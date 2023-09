(CNN) -- El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, anunció este martes que pedirá a sus comisiones dar inicio a una investigación formal de juicio político contra el presidente Joe Biden, a pesar de que todavía no se han probado las acusaciones acerca del presunto beneficio directo que el mandatario podría haber obtenido de los negocios de su hijo en el extranjero.



La decisión de McCarthy se produce en medio de la creciente presión de su flanco derecho para que siga adelante con la investigación, incluidos algunos miembros de la extrema derecha que han amenazado con destituir a McCarthy como presidente de la Cámara de Representantes si no avanza lo suficientemente rápido en dicha investigación. McCarthy también está tratando de conseguir votos en el marco de las negociaciones para mantener la financiación del gobierno y evitar un cierre de la administración, más allá de la fecha límite del 30 de septiembre.

"Se trata de acusaciones de abuso de poder, obstrucción y corrupción", declaró el republicano de California a la salida de su despacho en el Capitolio. "Merecen una investigación más a fondo por parte de la Cámara de Representantes. Por eso hoy ordeno a nuestras (comisiones) de la Cámara que abran una investigación formal de impugnación contra el presidente Joe Biden".

Las investigaciones del partido Republicano dirigidas por la Cámara de Representantes aún no han aportado pruebas directas de que el presidente se beneficiara económicamente de la carrera de Hunter Biden en el extranjero.

El portavoz de supervisión e investigaciones de la Casa Blanca, Ian Sams, calificó las acciones del partido Republicano de "política extrema en su peor momento".

"Los republicanos de la Cámara de Representantes han estado investigando al presidente durante nueve meses y no han encontrado ninguna prueba de irregularidades. Sus propios miembros del partido Republicano lo han dicho. Prometió celebrar una votación para iniciar un juicio político, ahora se ha retractado porque no tiene apoyo. Es política extrema en su peor momento", dijo Sams en una publicación en X, la plataforma antes conocida como Twitter.

La cuestión de la destitución divide a los republicanos del Congreso

Es probable que el inicio de una investigación para destitución también divida a los legisladores del partido Republicano en el Capitolio, ya que algunos republicanos, incluidos algunos frecuentes críticos de Biden y su gobierno, han dicho públicamente que consideran que llevar a cabo una investigación de este tipo es una mala idea. CNN informó este lunes que los republicanos del Senado están nerviosos ante la posibilidad de que la iniciativa pueda resultar contraproducente políticamente y darle un impulso a Biden, algo que al mismo tiempo debilitaría sus esfuerzos por pintar al presidente como un desubicado en materia económica.

"Tenemos que centrarnos en muchas cosas", dijo la senadora Shelley Moore Capito, republicana de Virginia Occidental, cuando se le preguntó sobre el juicio político de Biden. "No veo la evidencia flagrante que dice que tenemos que seguir adelante, no la vi en el caso Trump y voté en contra. No la veo en este caso".

Y algunos miembros de la conferencia de McCarthy también han presionado en contra de la iniciativa de destitución, planteando la cuestión de, si en una cámara tan estrechamente dividida, el presidente tiene la mayoría para apoyar una investigación, un voto que McCarthy no parece tener en este momento.

Pero McCarthy se enfrenta a un flanco derecho cada vez más impaciente entre los republicanos de la Cámara. Su anuncio se produjo apenas unas horas antes de que el representante republicano conservador Matt Gaetz, que ha estado impulsando las acciones para iniciar formalmente una investigación de juicio político, presentara una moción para destituir a McCarthy como presidente si no cumple con su lista de demandas.

En un discurso en el pleno, Gaetz calificó el anuncio de McCarthy de "precipitado" y "un paso de bebé".

"Este es un paso de bebé después de semanas de presión de los conservadores de la Cámara para hacer más", dijo Gaetz. "Debemos actuar más rápido".

Gaetz acusó a McCarthy de violar un acuerdo al que llegó el republicano de California para conseguir los apoyos suficientes para ser elegido presidente de la Cámara en enero.

"El señor presidente de la Cámara está incumpliendo el acuerdo que le permitió asumir este papel", dijo Gaetz. "El camino a seguir por la Cámara de Representantes es o bien ponerle en cumplimiento inmediato y total o destituirle de conformidad con una moción para dejar vacante la presidencia".

Aún no hay votación en la Cámara

Según una fuente del partido Republicano, el anuncio de McCarthy de que está "ordenando a las comisiones" que abran una investigación formal significa que no habrá votación en el pleno para autorizar formalmente la iniciativa, lo que supone un cambio de opinión del presidente de la Cámara respecto a los comentarios que había hecho anteriormente.

McCarthy había estado sopesando la posibilidad de saltarse la votación de una investigación de destitución -motivo por el que recibió acusaciones de hipocresía por parte de los demócratas, ya que una vez criticó a los demócratas por contemplar lo mismo-, y luego hizo una declaración a Breitbart prometiendo celebrar una votación en el pleno si se decidían por ese camino.

Pero la noticia de este martes supondrá un verdadero esfuerzo de McCarthy para empezar a avanzar y conseguir que los escépticos republicanos de la Cámara de Representantes se sumen al proceso. Una fuente familiarizada dice que McCarthy no hará ningún movimiento hasta que sepa cuáles son los números. El liderazgo republicano de la Cámara tendrá que dar formalmente los votos en algún momento, lo que aún no ha hecho.

Antes de hacer el anuncio de hoy, McCarthy les avisó a su equipo directivo y a los presidentes de las comisiones, según varias fuentes.

Los tres paneles que se espera que tomen la iniciativa, según una fuente, son: la Comisión Judicial de la Cámara, dirigido por el representante Jim Jordan, de Ohio; la Comisión de Supervisión de la Cámara, dirigido por el representante James Comer, de Kentucky; y la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara, dirigido por el representante Jason Smith, de Missouri. Los tres han participado en investigaciones a la familia Biden.

El desarrollo se produce en un momento en que el republicano de California ha señalado avances en la investigación relacionada con los negocios del hijo del presidente, Hunter.

En las últimas semanas, McCarthy ha dicho en privado a los republicanos que planea llevar a cabo una investigación de juicio político contra Biden y que espera iniciar el proceso a finales de septiembre, según múltiples fuentes del partido Republicano familiarizadas con las conversaciones. Aunque McCarthy ya ha amenazado públicamente con iniciar una investigación, las fuentes dicen que McCarthy ha enviado señales aún más fuertes sobre sus intenciones a puerta cerrada.

Punchbowl informó por primera vez del esperado mensaje de McCarthy sobre una investigación de juicio político.

El paso también se produce cuando McCarthy está sentando las bases para argumentar ante los miembros republicanos de la Cámara que necesitan mantener la financiación del gobierno para que puedan seguir todos estos hilos de investigación. El gobierno se enfrenta a un plazo de financiación a finales de este mes con el fin de evitar un cierre de la administración.

McCarthy no mencionó la celebración de una votación para dar inicio a la investigación durante sus declaraciones del martes. Hizo su declaración pidiendo una votación para respaldar el juicio político a principios de este mes.

"Abrir una investigación de juicio político es un asunto serio, y los republicanos de la Cámara de Representantes no se la tomarían a la ligera ni la utilizarían con fines políticos. El pueblo estadounidense merece ser escuchado en este asunto a través de sus representantes electos", dijo McCarthy a Breitbart News en ese momento. "Por eso, si avanzamos con una investigación de destitución, ocurriría a través de una votación en el pleno de la Cámara del Pueblo y no a través de la declaración de una persona".

La Casa Blanca destacó los comentarios de McCarthy en su respuesta al anuncio del presidente de la Cámara.

"Hace once días, el presidente McCarthy se comprometió a que no abriría una investigación de juicio político sin una votación en la Cámara", dijo Sams en una publicación en X.

-- Manu Raju y Betsy Klein de CNN contribuyeron con este reportaje.