Reportan al menos 2.000 muertos y 10.000 desaparecidos en Libia mientras inundaciones “catastróficas” arrasan represas y casas

Asentamientos, vehículos y lugares de trabajo dañados tras las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias en Misrata, Libia, el 10 de septiembre de 2023. (Emhmmed Mohamed Kshiem/Agencia Anadolu/Getty Images)

(CNN) -- Alrededor de 2.000 personas murieron y se cree que 10.000 están desaparecidas después de que la tormenta Daniel arrojara tanta lluvia en el noreste de Libia que provocó el colapso de dos represas, con lo que el agua fluyó hacia áreas ya inundadas.

"El número de muertos es enorme y alrededor de 10.000 están desaparecidos", dijo este martes Tamer Ramadan, jefe de la delegación de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) en Libia, durante una conferencia de prensa en Ginebra.

Unas 6.000 personas están desaparecidas sólo en la ciudad oriental de Derna, dijo Othman Abduljalil, ministro de salud del gobierno respaldado por el parlamento oriental de Libia, a Almasar TV de Libia.

Abduljalil recorrió Derna este lunes y describió partes de ella como una “ciudad fantasma”.

"La situación era catastrófica... Los cuerpos siguen tirados en muchos lugares", dijo Abduljalil a Almasar TV de Libia.

"Hay familias todavía atrapadas dentro de sus casas y hay víctimas bajo los escombros... Supongo que la gente ha sido arrastrada al mar, y mañana (martes) por la mañana encontraremos a muchos de ellos", dijo.

Derna es sólo una de las zonas afectadas por las inundaciones que han arrasado varias ciudades del noreste del país, que bordean el mar Mediterráneo.

Se teme que los esfuerzos de ayuda puedan verse obstaculizados por las fracturas políticas en el país, que ha sido testigo de una lucha de poder de una década entre dos administraciones rivales, una en el este y otra en el oeste.

La lluvia es el resultado de un sistema de baja presión muy fuerte que provocó inundaciones catastróficas en Grecia la semana pasada y se trasladó al Mediterráneo antes de convertirse en un ciclón de tipo tropical conocido como medicane. El sistema meteorológico es similar a las tormentas tropicales y huracanes del Atlántico o a los tifones del Pacífico.

La Media Luna Roja de Libia estimó este lunes que más de 300 personas habían muerto en Derna, según una publicación en las redes sociales.

"La Media Luna Roja Libia no tiene la capacidad... y los recursos no son suficientes", dijo este martes el portavoz de la Sociedad de la Media Luna Roja, Mey Al Sayegh. La organización ha perdido tres voluntarios, le dijo a CNN.

Ahmed Mismari, portavoz del Ejército Nacional Libio (LNA), con sede en el este, dijo que dos presas se habían derrumbado bajo la presión de las inundaciones.

“Como consecuencia, tres puentes fueron destruidos. El agua que fluyó se llevó barrios enteros y finalmente los depositó en el mar”, dijo.

El jefe de la autoridad de Emergencias y Ambulancias de Libia, Osama Aly, dijo a CNN que después del colapso de la presa “toda el agua se dirigió a un área cerca de Derna, que es una zona costera montañosa”.

Las casas en los valles fueron arrasadas por fuertes corrientes de barro que arrastraban vehículos y escombros, añadió. Las líneas telefónicas en la ciudad también están caídas, lo que complica los esfuerzos de rescate, dijo Aly, y los trabajadores no pueden ingresar a Derna debido a la gran destrucción.

Aly dijo que las autoridades no anticiparon la magnitud del desastre.

"Las condiciones climáticas no se estudiaron bien, los niveles del agua del mar y las precipitaciones [no se estudiaron], la velocidad del viento, no hubo evacuación de familias que pudieran estar en el camino de la tormenta y en los valles", dijo Aly.

“Libia no estaba preparada para una catástrofe como esa. Nunca antes había sido testigo de ese nivel de catástrofe. Admitimos que hubo deficiencias a pesar de que esta es la primera vez que enfrentamos ese nivel de catástrofe”, dijo Aly anteriormente al canal Al Hurra.

Mismari, portavoz del ENL, dijo que las inundaciones han afectado a varias ciudades, incluidas Al-Bayda, Al-Marj, Tobruk, Takenis, Al-Bayada y Battah, así como la costa oriental hasta Bengasi.

"Inundaciones sin precedentes"

Libia, un país de seis millones de habitantes, ha estado dividida entre facciones en guerra desde 2014, tras el levantamiento de 2011 contra Moammar Gadhafi, respaldado por la OTAN.

Todavía existe un enfrentamiento político entre administraciones rivales en la ciudad oriental de Bengasi y la capital occidental, Trípoli. El Gobierno de Unidad Nacional (GNU), respaldado por la ONU y dirigido por Abdulhamid Dbeibeh, tiene su sede en la capital, mientras que su rival oriental está controlado por el comandante Khalifa Haftar y su Ejército Nacional Libio (LNA), que apoyan al parlamento con sede en el este liderado por Osama Hamad.

Derna, que se encuentra a unos 300 kilómetros al este de Bengasi, cae bajo el control de Haftar y su administración oriental.

Hamad describió la situación como “catastrófica y sin precedentes”, según un informe de la agencia estatal de noticias Agencia Libia de Noticias (LANA).

Las imágenes compartidas en las redes sociales mostraban autos sumergidos, edificios derrumbados y torrentes de agua corriendo por las calles.

Los hospitales de la ciudad oriental de Bayda fueron evacuados después de graves inundaciones provocadas por las lluvias provocadas por una fuerte tormenta, según muestran videos compartidos por el Centro Médico de Bayda en Facebook.

"Las Naciones Unidas en Libia están siguiendo de cerca la emergencia causada por las severas condiciones climáticas en la región oriental del país", dijo la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia en una publicación en X.

Varios países han enviado sus condolencias y ofrecido ayuda a Libia mientras los equipos de rescate se apresuran a encontrar supervivientes bajo los escombros y escombros.

Los aviones turcos que transportaban ayuda humanitaria llegaron a Libia, según informó este martes la Autoridad de Gestión de Emergencias de Turquía (AFAD).

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, dijo que el país enviaría 168 equipos de búsqueda y rescate y ayuda humanitaria a Benghazi, según informó el martes la agencia de noticias estatal Anadoulu Agency.

La Embajada de Estados Unidos en Libia dijo en X, formalmente conocido como Twitter, que estaba en “estrecho contacto con las Naciones Unidas y con las autoridades en Libia para determinar qué tan rápido podemos llevar asistencia donde más se necesita”.

El presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Zayed Al Nahyan, ha ordenado el envío de ayuda y equipos de búsqueda y rescate al tiempo que ofrece sus condolencias a los afectados por la catástrofe, informó la agencia estatal de noticias.

El presidente de Egipto, Abdel-Fattah El-Sisi, también expresó sus condolencias a Libia. "Deseo una pronta recuperación a los heridos y espero que la crisis pase rápidamente con los libios unidos en unidad", dijo El-Sisi en un comunicado en las redes sociales.

Se espera que el sistema meteorológico se mueva lentamente hacia el este, hacia el norte de Egipto. Las precipitaciones durante los próximos dos días podrían alcanzar los 50 mm; en esta región la media es de menos de 10 mm durante todo septiembre.

-- Sharon Braithwaite, Stephanie Halasz, Zahid Mahmood, Nadeen Ebrahim y Monica Sarbu de CNN contribuyeron con el reportaje.