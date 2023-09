NSYNC se reunió en los MTV Video Music Awards 2023

(De izquierda a derecha) Joey Fatone, Lance Bass, Justin Timberlake, JC Chasez y Chris Kirkpatrick de NSYNC en Nueva Jersey en los MTV Video Music Awards el 12 de septiembre de 2023. (Crédito: Noam Galai/Getty Images)

(CNN) -- *NSYNC, una de las principales boy bands de los 90, se reunió por completo —sí, eso significa que Justin Timberlake estaba allí— durante los MTV Video Music Awards que se llevaron a cabo este martes.

Lance Bass, Joey Fatone, Chris Kirkpatrick, JC Chasez y Timberlake aparecieron en el escenario de los VMA para presentar el premio al mejor pop a Taylor Swift, que se llevó a casa el primer trofeo de la noche por su éxito de 2022 "Anti-Hero".

Swift saltó de su asiento cuando aparecieron por primera vez en el escenario, y vitoreó junto al bullicioso público al ver a los cinco miembros de la icónica boy band de nuevo juntos. Al recoger el premio, el grupo le entregó una pulsera de la amistad junto con la estatuilla.

La última vez que los cinco miembros de *NSYNC aparecieron juntos en el escenario fue en los MTV Video Music Awards de 2013, cuando Timberlake recibió el premio Michael Jackson Video Vanguard y sorprendió a los espectadores interpretando "Bye Bye Bye" y "Girlfriend" con sus cuatro compañeros de banda.

*NSYNC irrumpió por primera vez en la escena de la música pop a finales de los 90, uniéndose a la moda de las boy bands junto a 98 Degrees y los Backstreet Boys.

En 1998 publicaron su álbum de debut homónimo, con canciones de éxito como "Tearin' Up My Heart" y "I Want You Back". Su siguiente álbum, "No Strings Attached", llegó con el cambio de siglo y cosechó grandes éxitos en las listas Billboard con "Bye Bye Bye" y "It's Gonna Be Me".