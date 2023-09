La Policía investiga la muerte de una directiva de una empresa de tecnología en el centro de Baltimore. La víctima, Pava LaPere, era el fundadora y consejera delegada de la empresa tecnológica EcoMap Technologies, con sede en Baltimore. (Crédito: De EcoMapTech)

(CNN) -- La policía cree que imágenes de cámaras de vigilancia captaron los momentos previos al asesinato de la CEO de una compañía de tecnología de Baltimore, Pava LaPere. Las cámaras captaron a su presunto agresor siguiéndola hasta el ascensor de su edificio de apartamentos, donde su cuerpo fue descubierto en el tejado días después, según documentos judiciales.

Los documentos arrojan nueva luz sobre una supuesta interacción el viernes por la noche entre LaPere y el hombre acusado de matarla, Jason Dean Billingsley, un delincuente sexual convicto que ya estaba siendo buscado por la Policía como sospechoso de una violación, incendio provocado e intento de asesinato días antes.

LaPere, directora ejecutiva y cofundadora de la pequeña empresa EcoMap Technologies, murió probablemente el viernes, según la policía, pero su cadáver no fue descubierto sino hasta el lunes.

El viernes, Billingsley fue grabado en video siguiendo a LaPere mientras caminaba hacia su casa, según informaron a CNN fuentes policiales al corriente de la investigación. LaPere no pareció darse cuenta de la presencia del sospechoso, que se mantuvo a distancia de ella, dijeron.

LaPere entró en el vestíbulo de su edificio de apartamentos, pero regresó a la puerta principal después de ver a un hombre, más tarde identificado como Billingsley, que la saludaba a través del cristal, dice un pliego de cargos obtenido por WJZ, afiliada de CNN, citando imágenes de vigilancia.

Billingsley parecía tener problemas para entrar en el edificio, como si hubiera olvidado las llaves, según las fuentes.

LaPere abrió la puerta y dejó entrar a Billingsley, según el documento. En el video se puede ver a los dos manteniendo una conversación antes de subir juntos a un ascensor, dice el documento.

Más tarde, se ve al sospechoso volver al vestíbulo a través de una escalera, "luchando por una salida" y limpiándose la mano en los pantalones cortos, dice el documento.

Pasaron unos 40 minutos entre el momento en que Billingsley siguió a La Pere hasta el ascensor y el momento en que abandonó el edificio, dijeron las fuentes.

Cuando se descubrió su cuerpo en la azotea el lunes, la policía encontró varios objetos esparcidos por el lugar, entre ellos un par de zapatos rojos que se cree que eran de La Pere, según el documento. La mujer murió por traumatismo por objeto contundente y estrangulamiento.

Tras un día de persecución, Billingsley fue detenido este miércoles en una estación de tren de Bowie, Maryland, a unos 40 kilómetros del centro de Baltimore.

CNN no ha podido determinar si Billingsley tiene abogado.

La policía ya estaba buscando al sospechoso del asesinato de Pava LaPere

Los investigadores no saben de ninguna conexión entre LaPere y Billingsley, pero dijeron que creen que conocía a las víctimas que está acusado de atacar días antes de que LaPere fuera asesinada.

Billingsley presuntamente violó a una mujer antes de prenderle fuego a ella y a su novio, según un documento de declaración de cargos obtenido por WJZ.

"Tenemos información para creer que las víctimas (...) eran el objetivo del sospechoso, que el sospechoso conocía a las víctimas y fue a ese lugar por una razón criminal", dijo el comisionado interino de la Policía de Baltimore, Richard Worley, sobre el ataque del 19 de septiembre, que ocurrió en una residencia a 1,5 kilómetros del apartamento de LaPere.

Se ha criticado a la Policía por no notificar al público cuando inicialmente buscaban a Billingsley, pero Worley defendió la decisión, diciendo que los detectives creían en ese momento que había sido un ataque aislado y dirigido.

"El primer incidente en Edmondson Avenue no fue un acto aleatorio. Si hubiera sido un acto al azar, habríamos sacado un folleto de inmediato, diciendo que este individuo andaba suelto, cometiendo actos al azar", dijo Worley.

Los investigadores habían estado siguiendo la pista de Billingsley y no querían publicar un anuncio demasiado pronto, lo que podía incitar al sospechoso a huir, dijo Worley.

A pesar de que la Policía le seguía la pista, Billingsley pudo eludir el arresto porque los investigadores "nunca se acercaron lo suficiente", dijo Worley.

"En cuanto nos dimos cuenta de que había cometido un acto que parecía aleatorio (...) pusimos el anuncio", dijo Worley. "Y tal y como pensábamos, en cuanto vio el volante, intentó eludir su captura y apagó todos los dispositivos en los que pudimos seguirle la pista".

La Policía anunció su búsqueda de Billingsley este martes y subrayó que el sospechoso debía ser considerado extremadamente peligroso, citando sus antecedentes penales.

Billingsley se declaró culpable de agresión en 2009 y 2011, según registros judiciales.

Más recientemente, Billingsley fue declarado culpable de un delito sexual en 2015 y condenado a 30 años de prisión (con 16 meses ya cumplidos), muestran los registros.

Pero salió de la cárcel en octubre de 2022, tras cumplir unos siete años. Su excarcelación no fue bajo libertad condicional, sino "bajo supervisión obligatoria, tal y como exige la ley", dijo un portavoz del Departamento de Seguridad Pública y Servicios Correccionales de Maryland a The New York Times.

Desde que salió de prisión el año pasado, Billingsley está registrado como delincuente sexual en la base de datos estatal de Maryland.

Los detectives han comenzado a examinar los casos de la ciudad que se remontan a octubre de 2022 para determinar si Billingsley puede estar relacionado con cualquier otro incidente desde su liberación, dijo la Policía.

Mientras tanto, la familia de LaPere expresó su agradecimiento por los esfuerzos de las fuerzas del orden para arrestar a Billingsley.

"Nos alivia saber que ya no puede hacer daño a otras víctimas inocentes. Aunque esto no cambia que Baltimore haya perdido a una de sus fans más apasionadas e influyentes, nuestros esfuerzos siguen centrados en recordar y celebrar a Pava Marie: su vida, sus éxitos y su legado", dijo la familia en un comunicado este jueves.

--Holly Yan, Raja Razek y Lauren Koenig, de CNN, han contribuido a este reportaje.