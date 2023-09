Buscan a un criminal "extremadamente peligroso" sospechoso de asesinar a Pava LaPere, CEO de 26 años, en Baltimore

Jason Dean Billingsley Crédito :Policía de Baltimore

(CNN) -- La Policía de Baltimore está tras la pista de un hombre "extremadamente peligroso" y sospechoso de matar a Pava LaPere, de 26 años, CEO de una empresa tecnológica, que fue hallada sin vida en un edificio habitacional este lunes.



El sospechoso, Jason Dean Billingsley de 32 años, debe ser considerado armado y peligroso, pues lo buscan por cargos de homicidio, agresión y otros delitos, dijo este martes el comisionado interino de la Policía de Baltimore, Richard Worley.

LaPere, cofundadora de la pequeña empresa EcoMap Technologies, fue reportada como desaparecida este lunes por la mañana, según informó la Policía. Horas más tarde, la Policía fue llamada a un edificio residencial del centro de la ciudad, donde LaPere fue descubierta con signos de traumatismo craneal por objeto contundente, dijo Worley.

La joven ejecutiva de tecnología, que había sido incluida este año en la lista Forbes de 30 menores de 30 por su impacto social, es recordada como una líder innovadora que se dedicaba a apoyar a quienes la rodeaban.

El edificio donde fue encontrada tenía medidas de seguridad que habrían requerido que alguien "permitiera al (sospechoso) entrar en el edificio", dijo Worley.

Los investigadores creen que Billingsley sigue en la zona de Baltimore e instan a cualquiera que tenga información sobre él o sobre su paradero a que llame inmediatamente al 911, dijo Worley este martes.

"Este individuo asesinará y violará", advirtió Worley, citando los antecedentes penales del sospechoso. "Hará todo lo que pueda para causar daño".

En un comunicado de prensa, que anunció una recompensa de US$ 6.000 por información sobre el sospechoso, la Policía de Baltimore dijo que a Billingsley también lo buscan en relación con un intento de asesinato, incendio provocado y violación la semana pasada.

Un hombre y una mujer fueron hospitalizados en estado crítico, dijeron las autoridades. Sus condiciones mejoraron al día siguiente y fueron calificadas de estables.

Las pruebas vinculan a Billingsley con el asesinato de LaPere y el caso del 19 de septiembre, dijo la Policía en el comunicado. Y añadió que creen que el sospechoso está armado.

El alcalde de Baltimore, Brandon Scott, dijo que considera al sospechoso "extremadamente peligroso".

NBC News informó el miércoles que la madre de Billingsley le envió un mensaje de texto a su hijo y le dijo que se entregara. "Le dije que se entregara porque lo iban a matar", dijo Scarlett Billingsley a NBC News.

También le explicó a NBC que no sabe si su hijo, que estuvo en su casa el lunes durante unos minutos, conocía a LaPere. Su hijo tenía un arma el lunes y ella cree que intentaba venderla, dijo.

El sospechoso salió de prisión desde octubre del año pasado

Jasom Billingsley se declaró culpable de agresión en primer grado en 2009 y de agresión en segundo grado en 2011, según los registros judiciales. También se declaró culpable de un delito sexual en primer grado en 2015 y fue sentenciado a 30 años de prisión con 16 meses ya cumplidos, muestran los registros.

Billingsley salió de prisión en octubre de 2022. Un portavoz del Departamento de Seguridad Pública y Servicios Correccionales de Maryland dijo que Billingsley no había obtenido la libertad condicional, sino que fue puesto en libertad "bajo supervisión obligatoria, como exige la ley", informó The New York Times.

Desde su salida de prisión, Billingsley está registrado como delincuente sexual en la base de datos de Maryland.

El comisario de policía de Baltimore dijo que Billingsley es sospechoso en al menos otro caso, pero no dio más detalles.

LaPere era una fuerza "visionaria" en Baltimore

La muerte repentina de LaPere dejó atónitos a sus seres queridos y a los miembros de la comunidad tecnológica local, que aseguran que la cofundadora de EcoMap era una líder muy querida cuya incesante dedicación a su trabajo catapultó el creciente éxito de la startup.

"El liderazgo visionario de Pava y su compromiso inquebrantable con el fomento de la inclusión, la amplificación de los ecosistemas y el fortalecimiento de la comunidad tecnológica de Baltimore la distinguieron como una líder excepcional, y su pasión sin límites por la misión de EcoMap fue fundamental para nuestro éxito", dijo EcoMap en una publicación de Facebook.

LaPere fundó EcoMap junto con Sherrod Davis, director de operaciones, cuando tenía 21 años y estudiaba en la Universidad Johns Hopkins, según el sitio web de EcoMap. Con poco más de 30 empleados, la empresa forma parte de la ola de la inteligencia artificial. Vende herramientas de inteligencia artificial, incluido un chatbot personalizable, cuyo objetivo es facilitar el acceso a la información de los clientes y hacer que las comunicaciones con ellos sean más fluidas, dice la empresa.

En agosto, la empresa dijo que había alcanzado casi US$ 8 millones en financiación.

Además de ser una fuerza impulsora detrás de EcoMap, LaPere se esforzó por levantar a otros en Baltimore, dijo el alcalde.

"Pava era una baltimoreña muy joven, con mucho talento y devoción, alguien a quien tuve la oportunidad de conocer en los últimos años, que ayudaba a todo aquel que veía", recordó Scott.

Cuando EcoMap anunció en junio que había cerrado una ronda de financiación de US$ 3,5 millones, LaPere dijo que tanto ella como la empresa estaban "especialmente orgullosos del número de inversores de Baltimore, nuestra ciudad natal".

"Estamos apasionadamente comprometidos a tener un impacto en la ciudad, y estamos orgullosos de formar parte de su creciente ecosistema tecnológico", dijo LaPere en un comunicado de prensa en ese momento.

Delali Dzirasa, mentora de LaPere y CEO de la empresa Fearless, con sede en Baltimore, declaró a CNN que LaPere gozaba de gran prestigio en su comunidad.

"No hay persona en el planeta Tierra que pudiera decirle a Pava que no podía hacer algo", dijo Dzirasa. "Aunque era una fuerza, siempre dejaba espacio para los demás", añadió.

Una amiga de LaPere le dijo a CNN que ella era un “faro de luz para la comunidad”.

Nicole Foster, cofundadora de la heladería a base de plantas Cajou Creamery en el vecindario donde se encontró a LaPere, le dijo a CNN que la conoció hace aproximadamente dos años y que la vio por última vez hace cerca de una semana.

“Ella era, para nosotros, una amiga, una animadora y una clienta”, dijo Foster. “En un momento, ella movilizó a su empresa y se tomaron un tiempo de sus agendas para hacer esto fuera del proyecto y ayudar a Cajou Creamery con esfuerzos estratégicos de recaudación de fondos. Ese es el tipo de persona que ella era y el tipo de líder que era. Estaba centrada en la acción colectiva y en trabajar juntos para hacer brillar a Baltimore”.

Este miércoles por la noche se realizará una vigilia en memoria de LaPere para "celebrar la extraordinaria vida de Pava y el profundo impacto que tuvo en nuestra comunidad", señaló EcoMap en una publicación en las redes sociales.

Sara Smart, Steve Almasy, Caroll Alvarado y Mitchell McCluskey, todos de CNN, contribuyeron a este informe.