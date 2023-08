Novak Djokovic supera la primera ronda con autoridad en su regreso al US Open

El emotivo mensaje de Novak Djokovic para Lionel Messi en Nueva York 0:30

(CNN) -- Novak Djokovic, el tenista No. 2 del mundo, se estrenó en el Abierto de Estados Unidos en Flushing Meadows, Nueva York, este lunes por la noche con una victoria contundente sobre el francés Alexandre Muller por 6-0, 6-2 y 6-3, en su intento por conquistar su 24º título de Grand Slam, un récord en su carrera.

Con la presencia del expresidente de Estados Unidos Barack Obama y su esposa Michelle para ver al 23 veces campeón del Grand Slam masculino en el estadio Arthur Ashe, Djokovic se impuso en los dos primeros sets, necesitando sólo 23 minutos para ganar el primero y 37 minutos para ganar el segundo.

Aunque tuvo que luchar en el tercer set, el serbio de 36 años pudo cerrar el partido en una hora y 34 minutos.

Djokovic disputa su primer US Open desde 2021, en el que perdió ante Daniil Medvedev en la final, quedándose a un partido de completar un grand slam del calendario. Djokovic no está vacunado contra el covid-19 y anteriormente no había podido entrar en el país durante los últimos dos años.

Sin embargo, a principios de este año se eliminaron los requisitos de vacunación para los viajeros no estadounidenses, lo que permitió a Djokovic regresar a Estados Unidos.

publicidad

"Estaba emocionado por salir a la pista. Han pasado un par de años y venir delante de ustedes siempre es un placer y un honor jugar aquí en Arthur Ashe", dijo Djokovic en la retransmisión de ESPN tras el partido.

Con la victoria, Djokovic ascenderá al número 1 mundial de la clasificación ATP el 11 de septiembre tras la conclusión del torneo. El tricampeón del US Open se enfrentará este miércoles en segunda ronda al español Bernabé Zapata Miralles.

Antes del partido, la ex primera dama Michelle Obama participó en un homenaje a Billie Jean King, que conmemoró el 50 aniversario de que el US Open se convirtiera en el primer grand slam en igualar el premio en metálico a las mujeres.