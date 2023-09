Rubiales: Voy a renunciar porque no puedo seguir haciendo mi trabajo 0:41

(CNN) -- El expresidente de la Federación Española de Fútbol Luis Rubiales declaró este viernes ante la Audiencia Nacional de Madrid como imputado en la investigación abierta tras besar a la futbolista española Jennifer Hermoso en la final del Mundial femenino de Australia.

La Fiscalía española informó que Rubiales declaró, respondió a las preguntas del juez y de todas las partes y negó los cargos.

Los fiscales pidieron al juez que solicite a Rubiales que comparezca ante el tribunal dos veces al mes, se mantenga a una distancia mínima de 500 metros de Jennifer Hermoso y no intente comunicarse con ella de ninguna manera durante el proceso de investigación.

Rubiales entró al juzgado acompañado de su abogada, Olga Tubau, y no hizo ningún comentario a los medios de comunicación.

A principios de esta semana, la Audiencia Nacional española anunció que admitió para trámite una denuncia presentada contra Rubiales por los delitos de agresión sexual y coacciones por parte de la fiscalía española.

publicidad

La Fiscalía española informó que Rubiales declaró y respondió a las preguntas del juez y de todas las partes y negó los cargos.

Los fiscales le pidieron al juez que solicite a Rubiales que comparezca en el juzgado dos veces al mes, que se mantenga a una distancia mínima de 500 metros de Jennifer Hermoso y que no intente comunicarse con ella de ninguna manera durante el proceso de investigación.

Carla Vall, abogada de la futbolista, reiteró a los periodistas a las puertas de la Audiencia Nacional que el beso del exjefe de la Federación durante el mundial de fútbol no fue consentido.

"Todo el mundo pudo ver que no fue consentido. Eso es lo que demostraremos", dijo Vall a la salida de la vista.

La abogada de Hermoso también dijo a los periodistas que ha pedido al juez medidas cautelares para su cliente y dijo que es "sólo el principio" de una investigación en los juzgados.

Rubiales anunció su renuncia al cargo el domingo pasado ante las reacciones de la opinión pública por su beso no deseado a la delantera española Jennifer Hermoso, tras la victoria de la selección española en el Mundial Femenino.

"Hoy he transmitido a las 21:30 horas al presidente en funciones, el señor Pedro Rocha, mi renuncia al cargo de presidente de la RFEF. También le he hecho saber que también he dimitido de mi cargo en la UEFA para que se pueda cubrir mi puesto de Vicepresidencia", dijo Rubiales en una publicación en X, antes Twitter.

"Insistir en quedarme a la espera y aferrarme a ello no va a contribuir a nada positivo, ni a la Federación ni al fútbol español. Entre otras cosas, porque hay poderes fácticos que impedirán mi vuelta", agregó Rubiales.

Añadió que su familia ha “sufrido los efectos de una persecución desmedida, así como muchas falsedades, pero también es cierto que en la calle, cada día más, la verdad se está imponiendo”.