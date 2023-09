Jann Wenner en la ceremonia de incorporación al Salón de la Fama del Rock & Roll 2017 en Nueva York. (Crédito: Kevin Mazur/WireImage/Getty Images)

(CNN) -- Jann Wenner, cofundador de la revista Rolling Stone, fue destituido de la junta directiva de la Fundación del Salón de la Fama del Rock & Roll después de enfrentar críticas generalizadas por los comentarios que hizo en una entrevista del New York Times publicada el viernes sobre músicas femeninas y negras.

“Jann Wenner ha sido destituido de la junta directiva de la Fundación del Salón de la Fama del Rock & Roll”, dijo a CNN un representante de la Fundación del Salón de la Fama del Rock & Roll en un comunicado este domingo.

Wenner habló con The New York Times sobre su próximo libro “The Masters”, que incluye entrevistas que realizó con artistas como John Lennon, Bob Dylan, Mick Jagger y otros mientras estaba al frente de Rolling Stone.

En la entrevista, habló sobre su decisión de no incluir entrevistas con mujeres y artistas negros, y sus comentarios sobre el tema fueron ampliamente criticados.

"La gente tenía que cumplir con un par de criterios, pero era simplemente mi interés personal y mi amor por ellos", dijo, y agregó: "En cuanto a las mujeres, ninguna de ellas era lo suficientemente articulada en este nivel intelectual".

Continuó: “Stevie Wonder, genio, ¿verdad? Supongo que cuando usas una palabra tan amplia como 'maestros', el error es usar esa palabra. ¿Quizás Marvin Gaye o Curtis Mayfield? Quiero decir, simplemente no se articulaban a ese nivel”.

“Por el bien de las relaciones públicas, tal vez debería haber buscado un artista negro y una mujer para incluir aquí que no estuvieran a la altura del mismo estándar histórico, solo para evitar este tipo de críticas”, dijo al medio. “Tal vez soy anticuado y me importa un comino o lo que sea. Ojalá, en retrospectiva, hubiera podido entrevistar a Marvin Gaye. Tal vez él hubiera sido el chico. Quizás Otis Redding, si hubiera vivido, habría sido el indicado”.

Wenner emitió un comunicado el sábado a través de Little, Brown and Company, editor de “The Masters”, diciendo: “En mi entrevista con The New York Times hice comentarios que disminuyeron las contribuciones, el genio y el impacto de los artistas negros y mujeres y pido disculpas de todo corazón por esos comentarios”.

“'The Masters' es una colección de entrevistas que hice a lo largo de los años y que me parecieron representar mejor una idea del impacto del rock 'n' roll en mi mundo; no pretendían representar toda la música y sus diversos e importantes creadores, sino reflejar los puntos culminantes de mi carrera y las entrevistas que, según sentí, ilustraban la amplitud y la experiencia de esa carrera. No reflejan mi aprecio y admiración por innumerables artistas totémicos que cambian el mundo cuya música e ideas venero y celebraré y promoveré mientras viva. Entiendo totalmente la naturaleza incendiaria de las palabras mal elegidas y me disculpo profundamente y acepto las consecuencias”.

CNN se comunicó con Little, Brown and Company para solicitar comentarios.

Wenner fundó la revista Rolling Stone con el crítico musical Ralph J. Gleason en 1967 y puso a la venta la legendaria revista de rock en 2017. Fue incluido en el Salón de la Fama del Rock & Roll como individuo en 2004 y es cofundador de la Fundación Salón de la Fama del Rock & Roll.

El libro “The Masters” está programado para ser lanzado el 26 de septiembre.