Última hora de la guerra de Rusia en Ucrania, en vivo

El presidente de Polonia dice que está dispuesto a hablar con Zelensky como "amigos" para resolver "situaciones difíciles"

El presidente de Polonia, Andrzej Duda, afirmó que está dispuesto a hablar cara a cara con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, como "amigos" para resolver las "situaciones difíciles" a las que se han enfrentado ambos países, dijo Duda en una entrevista concedida el jueves al canal polaco TVN24.

Refiriéndose a las declaraciones que Zelensky hizo en la Asamblea General de la ONU este martes, diciendo que "algunos de nuestros amigos en Europa juegan a la solidaridad en un teatro político", Duda dijo que Zelensky no mencionó a Polonia específicamente, "pero por supuesto la sugerencia estaba ahí y todos la entendimos".

En ese momento me sentí triste porque me pareció injusto lo que decía. Sin embargo, cuanto más tiempo pasa, estas emociones se desvanecen, porque las tengo como cualquier otra persona", dijo Duda.

Cuando se le preguntó si estaba disgustado tras las palabras de Zelensky, Duda dijo que "quizá disgustado es una palabra demasiado fuerte".

"Estaba amargado, prefiero decirlo así. Digo esto: mantengamos la calma, por favor, no subamos la temperatura, porque se trata de una disputa que afecta a una pequeña parte de nuestras relaciones. No dejemos que afecte al conjunto, porque no hay justificación para ello y sólo otros se beneficiarán de ello", dijo Duda.

"Este asunto [el conflicto sobre el embargo polaco al grano ucraniano] debe resolverse, es una disputa que, de hecho, es una disputa legal. Tengo mi opinión y no la cambio, que los ucranianos también deberían enfocar nuestra situación con mayor comprensión", dijo. "Entiendo que busquen ayuda en su situación a toda costa y por eso no les importa dónde venden su grano, pero a nosotros no nos es indiferente, y queremos ayudarles y les ayudamos".

Duda dijo que las palabras del primer ministro polaco Mateusz Morawiecki, diciendo que Polonia ya no transferirá armas a Ucrania, fueron "interpretadas de la peor manera posible".

"El primer ministro habló de estas armas en el contexto de las nuevas armas que estamos comprando para nuestro ejército", dijo Duda. "Esa fue la declaración. En mi opinión, el primer ministro dijo: 'No transferiremos a Ucrania nuevas armas que estamos comprando actualmente como parte de la modernización de nuestro ejército'".

Duda continuó: "Por favor, recuerden que tenemos contratos firmados con Ucrania, por ejemplo para el suministro de [obuses] Krabs", que Polonia necesita cumplir, así como otros acuerdos, incluyendo sobre municiones y vehículos de limpieza de minas. "Son necesarios para la contraofensiva", dijo Duda.

"A medida que vayamos recibiendo nuevas armas de Corea [del Sur] y Estados Unidos, iremos aflojando las armas que tenemos almacenadas actualmente. Tal vez transfiramos a Ucrania armas que serán retiradas del ejército polaco, como hemos hecho hasta ahora al transferir armas postsoviéticas", dijo Duda.