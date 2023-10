Análisis del juicio civil contra Trump, sus hijos y empresa 2:57

(CNN) -- Es donde surge el “arte de los negocios" podría quedar expuesto como el "arte del robo".

Donald Trump no pudo evitar la apertura de un juicio civil por fraude en su contra en Nueva York este lunes. Pero la coreografía de vehículos todo terreno del Servicio Secreto, sus desvaríos sobre la persecución politizada y los ceños fruncidos en los tribunales fueron más profundos que sus ahora familiares intentos de convertir sus citas con la justicia en material para su campaña de 2024.

Esta vez, el tiburón inmobiliario estaba de regreso en sus antiguos cotos de caza para defender su imperio amenazado, el rascacielos de Manhattan que lleva su nombre en grandes letras doradas y, en última instancia, la mitología de su carrera como magnate multimillonario que alimentó su fama y ascenso insurgente a la Casa Blanca. Ser acusado dos veces es malo. Enfrentar 91 cargos penales es terrible. Pero el caso de fraude en Nueva York amenaza con destrozar la preciada imagen que Trump tiene de sí mismo como un ganador final. Eso puede ser lo peor de todo para el expresidente, que todavía promociona sus complejos de golf, hoteles, aviones y negocios en sus discursos de campaña como prueba de lo que considera su estelar perspicacia para los negocios.

“Es una estafa, es una farsa. Para que lo sepan, mis estados financieros son fenomenales”, dijo Trump antes de que comenzara el juicio.

La parafernalia de la riqueza no se trata simplemente de aumentar la autoestima de Trump. Es parte integral de su atractivo político. Si bien su historial de quiebras, reveses legales y escándalos ha dañado su imagen entre los votantes que lo desprecian, los republicanos que aman a Trump todavía compran su iconografía como un hombre de negocios duro. Esa imagen fue enviada a toda marcha por “The Apprentice” de NBC, que ayudó a convertir a la estrella de un reality show en un presidente y un demagogo estadounidense moderno. Llevar a los niños a dar paseos en helicóptero en la feria estatal de Iowa o dirigir a los pilotos de su 757 personalizado para que den vueltas por el campo antes de las manifestaciones en el aeropuerto mientras los portavoces cantan a todo volumen el tema de la película “Air Force One” son parte del teatro que Trump inventa para retratarse a sí mismo como el máximo hombre hecho a sí mismo que se hizo rico a pesar de que las élites lo despreciaron durante años.

publicidad

Esta idea fue resumida por uno de sus abogados en el tribunal este lunes, quien argumentó que lejos de inflar su riqueza, su cliente pudo haberla minimizado al no incluir el valor de su imagen. “Habría existido la marca, la misma marca que hizo que ese hombre fuera elegido presidente”, dijo Alina Habba. "Hay mucha gente en esta sala a la que probablemente no le guste eso, y por eso estamos aquí".

Entonces, si bien este juicio podría castigar a la familia de Trump imponiendo enormes sanciones financieras y comerciales, e incluso conducir a la disolución de su negocio en Nueva York y la eliminación de sus edificios, se trata de mucho más que castigos para el expresidente. Está apuntando al núcleo de Trump.

“Lo están golpeando donde más le duele”, le dijo una fuente a Kaitlan Collins de CNN sobre la decisión de Trump de asistir al juicio este lunes.

Letitia James, la fiscal general de Nueva York que presentó el caso pidiendo al menos US$ 250 millones en multas y que busca evitar que la Organización Trump opere en el estado, demostró nuevamente este lunes que ella es uno de los pocos enemigos de Trump que se mete en su piel. “No importa cuánto dinero creas que tienes, nadie está por encima de la ley”, dijo James ante el tribunal.

Declaran responsable de fraude a Donald Trump 1:38

Donde la fantasía y la realidad chocan

Escenas extraordinarias en el juzgado del Bajo Manhattan también revelaron otra dimensión de una tormenta legal que rodea a Trump y que choca con su campaña para recuperar la Casa Blanca y fomenta la elección presidencial sin precedentes en la historia moderna.

Trump se ha declarado inocente en cuatro asuntos penales, entre ellos por presunta interferencia electoral en un caso federal y otro en Georgia y por su acaparamiento de documentos clasificados en Florida. Y aunque ha negado toda fechoría, la jornada de este lunes en los tribunales mostró cómo su enfrentamiento con la ley –en este y otros casos– será impermeable a las fanfarronadas, falsedades, vitriolo, mentiras y realidades alternativas que el expresidente ha conjurado repetidamente para confundir a todo tipo de instituciones políticas que han tratado de pedirle cuentas.

Fuera de la sala del tribunal, Trump se enfureció por haber aparecido en persona para presenciar la “caza de brujas” y criticó a James, una demócrata y una mujer negra, calificándolo de “racista”. Descartó al juez Arthur Engoron como “una desgracia” que debería ser inhabilitado por dictaminar la semana pasada en un juicio sumario que el expresidente y sus hijos adultos habían cometido fraude repetido antes del proceso civil que juzgará otras seis demandas, incluida la de conspiración para falsificar registros comerciales y fraude de seguros. En este caso no hay un jurado al que intimidar, pero la retórica del expresidente refleja su agresión verbal a otros fiscales y jueces en sus múltiples casos legales. Está diseñado no sólo para influir en el curso de los juicios, sino también para destruir su legitimidad entre los votantes y mitigar el daño político de cualquier futuro veredicto de culpabilidad.

El cliché de que la vida de Trump se desarrolla como un reality show a menudo se usa en exceso. Pero la sensación de espectáculo televisado sigue siendo cierta. A veces, cuando el expresidente y su hijo Eric pasaban junto a las cámaras para entrar al tribunal, parecía un episodio de un programa como “Succession”, transmitido por HBO, una cadena propiedad de la misma empresa matriz que CNN. El expresidente, que convirtió una fotografía de un criminal en mercancía de campaña, ya ha perfeccionado la habilidad nunca antes necesaria en la política presidencial de convertir las comparecencias ante los tribunales en eventos de campaña. Este lunes, pronunció a todo pulmón una versión abreviada de un discurso elaborado en torno a su supuesta persecución, mientras su campaña enviaba mensajes simultáneos por correo electrónico para recaudar fondos.

“Están tratando de dañarme, por eso no me va tan bien en las elecciones”, dijo Trump, acusando característicamente a sus enemigos de caer en el mismo delito de interferencia electoral del que se le acusa en otros casos, en una presunción de campaña diseñada para inflamar a sus seguidores de base y borrar el resto de la campaña primaria del Partido Republicano.

Se ha demostrado que las fanfarronadas y el espectáculo político de Trump funcionan, como lo demuestra su enorme ventaja en las primarias presidenciales del Partido Republicano. Pero los acontecimientos detrás de la gran puerta de madera de la sala del tribunal, donde un expresidente de rostro sombrío pasó el día, no podrían haber creado un mayor contraste y alertado de que no podrá desestimar sus juicios penales del año electoral con el teatralidad en la que es tan hábil. Trump puede presumir de su riqueza y su cartera de bienes raíces afuera, pero en la sala del tribunal de Engoron, un triplex de la Torre Trump de 1.000 metros cuadrados es solo eso. No puede transformarse mágicamente en uno de 3.000 metros cuadrados, como afirma la demanda de James según las evaluaciones de Trump de su propiedad y, en última instancia, de su patrimonio neto. Engoron escribió en su sentencia sumaria que este solo acto resultó en una sobrevaluación de entre US$ 114 y US$ 207 millones.

El juez acuñó una frase específica para este caso que también resume el método político único de Trump y cómo puede fracasar frente a los estándares probatorios más estrictos de la ley. Engoron escribió la semana pasada que los argumentos presentados por sus abogados surgieron de “un mundo de fantasía, no del mundo real”.

Trump pide cambio de jueza en el caso del 6 de enero 1:39

Una señal de advertencia para el expresidente

Las fantasías de Trump no se han limitado al sector inmobiliario. Después de todo, se trata de un expresidente del que está documentado haber mentido miles de veces durante su mandato y que todavía insiste (a pesar del testimonio de su propio exsecretario del Departamento de Justicia, de múltiples derrotas judiciales y de recuentos y auditorías de votos) en que fue engañado para ser sacado del cargo por una operación masiva de fraude electoral dirigida por los demócratas en 2020.

El nivel de prueba es mucho más bajo en un tribunal civil que en uno penal, pero la yuxtaposición de las afirmaciones de Trump y las acusaciones contra él en sus casos penales puede resultar aún más cruda el próximo año, cuando se espera que varias se desarrollen en el fragor de la campaña presidencial. Hasta ahora, el relato que ha hecho sobre sus acusaciones le ha ayudado políticamente, impulsando sus encuestas y su recaudación de fondos (aunque gran parte de ese dinero, al menos en la primera mitad del año, se destinó a pagar sus facturas legales y las de sus socios). Pero las escenas en el tribunal este lunes, en las que Trump se sentó dócilmente junto a sus abogados, fueron suficientes para sugerir que la imagen de un candidato presidencial como acusado puede no ser tan atractiva para los votantes de las elecciones generales como lo es para su base.

En este caso civil, su abogado Chris Kise dijo en su declaración inicial que su equipo refutaría las afirmaciones de inflar el valor de sus propiedades, señalando que su cliente había “hecho una fortuna literalmente por tener razón sobre los bienes raíces”. Mientras tanto, Habba chocó con el juez que citó una valoración la semana pasada del club turístico de Trump en Mar-a-Lago, Florida, en US$ 18 millones, afirmando que se vendería por "al menos US$ 1.000 millones" debido a sus vínculos con el expresidente.

La campaña de Trump también distribuyó clips de James, quien lo acusó en su demanda del año pasado de perfeccionar el “arte del robo” en su negocio inmobiliario. Se postuló para el cargo prometiendo enfrentarse a Trump y la acusaron de construir una carrera política en torno al procesamiento del expresidente.

En un video de campaña, por ejemplo, James advirtió que desafiaría a Trump, a quien llamó “presidente ilegítimo”, y criticó sus políticas sobre el medio ambiente, los dictadores extranjeros y los derechos de las personas transgénero. Los comentarios de James, que se sentó detrás de Trump en el tribunal este lunes, literal y figurativamente mirando por encima del hombro, han planteado la cuestión de si el expresidente, debido a su fama y perfil político, ha sido blanco injusto de los titanes empresariales de Nueva York.

Pero el destino legal de Trump en este y todos los demás casos no se decidirá en la campaña electoral sino en los tribunales. Luego corresponderá a los votantes decidir qué piensan de los veredictos.