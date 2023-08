Conoce las fechas de los juicios que enfrenta Trump 1:31

(CNN) -- Donald Trump infló su patrimonio neto en hasta US$ 2.200 millones en un año, señalaron funcionarios de la oficina de la fiscal general de Nueva York como parte de la demanda civil por fraude contra el expresidente, sus hijos adultos y la Organización Trump.

La oficina de la fiscal dijo que durante un período de 10 años, al corregir los estados financieros de Trump por supuestas valoraciones erróneas, se "reduce el patrimonio neto del señor Trump entre un 17% y un 39% cada año, o entre US$ 812 millones y US$ 2.200 millones, dependiendo del año". La disparidad de US$ 2.200 millones se produjo en 2014, dijo el estado.

Las nuevas acusaciones se hicieron en una moción de juicio sumario parcial que reveló este miércoles la fiscal general de Nueva York, Letitia James, una demócrata.

"Basados en evidencia indiscutible, no se requiere juicio para que el tribunal determine que los acusados ​​presentaron valores de activos excesiva y materialmente inflados en los (estados de situación financiera o SFC, por sus siglas en inglés) y luego utilizaron esos SFC repetidamente en transacciones comerciales para defraudar a bancos y aseguradoras", escribió la fiscalía general. "A pesar de la horda de 13 expertos que defienden a los acusados, al final del día, este es un caso de documentos, y los documentos no dejan la menor duda de que los SFC del Sr. Trump no reflejan ni remotamente el 'valor actual estimado' de sus activos como se negociarían entre participantes del mercado bien informados".

Los abogados de Trump respondieron con un expediente judicial argumentando que el caso debía ser desestimado, y afirmando que los estados financieros de la Organización Trump no eran engañosos.

publicidad

Conoce las fechas de los juicios que enfrenta Trump 1:31

La oficina de la fiscal general dijo que sus expertos en valoración y contabilidad determinaron que "el patrimonio neto de Trump en cualquier año entre 2011 y 2021 no supera los US$ 2.600 millones, en lugar del valor neto declarado de hasta US$ 6.100 millones, y probablemente sea considerablemente menos si sus propiedades fueran realmente valoradas mediante tasaciones profesionales completas".

La oficina de James pide al juez que determine que Trump y otros hicieron declaraciones financieras falsas o engañosas entre 2011 y 2021 y se beneficiaron de inflar sus activos al recibir condiciones de préstamo y tasas de seguro favorables.

No se espera que el juez se pronuncie sobre las mociones hasta justo antes del juicio.

Trump dice que los estados financieros no eran engañosos

Trump y el resto de los coacusados negaron haber actuado mal. Los abogados de Trump dijeron en un expediente judicial que los estados financieros de la Organización Trump no eran engañosos y que nunca incumplieron el pago de un préstamo, argumentando que el juez debería desestimar la demanda por fraude del fiscal general ya que ninguna de las partes resultó perjudicada.

"Las (declaraciones de situación financiera) en cuestión simplemente no eran engañosas. Por lo tanto, los demandados tienen derecho a un juicio sumario como cuestión de derecho", escribieron los abogados de Trump. "El registro indiscutible establece además que sus empresas pagaron oportunamente cientos de millones de dólares en intereses a sus prestamistas y nunca incumplieron un préstamo o incluso se retrasaron en el pago de un préstamo durante todo el período de más de 15 años que la fiscalía ha tratado de examinar".

Los abogados de Trump argumentaron que no había ninguna intención de defraudar a los prestamistas o aseguradores y las declaraciones contenían advertencias que explicaban que no estaban auditadas y se apartaban de los principios de contabilidad generalmente aceptados.

Para respaldar su argumento, los abogados de Trump señalan el testimonio de Rosemary Vrablic, exjefa de gestión de patrimonio privado del Deutsche Bank, que ha prestado a la Organización Trump cientos de millones de dólares a lo largo de los años. En la declaración, Vrablic testificó que "hasta donde ella sabe" Trump no presentó declaraciones materialmente engañosas al prestamista. El banco ganó más de US$ 75 millones en intereses sobre los préstamos, según la presentación de Trump. Otro prestamista, Ladder Capital, ganó US$ 40 millones en intereses, según el documento.

David Miller, exejecutivo de Erie Insurance, testificó que la aseguradora Zurich "no dependía en absoluto de las valoraciones de activos", según la presentación de Trump.

La demanda de US$ 250 millones de dólares llegará a juicio en octubre, dando inicio a lo que serán varios meses de juicios civiles y penales contra el expresidente. Trump no tendrá que asistir al juicio por fraude, que podría durar hasta seis semanas, porque es un caso civil, aunque podría testificar en su defensa. Trump respondió preguntas bajo juramento en una declaración tomada en abril. Durante casi siete horas de testimonio, dijo que los estados financieros fueron preparados principalmente por el exdirector financiero de la Organización Trump, Allen Weisselberg, y que tuvo "muy poca o ninguna" participación en su elaboración.

Aún así, hay mucho financieramente en juego para él y su familia. James busca US$ 250 millones de dólares y prohibir permanentemente a Trump y a sus hijos desempeñarse como funcionarios o directores de cualquier empresa registrada en el estado de Nueva York e impedirles participar en nuevas transacciones inmobiliarias durante cinco años.

La demanda alega que Trump, sus hijos adultos y la Organización Trump se enriquecieron al inflar el valor de numerosas propiedades, incluido el apartamento triplex de Trump en Trump Tower, Mar-a-Lago y numerosos campos de golf.