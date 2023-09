Post Malone parece un hombre nuevo, y esta es la razón

Post Malone actuando en Carolina del Norte en julio. (Crédito: Jeff Hahne/Getty Images/Archivo)

(CNN) -- Post Malone experimentó una impresionante transformación física en los últimos meses, y la gente se ha dado cuenta.

Según reportes, el músico ha perdido más de 15 kilos, lo que según él se debe al estilo de vida más saludable que ha adoptado —como dejar de beber refrescos— desde que dio la bienvenida a su hija el año pasado.

"Me divierto mucho actuando y nunca me he sentido tan sano", escribió en una publicación de Instagram en abril, en la que añadía que "la vida de papá empezó a hacer efecto y he decidido dejar los refrescos y empezar a comer mejor para poder estar mucho tiempo con este angelito".

También señaló en su publicación que lo siguiente a dejar son "los cigarrillos y las cervezas". El mes pasado, Malone habló sobre su consumo de alcohol y setas psicodélicas en una entrevista con Zane Lowe, de Apple Music.

Y aunque es más conocido por sus populares canciones como "White Iverson", "Rockstar" y "Circles", el intérprete también es famoso por sus tatuajes de la cabeza a los pies.

En una entrevista concedida a GQ en 2020 dijo que su colección de tatuajes faciales "tal vez viene de un lugar de inseguridad, donde no me gusta cómo me veo, así que voy a poner algo cool allí para que pueda mirarme y decir: 'Te ves bien, chico', y tener un mínimo de confianza en mí mismo cuando se trata de mi apariencia".

Sin embargo, parece que Malone ha evolucionado desde ese punto en su viaje transformador.

"Estoy emocionado por este próximo capítulo de mi vida, estoy más feliz que nunca, y desde que tengo uso de razón estaba triste", dijo en un comunicado de 2022 en el que anunciaba que él y su novia esperaban una hija.

"Es hora de cuidar mi cuerpo y a mi familia y amigos, y de repartir todo el amor que podamos cada día", continuaba su declaración.

El artista, nominado a los Grammy, está repartiendo amor en una gira por Sudamérica y Asia, y en julio publicó su nuevo álbum, "Austin".