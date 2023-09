La Audiencia Nacional admite la querella del fiscal español contra Luis Rubiales

Rubiales: Voy a renunciar porque no puedo seguir haciendo mi trabajo 0:41

(CNN) -- La Audiencia Nacional de España admitió a trámite la querella presentada contra Luis Rubiales por "los delitos de asalto sexual y coacciones" por parte de la fiscalía española, según un comunicado del tribunal este lunes.

"Hemos solicitado los videos del momento a RTVE y a otros periódicos e iniciaremos la investigación", dijo un portavoz del tribunal a CNN, refiriéndose al momento del beso no deseado de Rubiales a Jenni Hermoso tras la victoria de la selección española en la final del Mundial femenino el 20 de agosto.

La admisión de la querella del fiscal —parte del proceso judicial español— permite al tribunal comenzar a reunir pruebas, que podrían conducir a posibles cargos contra el asediado exseleccionador de fútbol.

Según el comunicado de prensa, el tribunal ha acordado "los primeros pasos de este procedimiento", y solicitará oficialmente a los medios de comunicación estatales españoles RTVE, el diario El País, el periódico deportivo Diario AS y el diario La Vanguardia la grabación en video de la ceremonia de entrega de medallas, las celebraciones en los vestuarios y los festejos en el autobús del equipo.

El comunicado del juzgado añade que, como consecuencia de la admisión a trámite de la querella, "la resolución da traslado a la Fiscalía de la causa a Rubiales en calidad de imputado para que pueda conocer los hechos denunciados y ejercer su derecho de defensa con todas las garantías procesales".

El viernes, el fiscal nacional español presentó una querella contra Rubiales, según un comunicado de la Fiscalía, después de que Hermoso presentara una denuncia oficial ante los fiscales.

Rubiales presentó su renuncia al cargo en la RFEF este domingo: "Hoy he transmitido a las 21:30 horas al presidente en funciones, el señor Pedro Rocha, mi renuncia al cargo de presidente de la RFEF. También le he hecho saber que también he dimitido de mi cargo en la UEFA para que se pueda cubrir mi puesto de Vicepresidencia", dijo Rubiales en una publicación en X, antes Twitter.

"Insistir en quedarme a la espera y aferrarme a ello no va a contribuir a nada positivo, ni a la Federación ni al fútbol español. Entre otras cosas, porque hay poderes fácticos que impedirán mi vuelta", agregó Rubiales.

Añadió que su familia ha “sufrido los efectos de una persecución desmedida, así como muchas falsedades, pero también es cierto que en la calle, cada día más, la verdad se está imponiendo”.

CNN se puso en contacto con la RFEF, pero no obtuvo respuesta inmediata.