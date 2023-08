Difunden un video de vigilancia del atacante de Jacksonville, Florida 1:21

(CNN) -- Desesperada y desconcertada, la familia de Jerrald Gallion no sabía cómo decirle a su hija, de 4 años, que su padre no volvería a c asa.

Gallion, de 29 años, y su novia acababan de entrar en una tienda Dollar General, en Florida, cuando un hombre armado decidido a matar personas negras abrió fuego contra el joven padre, según las autoridades.

Al final del espantoso ataque, otras dos víctimas también murieron. El atacante, que dejó tras de sí un aluvión de escritos racistas, se suicidó. Y los dolientes se quedaron con un duro recordatorio de lo violento que puede ser el racismo.

"Pensaba que el racismo había quedado atrás. Pero, evidentemente, no", dijo Sabrina Rozier, abuela de la hija pequeña de Gallion.

A medida que avanza la investigación, van surgiendo más detalles sobre las vidas perdidas. Estas son algunas de sus historias.

"La mejor mujer del mundo para mí"

Angela Michelle Carr, de 52 años, era una conductora de Uber que estaba dejando a alguien en el Dollar General cuando el atacante disparó contra su coche.

No está claro si ella estaba trabajando en ese momento o simplemente llevaba a alguien que conocía, dijo su hija Ashley. Pero la forma en que le robaron a su madre es incomprensible.

"Sabía que siempre podría contar con ella, y ahora se ha ido", dijo Ashley Carr. "Mi mamá es y siempre será la mejor mujer del mundo para mí".

Angela Carr "era intrépida y reflexiva, ruda, pero amable", dijo su hija. "Mi familia ha perdido una luz, pero ha ganado una estrella".

Pero la hija debe ahora navegar por la vida sin la mujer a la que admiraba.

"No tengo palabras. Lo único que puedo hacer es seguir rezando para tener fuerzas —no solo para mi familia, sino también para las demás familias— y esperar que encuentren consuelo entre sus amigos y familiares y que se quieran unos a otros, porque nunca se sabe cuándo será el final".

Además de las familias de las otras víctimas, Ashley Carr dijo que también envía sus condolencias y oraciones a los padres del atacante. Inició una página verificada de GoFundMe para ayudar a que su madre descanse.

Una niña, de 4 años, crecerá sin padre

Gallion era un padre cariñoso y muy activo en la vida de su hija.

"Ella quería a su padre y su padre la quería a ella", afirma Rozier.

"En febrero se iba a celebrar un baile padre-hija. Estaba muy emocionado por ello, hablando de los colores que iban a llevar y todo eso", dijo Rozier. "Y se lo robaron. Y a mi nieta también".

Rozier dijo que la familia luchó para decirle a la niña que su papá murió.

"No tengo respuestas para ella", dijo Rozier. "Todo lo que puedo hacer es abrazarla a ella y a su madre y escuchar a mi hija llorar".

Un primo creó una página verificada de GoFundMe para apoyar a la hija, la madre y los hermanos de Gallion.

Un joven empleado fue asesinado a tiros sin sentido

Anolt Joseph "AJ" Laguerre Jr, de 19 años, era un empleado de la tienda Dollar General, dijeron su familia y la compañía.

"La vida de AJ estuvo marcada por la resiliencia y la positividad, incluso frente a la adversidad", publicó su hermano Quantavious Laguerre en una página verificada de GoFundMe de apoyo a la familia.

"Perdimos a nuestra madre el 10 de enero de 2009, cuando AJ tenía solo cinco años. A pesar de esta inmensa pérdida a una edad tan temprana, AJ se mantuvo positivo y fuerte para todos nosotros, apoyándonos en los difíciles momentos que siguieron al fallecimiento de nuestra madre", escribió Quantavious Laguerre.

"Recién graduado, AJ trabajaba en Dollar General mientras también perseguía su pasión por los videojuegos haciendo streaming de forma paralela. Tenía aspiraciones de convertirse en un streamer profesional, un sueño que se truncó trágicamente", dijo su hermano.

"Por desgracia, AJ no tenía seguro de vida, y ahora nos enfrentamos a la inesperada carga financiera de los costes del funeral. Además, deseamos honrar la petición de AJ y nuestros hermanos de ser enterrados junto a nuestra madre en Bradenton, Florida, lo que requiere transporte desde Jacksonville", publicó Quantavious Laguerre.

"Estoy creando este GoFundMe para ayudar a cubrir los gastos del funeral de AJ, el memorial, el transporte y la reubicación de nuestra familia. Cualquier contribución, por pequeña que sea, será profundamente apreciada y nos ayudará mucho a darle a AJ la despedida que se merece".

