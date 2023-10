Tres cosas que necesitas saber del nuevo iPhone 15 2:12

(CNN) -- Apple trabaja en una solución de software tras reportes de que algunos de sus nuevos modelos iPhone 15 se sobrecalientan.

La empresa dijo a CNN que los problemas actuales de sobrecalentamiento no suponen un riesgo para la seguridad y no impactarán al rendimiento a largo plazo de los modelos de iPhone afectados. También hizo hincapié en que los iPhone tienen protecciones internas de los componentes para ayudar a regular la temperatura si aumenta demasiado.

La compañía además dijo a CNN que hay varias circunstancias que causan que sus nuevos modelos se calienten. Las quejas de los usuarios comenzaron a circular después de que los iPhone 15 llegaran a las tiendas el pasado 22 de septiembre.

"Hemos identificado algunas condiciones que pueden hacer que el iPhone se caliente más de lo esperado", dijo Apple a CNN en un comunicado.

Para empezar, el sobrecalentamiento puede ocurrir con algunas aplicaciones de terceros recientemente actualizadas, al hacer que "sobrecarguen el sistema", dijo la compañía. Esas apps incluyen Instagram, Uber y el juego de carreras arcade Asphalt 9.

publicidad

"Estamos trabajando con los desarrolladores de estas aplicaciones en las correcciones que están en proceso de despliegue", dijo Apple en un comunicado.

También aseguró que descubrió un error en iOS 17 que afecta a algunos usuarios, y planea lanzar una actualización de software para solucionar el problema. No comentó cuándo estará disponible la solución.

Además, Apple dijo que el dispositivo puede sentirse más caliente durante los primeros días después de configurar o restaurarlo debido a la "mayor actividad de fondo".

La página de soporte de Apple advierte a los usuarios que un dispositivo puede calentarse más al restaurarlo a partir de una copia de seguridad, al utilizar aplicaciones con un uso intensivo de gráficos, al transmitir video de alta calidad y al cargarlo de forma inalámbrica.

"Estas condiciones son normales, y tu dispositivo volverá a una temperatura normal cuando el proceso se complete o cuando termines tu actividad", afirma la compañía en la página web. "Si tu dispositivo no muestra un aviso de temperatura, puedes seguir usándolo".

La noticia llega en un momento en que la demanda del iPhone 15 parece fuerte. En vísperas del lanzamiento, los analistas de firmas como Wedbush Securities informaron que los pedidos anticipados del iPhone 15 iban mejor de lo previsto, con una fuerte demanda de las ofertas premium del iPhone 15 Pro, especialmente el Pro Max. Los plazos de entrega y envío se movieron de finales de octubre hasta mediados de noviembre para varios modelos Pro.

Los nuevos iPhones llegan después de que Apple informó en agosto que las ventas cayeron por tercer trimestre consecutivo. Los ingresos del iPhone fueron de US$ 39.700 millones en el tercer trimestre, lo que supone un descenso interanual de aproximadamente el 2%, ya que los usuarios actualizan sus dispositivos con menos frecuencia.

Sin embargo, según estimaciones de Wedbush, unos 250 millones de iPhone llevan más de cuatro años sin actualizarse. Los avances realizados en el procesador, la cámara y el sistema de carga, junto con los descuentos de las operadoras de telefonía móvil, podrían ser motivos más que suficientes para que los usuarios se actualicen finalmente este año.

El iPhone 15 Pro cuesta a partir de US$ 1.099, y el iPhone 15 Pro Max, a partir de US$ 1.199. Los iPhone básicos de Apple, el iPhone 15 y el iPhone 15 Plus, cuestan US$ 799 y US$ 899, respectivamente.