Jugadoras de la liga femenina de España suspenden huelga tras alcanzar un acuerdo sobre pagos mínimos salariales

(CNN) -- Las jugadoras que compiten en la máxima categoría del fútbol femenino español suspendieron la huelga tras alcanzar un acuerdo salarial mínimo, según anunció este jueves el sindicato FUTPRO.

La disputa entre los cinco sindicatos que representan a las jugadoras —entre las que se encuentran muchas de las integrantes de la selección española campeona del mundo— y la Liga F surgió principalmente por un desacuerdo en el salario mínimo de las futbolistas y la brecha salarial existente.

Las jugadoras pedían inicialmente que se introdujera un salario mínimo de 23.000 euros (unos US$ 24.600) para la próxima temporada, que se elevaría a 25.000 euros (unos US$ 26.750) para la siguiente.

Los sindicatos habían convocado inicialmente dos semanas de huelga para las dos primeras jornadas de la temporada 2023/24 de la Liga F de fútbol, pero ahora han acordado volver a sus funciones tras una semana de huelga luego de llegar a un acuerdo que podría superar sus demandas originales.

"Se ha alcanzado un acuerdo entre patronal y sindicatos para la suspensión de la convocatoria de huelga prevista para la segunda jornada de liga, previa consulta a las partes representadas", informó FUTPRO.

"El acuerdo consiste en un salario mínimo de 21.000 euros (unos US$ 22.544) para la temporada 2023/24; de 22.500 euros (unos US$ 24.153) para la 2024/25 y 23.500 euros (unos US$ 25.223) para la 2025/26. Estos importes pueden llegar a alcanzar los 23.000 euros (unos US$ 24.689) para la temporada 2023/24, 25.000 euros (unos US$ 26.834) para la 2024/25 y 28.000 euros (unos US$ 30.054) para la 2025/26 en base a los beneficios obtenidos por los activos comerciales y otras fuentes de ingresos comerciales propuestas por los sindicatos, como partidos disputados por una selección de jugadoras de primera división", dice el comunicado.

Según FUTPRO, el acuerdo de mínimos salariales es el primer paso de un convenio colectivo más amplio y era necesario trabajar para "avanzar en puntos tan importantes como maternidad, protocolo de acoso, lista de compensación y otros que consideramos igual de importantes para el correcto desarrollo de la actividad de nuestras futbolistas".

La nueva temporada de la Liga F arranca este viernes con el Valencia recibiendo al Real Madrid.