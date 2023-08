Entradas para el partido de Argentina - Ecuador de eliminatorias sudamericanas 2026: precios y cómo comprar

Dosificar a Messi, la misión de Inter Miami y Argentina 1:25

(CNN Español) -- La espera para que los fanáticos de la selección argentina puedan ver a los campeones del mundo llegó a su fin. La cita será el 7 de septiembre y por del inicio de la Eliminatoria Sudamericana 2026 en el cual Argentina debutará enfrentando a Ecuador. Además, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó el método online, la nueva plataforma para socios exclusivos e informó los precios de las entradas del partido.

La venta de tickets será exclusivamente online

Tal como sucedió en la parte final de la última eliminatoria, los tickets sólo podrán adquirirse por la plataforma http://www.deportick.com de este jueves a las 5 P.M.. hora de Miami, 6 P.M. hora de Buenos Aires.

Los importes dispuestos, en pesos argentinos y su equivalente al dólar oficial, son los siguientes:

Entrada General: $ 19.000 – US$ 51

Entrada a menor de edad (hasta 10 años): $ 11.000 - US$ 30

Cabeceras Sivori y Centenario Media: $ 39.000 - US$ 105

Plateas San Martín y Belgrano Alta: $ 39.000 - US$ 105

Plateas San Martín y Belgrano Baja: $ 87.000- US$ 236

Plateas San Martín y Belgrano Media: $ 89.000 - US$ 241

Los menores a partir de los 3 años abonan platea completa y discapacitados deberán gestionar su ingreso vía www.deportick.com .

Retiro de tickets por día y por sector

El retiro de tickets se llevará a cabo desde este sábado hasta el miércoles en el estadio Más Monumental de River Plate.

La AFA dispuso el siguiente esquema por sector y por día.

2 de septiembre: Cabeceras Centenario y Platea Belgrano

3 de septiembre: Cabecera Sivori y Plate San Martin

4 de septiembre: Cabecera Centenario y Platea Belgrano

5 de septiembre: Cabecera Sivori y Platea San Martin

6 de septiembre: Cabecera Centenario y Sivori. Plateas Belgrano y San Martín.

En su comunicado la AFA informó que no tendrán ingreso los que no hayan gestionado con anticipación de la entrada correspondiente.

La AFA hizo el lanzamiento de AFA ID

La AFA dispuso del lanzamiento de una plataforma AFA ID, a la cual las personas podrán asociarse y adquirir de esa manera tickets para ver a la selección argentina. Quienes se asocien y paguen la correspondiente cuota podrán acceder a ver partidos amistosos y también encuentros de la Eliminatoria Sudamericana 2026.

Esta plataforma brinda tres categorías: Bronce, Plata y Oro.

El registro se realizará a través de http://www.portal.afa.com.ar. Se deberá crear un usuario y una vez ingresado, se podrá acceder a los distintos planes.

La categoría Socio Bronce tendrá una vigencia anual y su costo será de $24.000 (US$ 65), Socio Plata tendrá un costo de $1.9 millones (US$ 5.163), y Socio Oro asciende a $4.9 millones (US$ 13.315), al cambio oficial.

De acuerdo a lo informado por AFA, la categoría Bronce otorga prioridad para poder comprar tickets en partidos de la Eliminatoria Sudamericana y en partidos amistosos. También dará exclusividad, al tener un carnet digital de "Socio de la Selección Argentina", para participar de sorteos, acceso a distintos contenidos, venta de camisetas, suscripción a newsletter, entre otras novedades.

Ser Socio Plata permite acceder a tener una platea preferencial para ver todos los partidos de local de Argentina en las eliminatorias sudamericanas, la cual tendrá un cupo limitado y si bien tendrán prioridad, no se dará garantía de poder acceder a dichas plateas. También se podrán comprar entradas de la Copa América 2024 y del Mundial 2026.

En tanto que ser categoría Socio Oro, permitirá tener acceso platea preferencia para todos los partidos de la Eliminatoria Sudamericana, sumado a la posibilidad de liberar esa platea en caso de no querer usarla. También habrá una garantía para poder comprar tickets para la Copa América 2024 y el Mundial 2026.

La AFA aclara que los menores de 16 años no podrán tener un usuario propio. Deberán gestionar sus cuentas a través de sus padre, madre o tutor.

AFA ID para el partido Argentina - Ecuador

La AFA informó que, a través de la flamante plataforma, este viernes a las 6 P.M., hora local, comenzará la venta exclusiva para Socios Bronce la cual tendrá un cupo limitado.

En un comunicado, la asociación señaló que todos los usuarios que sean socios categorías Oro y Plata, podrán acceder al abono para ver los nueve partidos que disputará la albiceleste en la Eliminatoria Sudamericana 2026. Además, no deberán realizar ningún trámite adicional para acceder al estadio. Con el Documento Nacional de Identidad (DNI), estarán habilitados para ingresar al estadio.

Estadio Más Monumental seguramente colmado para el primer partido oficial tras la coronación en Qatar

El estadio Más Monumental tiene capacidad para 84.567 personas y tal como ha pasado en cada ocasión que juega Argentina, y que creció exponencialmente tras la obtención de la Copa América de Brasil 2021, y luego de la coronación en Qatar hizo en marzo en los dos partidos amistosos disputados en el país, ante Panamá y Curazao, que los fans agotaron las entradas para ambos encuentros. Lo propio se espera para este debut en la eliminatoria, que tiene el ingrediente especial, de ser el primer partido oficial de la Albiceleste tras conquistar la tercera Copa del Mundo en su historia en diciembre último.

La lista de Scaloni para enfrentar a Ecuador

En las últimas convocatorias, Lionel Scaloni entregó la lista a FIFA pero no la hizo pública. La lista tendría cerca de 50 futbolistas, incluiría a futbolistas que estarían en la selección argentina Sub-23 que dirige Javier Mascherano. Esta selección se prepara para el preolímpico de Venezuela, el cual se disputará en enero próximo, torneo que clasifica dos plazas para los Juegos Olímpicos de París 2024, dijeron a CNN fuentes de AFA cercanas al cuerpo técnico.

Messi será convocado y estaría presente en los dos primeros encuentros de Eliminatoria Sudamericana

Públicamente Scaloni aseguró que Lionel Messi estará convocado para los dos primeros partidos de la selección argentina en las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

Argentina jugará el segundo partido en condición de visitante, el 12 de septiembre en La Paz ante Bolivia.

En ese sentido, luego del triunfo ante New York Red Bull, el técnico argentino de Inter Miami, Gerardo Matino, aseguró que el descanso de Lionel Messi se impone hacerlo en ese partido que las garzas ganaron por 2-0 y en el cual el astro argentino ingresó en la parte final del segundo tiempo.

En 2023 la FIFA dispuso de otras dos fechas dobles. Una será en octubre, donde Argentina en la fecha 3 recibirá a Paraguay y en la fecha 4 será visitante de Perú. En tanto, que en las fechas 5 y 6 a disputarse en noviembre, los campeones del mundo serán locales de Colombia y visitantes de Brasil, respectivamente.