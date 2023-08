Novak Djokovic supera a Carlos Alcaraz para ganar primer torneo en su regreso a suelo estadounidense

Novak Djokovic besa la Copa Rookwood después de derrotar a Carlos Alcaraz durante la final individual masculina del torneo de tenis Western & Southern Open, el domingo 20 de agosto de 2023, en Mason, Ohio. (Crédito: Aaron Doster/AP)

(CNN) -- Novak Djokovic derrotó a Carlos Alcaraz, 5-7, 7-6(7), 7-6(4) este domingo para vengar su derrota en la final de Wimbledon y capturar el título del Western & Southern Open en Cincinnati, Ohio.

Jugando en su primer torneo en suelo estadounidense desde 2021, el serbio de 36 años se recuperó de un set y un quiebre contra el número uno del mundo, al tiempo que salvó un punto de campeonato para reclamar su tercer título del Abierto de Cincinnati y el título 95 del ATP Tour de su carrera

Después del partido de tres horas y 49 minutos, que fue la final al mejor de tres sets más larga en el ATP Tour desde 1990, Djokovic cayó al suelo durante varios segundos antes de levantarse y rasgarse la camiseta.

“Definitivamente uno de los partidos más duros y emocionantes de los que he formado parte en cualquier torneo”, dijo Djokovic exhausto después del partido. “Se sintió como una final de Grand Slam incluso más que eso para ser honesto. Cada partido que jugamos uno contra el otro recorre la distancia”.

En lo que podría ser una vista previa anticipada de la final del US Open el próximo mes, Djokovic dijo que esperaba poder jugar contra el joven de 20 años "dentro de algunas semanas en Nueva York", haciendo una pausa momentánea antes de agregar "para la multitud; no sé sobre mí, no sería agradable”.

Alcaraz tuvo al 23 veces campeón de Grand Slam contra las cuerdas en el segundo set, ganando 4-3, antes de que una serie de errores, incluidos cuatro errores no forzados, le dieran una nueva vida a Djokovic.

El segundo set terminaría en un desempate donde el serbio salvó el punto del campeonato para forzar el tercer set decisivo después de ganar un rally de 25 tiros.

En el tercer set, Djokovic no pudo capitalizar múltiples puntos y el dúo entraría en otro desempate, en el que Djokovic saldría victorioso.

“Es increíble jugar contra ti, compartir la cancha contigo, aprender de ti”, le dijo Alcaraz a Djokovic durante la ceremonia de entrega de trofeos. “Este partido fue muy cerrado, pero aprendí mucho de un campeón como tú. Así que felicidades a ti y a tu equipo”.

Djokovic estaba jugando en su primer torneo en suelo estadounidense desde su derrota en la final del US Open contra Daniil Medvedev en 2021. Djokovic no está vacunado contra el covid-19 y anteriormente no había podido ingresar al país durante los últimos dos años.

Sin embargo, los requisitos de vacunas para viajeros fuera de los EE.UU. se eliminaron a principios de este año, lo que permitió a Djokovic competir en Cincinnati.

Lo próximo para ambos jugadores es el US Open, que comienza el 28 de agosto en Nueva York. Djokovic buscará capturar el título 24 de Grand Slam de singles de su carrera y superar a Margaret Court por la mayor cantidad de todos los tiempos, tanto en hombres como en mujeres.