ANÁLISIS | La saga del juicio político de Biden crea un nuevo y salvaje giro político en unas elecciones sin precedentes

(CNN) -- Al abrir una investigación de juicio político contra el presidente de Estados Unidos Joe Biden, el presidente de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy desató una nueva fuerza política impredecible y traicionera en lo que ya es la elección más anormal de los tiempos modernos.

McCarthy estableció efectivamente una contraprogramación partidista a los inminentes juicios penales de su patrón, el expresidente Donald Trump, que es el favorito para la candidatura del Partido Republicano para enfrentarse a Biden.

La pregunta clave de cara al tercer intento de destitución en tres años y medio debería ser si este intento de revertir efectivamente una elección democrática destituyendo a Biden está justificado. El hecho de que el Partido Republicano no haya aportado hasta ahora mucho más que insinuaciones —que Biden utilizó corruptamente su poder como vicepresidente para beneficiarse de los negocios de su hijo Hunter— sugiere que no es algo justificado.

Hay un sentido enloquecido de la ironía y la historia que cierra el círculo esta semana en Washington.

Trump fue impugnado la primera vez por usar efectivamente el poder presidencial y la perspectiva de ayuda militar para tratar de coaccionar al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para que iniciara una investigación criminal sobre Biden, su futuro oponente en una elección presidencial. Ahora, sus apoderados en el Partido Republicano de la Cámara de Representantes están armando una investigación de impugnación de Biden para tratar de destruir de nuevo al posible oponente de Trump en las próximas elecciones presidenciales.

Y si Trump vuelve a ganar la Casa Blanca, Zelensky puede encontrarse con que la venganza del presidente 47 por no haber actuado la primera vez sea un corte de la ayuda militar que Ucrania necesita para seguir siendo una nación soberana tras una invasión del presidente de Rusia, Vladimir Putin, a quien Trump ha elogiado.

Eso no quiere decir que Hunter Biden no creara una percepción de conflicto de intereses al ganar millones de dólares en lugares como Ucrania y China mientras su padre tenía un papel importante en esas carteras de política exterior en la administración Obama. Algunas de las declaraciones del propio Joe Biden sobre la actividad de su hijo son poco sinceras. Y los republicanos han establecido que Hunter Biden voló en el Air Force Two y se reunió con socios comerciales extranjeros en los viajes al extranjero de su padre. El entonces vicepresidente Biden asistió a dos cenas con su hijo y sus socios en Washington aunque uno de los socios de Hunter declaró que no se habló de negocios. Aun así, siempre existió la posibilidad de que la actividad de Hunter Biden pudiera poner en aprietos políticos a su padre o ser vista como un intento de vender acceso.

La Casa Blanca insiste en que el presidente no hizo nada malo, y los republicanos no han aportado pruebas sólidas de ello. Eso ya está haciendo que su investigación de destitución parezca un circo politizado, que se está utilizando como una herramienta política en lugar de un recurso constitucional de última instancia.

La reñida batalla política de las próximas semanas podría contribuir en gran medida a decidir qué versión de las dos narrativas en duelo se consolida en la mente del público, siempre que Estados Unidos no esté tan profundamente polarizado que los hechos de un caso dependan simplemente del punto de vista partidista de cada uno.

La apuesta de McCarthy

- Una teoría sobre la decisión del presidente de la Cámara de Representantes de abrir una investigación de destitución este martes fue que era una concesión a los legisladores de línea dura pro-Trump que podría comprar margen de maniobra para desactivar sus otras crisis políticas internas, lo que podría desencadenar un posible cierre del Gobierno a partir del 1 de octubre. Esa narrativa apenas duró un día. Algunos de los miembros rebeldes de McCarthy siguen amenazando con destituirlo si presenta un proyecto de ley de gastos a corto plazo que el Senado probablemente aprobaría y que mantendría las operaciones federales en funcionamiento. Los conservadores exigen recortes masivos del gasto y se oponen a más ayuda a Ucrania, una postura que el Senado y la Casa Blanca no aceptarán. Este miércoles, quedó claro que McCarthy podría tener dificultades incluso para aprobar un proyecto de ley de defensa, normalmente una de las tareas menos problemáticas del Congreso.

- McCarthy está sometido a una fuerte presión para formalizar una investigación de destitución sometiéndola a votación en el pleno de la Cámara. Criticó fervientemente a la entonces presidenta demócrata de la Cámara, Nancy Pelosi, por no hacerlo inmediatamente en la primera destitución de Trump. Pero este miércoles, McCarthy amonestó a Manu Raju, de CNN, quien señaló que había faltado a su palabra de hacer las cosas de otra manera. Fue un intercambio que mostró cómo McCarthy ya está teniendo problemas para defender la investigación fuera de la burbuja conservadora, una tendencia que podría llegar a ser políticamente corrosiva para el Partido Republicano, especialmente su estrecha mayoría en la Cámara.

- La razón por la que McCarthy no celebra una votación en el pleno es que aún no tiene los votos necesarios para impulsar un respaldo formal a una investigación, dada su escasa mayoría y el escepticismo de algunos de sus propios copartidarios. El representante republicano de Colorado Ken Buck, por ejemplo, declaró este martes a Anderson Cooper, de CNN, que hasta ahora no había visto ninguna prueba que relacionara al presidente Biden con las actividades de Hunter Biden. "No tiene los votos, los votos republicanos para aprobar una resolución que abra una investigación de destitución", dijo Buck sobre McCarthy.

- McCarthy podría estar ganando tiempo, tal vez para evitar una votación difícil a los miembros republicanos vulnerables. Es posible que los presidentes de las comisiones del Partido Republicano presenten nueva información o, al menos, elaboren una narrativa en las próximas semanas que facilite que esos miembros apoyen la medida del presidente. Si bien es rehén de la extrema derecha de su partido en el juicio político, la mayoría de McCarthy atraviesa distritos en estados como Nueva York, donde algunos republicanos más moderados representan distritos que Biden ganó en 2020. Si el juicio político queda expuesto como un juego político desnudo, esos escaños podrían volver a oscilar en 2024.

- Debido a la naturaleza frágil de su presidencia, que le llevó 15 rondas de votación para ganar, y la medida en que su poder es un préstamo de los extremistas pro-Trump, McCarthy a menudo parece carecer de una estrategia a largo plazo. El juicio político puede entrar en esta categoría, porque no está claro que el presidente tenga ni idea de cómo se desarrollará. Cada crisis parece agotar más su poder. Baila sobre la cabeza de un alfiler. Y el alfiler es cada vez más pequeño.

Las responsabilidades políticas de Biden

En cierto modo, la Casa Blanca tiene una ventaja política. La incapacidad de los republicanos para presentar pruebas desde el principio de cualquier irregularidad directa del presidente acumuló inmediatamente presión sobre McCarthy. No hay base probatoria de abusos de poder como la hubo durante el lanzamiento de los dos juicios políticos de Trump, el segundo de los cuales siguió a la insurrección del Capitolio del 6 de enero de 2021.

Sin embargo, el desarrollo del drama del juicio político impondrá una inmensa presión sobre una Casa Blanca y una campaña presidencial ya lastradas por los bajos índices de aprobación de Biden, las preocupaciones sobre su edad y la creciente inquietud sobre la naturaleza autoritaria de un potencial segundo mandato de Trump.

- Si incluso es sometido a juicio político en la Cámara de Representantes, Biden no tendrá que preocuparse de que una mayoría de dos tercios del Senado le condene y le destituya, dado que los demócratas controlan la Cámara. Pero las audiencias televisadas e incluso las acusaciones infundadas podrían manchar su imagen.

Muchos de los actuales líderes del Partido Republicano, entre ellos el presidente del Poder Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan, y McCarthy, estuvieron muy implicados en las audiencias sobre Bengasi que los republicanos utilizaron para inflar una nube de escándalo en torno a la ex secretaria de Estado Hillary Clinton antes de las elecciones de 2016, que acabó perdiendo frente a Trump. McCarthy celebró el daño político que la investigación —oficialmente sobre la muerte de cuatro estadounidenses en un consulado de EEUU en Libia— había hecho a la eventual candidata demócrata. Es poco probable que hoy sea tan sincero sobre sus objetivos de destitución, pero los demócratas sospechan que su objetivo no es muy diferente.

- Meses de historias sobre la destitución pondrán a prueba a un presidente y a una Casa Blanca que no siempre han logrado transmitir con éxito un mensaje político contundente. El equipo de CNN en la Casa Blanca informó este miércoles que la administración había puesto en marcha un plan contra la destitución incluso antes del anuncio de McCarthy. En las primeras etapas de su respuesta se hicieron esfuerzos agresivos para convencer al público, e incluso a los periodistas que cubrían la noticia, de que las acusaciones contra Biden carecen de pruebas. "Si no respondes, puede calar en la psique del votante. Están caminando por esa línea", dijo al equipo de CNN una persona familiarizada con el pensamiento de la Casa Blanca. Los asesores de Biden pueden tener motivos para preocuparse. En una encuesta reciente de CNN, el 61% de los estadounidenses pensaba que el presidente estaba al menos algo implicado en los negocios de su hijo en Ucrania y China.

- La clásica estrategia contra la destitución fue puesta en práctica por el presidente Bill Clinton, que fue destituido por una Cámara republicana y finalmente absuelto por el Senado tras mentir bajo juramento sobre una aventura con una pasante de la Casa Blanca. El dos veces presidente demócrata se esforzó febrilmente por convencer a los estadounidenses de que estaba trabajando duro por ellos mientras sus enemigos se dedicaban a victimizarse políticamente. Y funcionó. Bill Clinton dejó el cargo con altos índices de aprobación y estableció la sabiduría convencional de que la destitución puede causar más daño político a corto plazo a los que impulsan la destitución que a los destituidos.

Puede que Biden carezca de la habilidad política y la energía del 42º presidente, pero ya está tomando prestado de su libro de jugadas. Después de que McCarthy ordenara su investigación, la Casa Blanca promocionó el trabajo de Biden en su programa contra el cáncer. Y este jueves pronunciará otro discurso sobre "Bidenomics" que hará hincapié en su esfuerzo por devolver la prosperidad a los estadounidenses de clase trabajadora. "Me levanto cada día no centrado en el juicio político, tengo un trabajo que hacer. Tengo que ocuparme de asuntos que afectan al pueblo estadounidense todos los días", dijo Biden en un evento de recaudación de fondos este miércoles por la noche, según un informe de prensa.

- En términos más generales, Biden podría utilizar una investigación de impugnación para revivir el tema de su campaña presidencial de 2020: una postura contra Trump, el extremismo y los intentos de envenenar la democracia estadounidense. Suponiendo que no se descubra ningún delito, el presidente podría utilizar su difícil situación para presentarse como un baluarte contra el caos y las argucias políticas al estilo de Trump y convertir las elecciones de 2024 en un referéndum sobre la anarquía de su más probable oponente en lugar de su propio historial.