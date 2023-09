Salman Rushdie alerta contra la prohibición de libros en Florida 0:51

(CNN) -- Cientos de libros fueron retirados de las estanterías de las bibliotecas escolares de Florida el año pasado, según datos proporcionados por el Departamento de Educación de Florida y analizados por CNN.



En total, se retiraron 386 libros en virtud de diversas leyes de Florida, incluidas las que permiten a los padres oponerse al material en las bibliotecas. Un total de 1.218 libros recibieron objeciones, lo que llevó al retiro de más del 30% de esos libros.

De los 70 distritos escolares que presentaron datos, 21 informaron de que habían retirado libros de sus bibliotecas, 9 dijeron que habían recibido objeciones pero que no habían retirado material, y 40 dijeron que no habían recibido objeciones, según los datos.

Muchos de los libros retirados estaban dirigidos a un público más joven, pero tenían temas relacionados con cuestiones LGBTQ+. Uno de los libros incluidos fue "And Tango Makes Three", de Justin Robertson, un libro infantil sobre dos pingüinos machos que ayudan a un huevo a eclosionar juntos, que fue prohibido en el condado de Escambia, en el noroeste de Florida.

Un grupo de padres y el autor de "And Tango Makes Three" interpusieron una demanda federal contra las escuelas del condado de Lake, en Florida, que habían prohibido el libro anteriormente. La demanda alega que el distrito violó la primera enmienda, la libertad de expresión. Esa demanda sigue su curso en el sistema federal y tiene una vista de moción a finales de este mes.

El condado de Clay, un distrito rural suburbano con 41.000 alumnos, situado justo al sur de Jacksonville, recibió el mayor número de objeciones a los libros y retiró el mayor número de libros, según los datos del departamento de educación del estado.

El distrito retiró “The Handmaid's Tales”, un libro de Margaret Atwood sobre una sociedad teonómica totalitaria que se publicó en 1985, pero que volvió a la cultura popular tras una serie de televisión del mismo nombre y una serie de acciones y cambios en las leyes de Estados Unidos que algunos temían que llevaran por el mismo camino que el libro describe.

El condado de Clay también retiró "I am Jazz", un libro ilustrado basado en la vida de Jazz Jennings, una activista transgénero de Florida. Jennings también aparecía en un reality show con el mismo nombre que su libro; esa serie que se emitía en TLC, que al igual que CNN es propiedad de Warner Bros. Discovery.

En el condado de Clay, un total de 489 libros recibieron objeciones, y 177 fueron retirados.

Otros libros prohibidos son novelas gráficas y versiones de historias famosas, como “Anne Frank’s Diary: The Graphic Adaptation”, que fue retirado por el distrito escolar de Indian River tras una queja de Moms for Liberty, un grupo de padres.

La novela gráfica Relish: “My Life in the Kitchen”, que narra la madurez de una joven a través de memorias relacionadas con la comida, también fue retirada del distrito escolar de Indian River.

Algunos de los libros retirados por los distritos escolares de Florida son libros incluidos en los planes de estudios de inglés de las escuelas públicas de todo el país. Relish: My Life in the Kitchen, de Khaled Hosseini, que narra la historia de un joven atrapado en medio de un conflicto étnico y de la invasión soviética de Afganistán, se enseña en los planes de estudio de varios estados, entre ellos Texas, donde los distritos escolares están promulgando prohibiciones de libros similares a las de Florida. El libro trata temas gráficos de violencia y agresión sexual.

Toni Morrison fue otra de las autoras aclamadas. Sus libros "The Bluest Eye" y "Beloved", ambos clásicos para las clases de inglés de secundaria, fueron prohibidos en dos de los distritos del estado.

La novela gráfica de Marshall Poe "Little Rock Nine" fue prohibida en el distrito escolar de Wakulla. La novela de Poe narra la historia de la desegregación escolar en Little Rock, Arkansas, a través de las perspectivas de un niño blanco y otro negro que se enfrentan a los cambios sociales.

En el condado de Manatee, al sur de Tampa, el distrito retiró 25 libros. Uno de ellos era un libro infantil sobre el artista del Renacimiento italiano Miguel Ángel, escrito por Mike Venezia.

Los maestros de Tennessee, Missouri, Virginia y Iowa se han enfrentado a retos similares en sus planes de estudio debido a los proyectos de ley estatales que apuntan a lecciones sobre temas sexuales y LGBTQ+ en las escuelas, según dijo PEN América, un grupo de defensa de la libertad de expresión.

Según PEN América, se han aprobado en todo el país más de 400 leyes sobre "derechos de los padres" similares a las utilizadas en Florida para eliminar libros. Estas leyes "corren el riesgo de facultar a los ideólogos para intervenir en las decisiones curriculares y extracurriculares de profesores, bibliotecarios y administradores escolares, anulando el juicio de los educadores y las opiniones de la mayoría", afirmó el grupo.

En las bibliotecas públicas del país, la Asociación Estadounidense de Bibliotecas afirma haber documentado en 2022 el mayor número de intentos de prohibición de libros de la historia, el doble que el año anterior.