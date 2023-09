Las razones por las qué "One Piece" es un fenómeno cultural

Así es "One Piece", la nueva gran apuesta de Netflix 1:15

(CNN Español) -- Un cuento de aventuras de piratas con superpoderes, que pudiera parecer infantil, es posiblemente una de las grandes epopeyas del siglo XXI. Nos referimos a "One Piece", el manga o cómic japonés creado por Eiichiro Oda en 1997 y adaptado como serie de animación (o animé) por Toei Animation desde 1999.

26 años después de su creación, la obra de Oda aún no ha terminado y ha alcanzado su cénit de popularidad. Superó los 1.000 episodios en ambos medios, logró ser el manga más vendido de la historia con más de 516 millones de unidades distribuidas (y el segundo cómic del mundo por detrás de "Superman") y recientemente se estrenó una adaptación como serie de acción real de alto presupuesto en Netflix.

Es un fenómeno cultural como pocos. Una obra de diseños exagerados que impresiona por la construcción de su mundo, que habla de la libertad y de cumplir sueños y que, además, se atreve a articular un discurso contra las opresiones y cuestiona el orden y la autoridad.

Estas son las claves para conocer por qué "One Piece" es un fenómeno cultural.

Personajes, libertad y luchas contra las opresiones

"Lo primero de todo es que 'One Piece' ha sido creada por un genio como Eiichiro Oda", asegura Ryuji Kouchi, presidente de Toei Animation Europe, la división europea del estudio de animación responsable de la exitosa serie animada, en entrevista a CNN en Español. Sobre las claves del éxito cultural de la obra, Kouchi destaca que lo más importante son "los personajes y la trama" y explica que, en comparación con otros títulos, "One Piece" cuenta con muchos personajes únicos, más allá del protagonista, que permiten a las personas conectarse.

"Crea una sensación de pertenencia, de unión a ese grupo de personajes", explica Diego Cano, presentador y co-creador de Radio Pirata, un podcast especializado en la obra de Oda con más de 100 episodios y millones de reproducciones.

publicidad

"Creo que también juega a su favor lo longeva que es. Estás tanto tiempo conviviendo con esos personajes que al final los sientes un poco parte de tu vida". Sobre lo extensa de la obra, añade que "puede sonar obvio, pero es una obra que te la pasas bien leyéndola y hacer eso con más de 1.000 capítulos tiene mucho mérito".

Con motivo del 25 aniversario de "One Piece", el propio Oda señalaba en 2022 en un comunicado de Shuheisa, la editorial responsable del manga, que en su obra buscaba "dibujar de una forma que los niños puedan entender. Si puedes dibujar algo que los niños entiendan y encuentren interesante, también será interesante para los adultos".

El punto de partida de "One Piece" es sencillo. Su sinopsis ya plantea los pilares fundamentales de la obra. El que fuera 'el rey de los piratas', Gold Roger, es ejecutado por la Marina, pero antes de morir declara que ha escondido su gran tesoro, el One Piece, y que aquel que lo encuentre podrá quedárselo. Unas palabras que disparan el entusiasmo por la piratería en su mundo. En ese contexto, el protagonista es el joven Monkey D. Luffy, que aspira a formar su propia tripulación para encontrar el citado tesoro. Lo peculiar sobre este personaje es que cuando era niño comió una Fruta del Diablo que le dio el superpoder de ser de goma. Bajo esa premisa y bajo el gran misterio de saber qué es el afamado tesoro arranca "One Piece" para desarrollar los temas por los que se ha popularizado.

Para Cano, además de la camaradería entre los personajes, el tema que más brilla es "la libertad": "La libertad individual que se manifiesta sobre todo en Luffy, el protagonista. Es un personaje que, en su inocencia y pureza, acaba dando más en el clavo que otros personajes más sesudos de otras obras. La búsqueda y la idealización, en el buen sentido, de la libertad individual que pasa por una libertad colectiva. Luffy dice muchas veces que él defiende sus intereses, pero al final, de forma inherente, tiene unos ideales que le hacen defender los del resto", argumenta.

El otro tema fundamental de la obra que Cano menciona es "el luchar contra los regímenes opresores". Continúa explicando que es algo "que no se ve en tantas obras de este estilo o al menos de forma tan explícita. One Piece es una obra en la que hay piratas malos y señores de lo guerra, pero lo peor, el gran villano, es el Gobierno Mundial". El racismo, la esclavitud o los abusos de las fuerzas del orden y la autoridad son algunos de los temas que la obra se atreve a tratar.

Según explica Cano, estos temas han estado siempre presentes en la obra y siguen intactos. 'One Piece' ha ido de lo mismo desde el día uno, pero la escala ha ido en aumento. Al principio llegan a una isla y hay un villano que la está oprimiendo. Pues así hasta con el mundo en el que hay un gobierno que está oprimiendo al mundo entero".

"One Piece" no le puso puertas al mar y rompió fronteras y récords

Más allá de la calidad del trabajo de Oda, Kouchi destaca que otra de las claves de su éxito ha sido el trabajo de los equipos de negocio y distribución. "Para que el manga y el animé triunfasen necesitábamos distribuirlos por todo el mundo. Tuvimos suerte de que pudimos expandir este negocio desde principios de los años 2000. Fue clave que pudimos llevar la serie de animación a todo el mundo, ya fuera televisión gratuita o televisión por cable. Llevamos más de 20 años mostrando la serie. Los niños que entonces tenían cuatro años ahora tienen al menos 24 y por eso hemos podido cubrir todas las generaciones".

Kouchi dice que otro elemento que ha ayudado a su popularización ha sido el impulso que ha tenido la animación japonesa gracias a las plataformas digitales. Tras la pandemia del covid-19, más personas comenzaron a consumir más animación y esta ha ganado en popularidad en el mundo, lo que contribuyó a expandir la marca de "One Piece".

La obra también ha sido adaptada a videojuegos, a todo tipo de merchandising y hasta se ha expandido con más películas de animación. Las cifras de "One Piece" hablan por sí solas de su éxito.

El manga ha distribuido más de 516 millones de copias y logró el Récord Guinnes a la serie de cómic con más copias publicadas por un solo autor

El animé está siempre entre los mejor valorados en Crunchyroll, la plataforma de streaming de anime, según Toei Animation y en los premios Crunchyroll Anime Awards 2023, votados por millones de fans de todo el mundo, ganó el premio a "Mejor serie en Curso"

La última película de animación de la franquicia, estrenada en 2022, "One Piece Film: Red" fue la película que más recaudó en la taquilla de Japón en 2022, según datos de Toei Animation.

La adaptación a acción real de Netflix alcanzó el puesto número 1 de la plataforma en 46 países y el top 10 en 93 países en su estreno según Netflix.

El mejor momento para descubrir qué es "One Piece"

Comenzar a leer el manga de Oda puede parecer una ardua tarea. Sin embargo, para Cano, esto es una virtud y explica, además, por qué es el mejor momento para introducirse en ella. "Un argumento superbueno para leer 'One Piece' y, sobre todo, leerla ahora, es que está construida alrededor de muchísimos misterios pero sobre todo uno, el más grande de todos: ¿Qué es el One Piece? Es un tesoro gigante que hay que encontrar y se han ido dando pistas con cuentagotas pero no se sabe lo que es. Creo que ahora es el momento de subirse al barco y descubrir el gran misterio de ese mundo junto a los personajes y la comunidad. Si empiezas ahora, vas a poder vivir algo histórico".

¿Cuánto le queda al manga para terminar? Esa es la gran pregunta que rodea al título. En 2022, el propio Oda respondió a pregunta de los fans que le quedaban 3 años a la obra, lo que ubicaría el final de la misma en torno a 2025. "Nunca pensé que 'One Piece' duraría tanto. Cuando comencé, imaginaba que duraría cinco años", contaba el autor en una reciente entrevista con The New York Times. 26 años después, "One Piece" es historia de la cultura y el entretenimiento y es parte fundamental de la vida de personas de todo el mundo.

"Yo llevo leyendo al día "One Piece" desde 2015. Para mí no es solo el manga más especial, sino la historia o la cosa que yo he visto o leído más especial porque ha afectado a mi vida en positivo", señala Cano. Además, indica que gracias a esta obra ha conocido a sus mejores amigos y a su novia, que está haciendo el podcast de Radio Pirata y que han organizado el Nakama Fest, un evento por y para fans de la misma en España. "En mi caso es algo que traspasa la página", concluye.