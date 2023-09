Trump dice fue "decisión mía" intentar anular los resultados de las elecciones de 2020

Trump pide cambio de jueza en el caso del 6 de enero 1:39

(CNN) -- El expresidente de EE.UU. Donald Trump dijo que recibió consejos de numerosas personas poco después de las elecciones de 2020, pero que fue su decisión impulsar el falso reclamo de que ganó la presidencia y tratar de anular los resultados.

"Fue mi decisión, pero escuché a algunas personas", dijo Trump a "Meet the Press" de NBC en una entrevista que se emitió este domingo.

Trump fue acusado por sus esfuerzos para subvertir los resultados de las elecciones de 2020. Una premisa central del caso del abogado especial Jack Smith, según su acusación contra el expresidente, es que Trump sabía que las afirmaciones electorales que estaba haciendo eran falsas después de que sus asistentes cercanos le dijeran que había perdido, pero las difundió de todos modos para que parecieran legítimas, todo al servicio de una supuesta conspiración criminal.

"Estuve escuchando a diferentes personas, y cuando lo sumé todo, las elecciones estaban amañadas", dijo Trump a Kristen Welker en la entrevista, en la que volvió a insistir en la falsa afirmación mientras busca la designación republicana para presidente en 2024.

"¿Sabes a quién escucho? A mí mismo. Yo vi lo que pasó", dijo Trump.

El expresidente dijo que no escuchó a sus abogados, que le dijeron que había perdido las elecciones, porque no los respetaba.

"Los contratas, nunca has conocido a estas personas, recibes una recomendación, resultan ser RINOs (republicanos sólo de nombre, en inglés), o resultan no ser tan buenos. En muchos casos, no los respeté", afirmó Trump. "Pero sí respeté a otros. Respeté a muchos otros que dijeron que las elecciones estaban amañadas".

La investigación federal de Smith sobre la interferencia electoral es uno de los cuatro casos penales contra el expresidente. Trump se enfrenta a cuatro cargos en el caso de Smith, incluida la obstrucción de un procedimiento oficial y la conspiración para defraudar a Estados Unidos.

Trump también fue acusado en un amplio caso de Georgia que lo acusa de ser el jefe de una "empresa criminal" para anular las elecciones de 2020. El exmandatario se declaró inocente en todos los casos.

Zachary Cohen de CNN contribuyó a este reporte.