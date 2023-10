Esta mujer le da la vuelta al mundo en motocicleta con su cachorro

(CNN) -- A principios de año, la creadora de contenidos Jess Stone estaba disfrutando de un épico viaje en moto alrededor del mundo con su querida perra Moxie y su marido Greg manejando detrás de ellas.



Pero en cuestión de meses, todo cambió. En marzo, a Greg lo atropelló un autobús mientras circulaba por la carretera Panamericana, un accidente que destrozó su moto y le dejó varios huesos rotos.

Unas dos semanas después, Moxie, la perra de Stone, un pastor alemán, falleció repentinamente debido a complicaciones durante una operación rutinaria cinco días antes.

"Simplemente murió", cuenta Stone a CNN Travel. "Y nosotros no estábamos allí. Y la culpa que sentí y la pena que tuve... Mi mundo se hizo añicos".

Un vínculo especial

Stone se sentía completamente perdida y no tenía ni idea de qué hacer a continuación.

"A Greg aún le quedaban meses de recuperación", explica. "Su moto estaba destrozada. Y no tenía perro".

Hasta ese momento, todos habían estado en una aventura de varios años, GoRUFFLY Around the World, viajando por América Central, América del Norte y del Sur, África, Europa y Asia, en colaboración con la organización mundial sin fines de lucro Girl Up, una iniciativa de desarrollo del liderazgo centrada en las niñas.

Para Stone, viajar con Moxie, a la que había tenido durante unos seis años y medio, había hecho que el viaje fuera aún más especial, y ahora su constante compañera se había ido.

Consumida por el dolor, decidió organizar un viaje de Seattle a San Diego para visitar a personas que realizaban distintas actividades con sus perros, con el fin de aprender sobre ellos y el vínculo especial que compartían.

"Fue tan extraordinario viajar con Moxie", explica Stone. "Formamos juntos este vínculo tan especial. Y sabía que había otras personas que hacían cosas diferentes [con sus perros] y que también tenían ese vínculo".

"Así que pensé que sería una buena forma de celebrar a Moxie y de superar mi propio dolor".

El fabricante de motocicletas Triumph proporcionó a Stone y a su marido motos nuevas, dos Tiger 900 de aventura, antes de que partieran en julio.

Durante la peregrinación GoRUFFLY, que duró algo menos de un mes, visitaron diversas actividades y animales, como un concurso canino, perros de búsqueda y rescate, buceo con perros e incluso sesiones de yoga para cachorros.

Cuando terminó y empezaron a asimilar la pérdida de Moxie, Stone estaba ansiosa por volver a la carretera.

Y quería tener un nuevo compañero canino.

"Me gustan los perros", explica. "Tengo un negocio de perros. Tengo una cabina y me encanta conducir con mi perro, así que sabía que en algún momento tendría que tener un perro. Tenía que ser así".

Al principio le costó encontrar una nueva mascota, ya que "todos los perros que veía no eran Moxie".

Finalmente, Greg y ella se decidieron por un pastor suizo blanco y en junio recogieron en Los Ángeles un cachorro de nueve semanas, al que llamaron Whimsy.

La pareja, que fabrica en Guatemala un transportín para motocicletas y una amplia gama de artículos para perros de exterior a través de su empresa Ruffly, hizo fabricar un transportín para su nuevo cachorro y se dispuso a adiestrar a Whimsy para la vida en la carretera.

Volver a empezar

Stone explica que acostumbrar a un perro a llevar gafas es una de las partes más difíciles del proceso.

Afortunadamente, Whimsy se acostumbró relativamente rápido y "no se quejó".

También hicieron algunos paseos de práctica con ella para ver si podía soportar estar sobre una moto durante largos periodos de tiempo.

"Lo hizo muy bien", dice Stone. "Fue como si hubiera nacido para esto".

Tras más o menos un mes de entrenamiento, el trío partió de California, donde se habían establecido mientras entrenaban a Moxie, y empezaron a dirigirse a Nevada.

"Ahora voy con Whimsy", dice. "Reanudamos nuestro viaje. Vamos a seguir yendo hacia el sur, siguiendo las huellas de Moxie y nos dirigiremos a la Antártida".

Aunque Stone admite que empezar de nuevo con un nuevo cachorro mientras llora la pérdida de Moxie ha sido duro, no hay nada que le guste más que estar en la moto con un compañero canino.

"Como nuestros corazones siguen curándose, ésta es una nueva oportunidad para amar y recuperar lo que nos gustaba de esta actividad", afirma.

Como Moxie era algo mayor cuando empezaron a viajar con ella, montar con un cachorro es una experiencia nueva para Stone.

Explica que han elaborado un ritmo en el que maneja durante cuatro días y luego paran para trabajar durante tres, lo que ha sido la "mezcla perfecta".

Durante los días de trabajo, Whimsy tiende a "pasar el rato y dormir", antes de volver a subirse a las motos y salir de nuevo.

"Es diferente andar en moto con un cachorro que con un perro adulto", explica.

"Moxie tenía año y medio cuando empezamos. Había terminado su fase de dentición y tenía un poco más de aguante. Whimsy es como un cachorro esponjoso".

Han tenido que ir a un ritmo mucho más lento con Whimsy, montando durante periodos de tiempo más cortos, para dejarle "espacio para ser libre" o "echarse una siestecita".

"Nos ha enseñado a Greg y a mí a ir más despacio", dice.

Continuar con cautela

Stone aprendió a montar en moto en las calles laterales de Liberia, donde ella y Greg vivían entonces, hace más de 10 años, y recibió clases particulares de entrenamiento todoterreno antes de salir con Moxie en marzo de 2022.

Siempre le habían inquietado los tramos más complicados de la ruta, y aunque fue su marido quien murió atropellado por un autobús, la experiencia afectó ligeramente a su propia confianza.

"Cuando volví a subirme a la moto [tras el accidente de Greg], fui muy precavida", explica.

"Cada vez que veía un autobús 'pollero' [una forma de transporte público económico en Guatemala] mientras pedaleaba por Guatemala, me alejaba.

"Y tardé un tiempo en recuperar esa confianza. Me di cuenta de que estas cosas pasan. Pero es muy poco probable que me ocurran a mí ahora, así que pude superarlo".

Sin embargo, Stone dice que la experiencia de perder a Moxie, así como el accidente de su marido, les ha enseñado a ambos a vivir más el momento.

"El fallecimiento de Moxie fue tan inesperado", recuerda. "Sabemos que pueden pasar cosas malas. Y eso nos hace disfrutar mucho más de cada día que pasamos juntos, porque sabemos lo efímero que puede ser".

Una de las desventajas de viajar con un perro es que están bastante limitados a los lugares que admiten perros, y tienden a acampar en la naturaleza o alojarse en Airbnbs.

"La acampada salvaje es fantástica", dice Stone, antes de explicar que han estado "adiestrando" a Whimsy en campings para preparar su próximo vuelo de Panamá a Colombia.

"Porque puede ser libre con nosotros y no hay nadie alrededor".

Actualmente en Nevada, se dirigen lentamente hacia México, antes de viajar por Centroamérica y Sudamérica, donde manejarán hasta la "punta" de Argentina, y luego volarán a Sudáfrica.

"En ese momento, ella [Whimsy] tendrá más de un año. Y probablemente podrá recorrer distancias y tiempos más largos", añade Stone.

Una nueva alegría

Desde Sudáfrica, viajarán hasta África Oriental, antes de "dar la vuelta a Europa" y atravesar Asia.

En esta etapa, embarcarán sus motos y regresarán a Guatemala en avión con Whimsy. Stone calcula que seguirán viajando unos tres años más.

Stone ha estado documentando el viaje a través de Instagram, así como una serie semanal en YouTube, y tanto ella como Greg están encantados con el apoyo que han recibido desde que presentaron Whimsy a sus seguidores a principios de este mes.

"Es maravilloso cómo todo el mundo ha apoyado a Whimsy", dice,

"Todo el mundo estaba encantado de que pudiéramos traer una nueva alegría a nuestras vidas y continuar el viaje con ella".

Stone admite que sigue siendo cautelosa a la hora de conducir fuera de la carretera, y ahora comprende que llevar a Moxie la motivó a seguir adelante cuando se sentía aprensiva.

"Sigo teniendo miedo de caerme", dice. "De hacerle daño a mi moto. Nunca sabes lo que va a pasar, algo que obviamente ya hemos visto".

"Me estoy dando cuenta de que quizá Moxie me hizo un poco más valiente. Ella era la que siempre me empujaba a estar tranquila en los caminos fuera de la carretera. Porque si yo no estaba tranquila, ella se ponía nerviosa. Creo que Whimsy también es muy parecida en eso. Pero ahora me siento mucho más valiente con estas motos nuevas. Me siento un poco más competente".

Aunque el viaje no ha salido como ella esperaba, Stone está enormemente agradecida por haber podido continuar con el viaje y está decidida a alcanzar su objetivo de recaudación de US$ 100.000 para los proyectos de empoderamiento global de Girl Up.

Aunque las cosas no han salido como esperaba, está enormemente agradecida de tener a Whimsy con ella en el viaje, y está disfrutando viéndola "experimentar todo lo nuevo, aprendiendo a montar y acompañándonos en todas estas locas aventuras".

"Montar con tu perro se ha convertido en parte de nuestras vidas", añade. "Disfrutamos mucho haciéndolo. Cuando veo a Whimsy, siento que mi corazón se ilumina. Me hace feliz volver a compartir esto. Aunque no sea con Moxie, me alegro de tener este nuevo copiloto. Me siento renovada".