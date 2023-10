Trump y sus hijos adultos, responsables de fraude 0:55

(CNN) -- El expresidente de Estados Unidos Donald Trump llegó este lunes a un tribunal de Nueva York para el inicio de su juicio civil por fraude contra él, sus hijos mayores, sus empresas y ejecutivos de la Organización Trump.

Antes de entrar en el tribunal, Trump aseguró que el caso "tiene que ver con la interferencia electoral, simple y llanamente".

"Están tratando de perjudicarme, para que no me vaya tan bien como me está yendo en las elecciones", afirmó el expresidente.

Las afirmaciones de Trump sobre la interferencia electoral son los mismos ataques que ha hecho contra las cuatro acusaciones penales en su contra.

Antes de entrar en la sala del tribunal de Nueva York el lunes, Trump atacó a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, así como al fiscal general del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, y al Departamento de Justicia, vinculando la acción civil contra él en Nueva York con sus acusaciones penales, a pesar de que no están relacionadas.

"Lo que tenemos aquí es un intento de perjudicarme en unas elecciones", dijo Trump. "La razón por la que me acusaron fue porque me presenté".

Las declaraciones de apertura en el juicio civil sobre los activos inflados en los estados financieros fraudulentos se producen menos de una semana después de un fallo impactante por el juez Arthur Engoron que encontró que Trump y sus coacusados son responsables de fraude "persistente y repetido".

La sentencia supuso una importante victoria para la fiscal general de Nueva York, Letitia James, que presentó el pasado septiembre una demanda de US$ 250 millones alegando que Trump y sus codemandados cometieron fraude reiterado al inflar el patrimonio en los estados financieros para obtener mejores condiciones en préstamos inmobiliarios comerciales y pólizas de seguros.

Trump infló su patrimonio neto hasta en US$ 3.600 millones en tres años distintos entre 2011 y 2021, según la fiscalía. Sus abogados han refutado las afirmaciones, argumentando que las valoraciones de activos son altamente subjetivas y que todavía están ordenando lo que significa el fallo para el futuro de la compañía.

Scott Hall se declara culpable en caso de fraude electoral 3:11

Esto es lo que hay que saber:

Lo que está en juego en el juicio

Trump y sus empresas podrían verse obligados a pagar fuertes sumas de dinero en concepto de daños y perjuicios por los beneficios que supuestamente han obtenido a través de sus prácticas comerciales fraudulentas.

Engoron estudiará cuánto tendrán que pagar Trump y sus empresas.

Se espera que el juez considere los reclamos de fraude de registros comerciales y fraude de seguros alegadas en la demanda en relación con propiedades de alto perfil, aunque ya determinó que se perpetuó un amplio nivel de fraude.

Las seis causas de acción son falsificación de registros comerciales, conspiración para falsificar registros comerciales, emisión de estados financieros falsos, conspiración para falsificar estados financieros falsos, fraude de seguros y conspiración para cometer fraude de seguros.

La demanda de James también pide al tribunal que considere la posibilidad de prohibir a los Trump ejercer como directivos de una empresa en Nueva York y que impida a la empresa realizar transacciones comerciales durante cinco años.

¿Cuál es el impacto de la sentencia por fraude?

El alcance total de la sentencia de Engoron de la semana pasada no está claro de cara al juicio.

En una audiencia celebrada este miércoles tras conocerse la sentencia, el abogado de Trump, Chris Kise, preguntó al juez: "No te lo tomes a mal, pero ¿cómo ve ahora el tribunal este juicio? ¿Cuáles son las cuestiones?".

El juez canceló las certificaciones comerciales de las entidades de Trump demandadas en el caso, incluida la Organización Trump. Un administrador judicial debe ahora ser puesto en marcha para "gestionar la disolución" de las entidades corporativas, según la orden.

Sigue habiendo dudas sobre cómo el administrador judicial disolvería las propiedades. Si el fallo afectaría a propiedades fuera del estado de Nueva York, incluido Mar-a-Lago, y si los Trump podrían transferir los activos con sede en Nueva York a una nueva empresa fuera del estado.

Kise dijo que su equipo legal no está seguro de qué entidades de Trump están incluidas en el fallo, señalando que hay más de 400 o 500 entidades.

Engoron dijo que el equipo de Trump puede tener 30 días para producir un plan para la administración judicial.

Conoce las fechas de los juicios que enfrenta Trump 1:31

Quién testificará

Se espera que Donald Bender, asesor fiscal de la Organización Trump durante muchos años, declare como primer testigo del fiscal general.

El expresidente Trump, sus hijos adultos y sus asesores de negocios más cercanos están considerados como testigos potenciales tanto para el fiscal general como para la defensa. Sin embargo, figurar como posibles testigos no significa que vayan a ser llamados a declarar.

Aunque Trump puede optar por renunciar a su presencia en el juicio civil, los abogados del ex presidente han indicado que está deseando testificar ante el tribunal.

Anteriormente, Trump prestó declaración en el caso y dijo que Allen Weisselberg, ex director financiero de la Organización Trump, y su personal prepararon "principalmente" los estados financieros. Trump dijo que tuvo poco o ningún papel en la preparación de los estados financieros después de 2015, cuando comenzó su campaña para la presidencia.

La mayoría de los posibles testigos enumerados también han testificado en declaraciones grabadas en video.

Ivanka Trump figura como testigo potencial, aunque un tribunal estatal de apelaciones dictaminó en junio que los cargos contra la hija mayor del expresidente de Estados Unidos deben ser desestimados porque no prescriben.

El exabogado personal de Trump, Michael Cohen, y varios otros empleados actuales y anteriores de la Organización Trump también figuran como posibles testigos. Además, se espera que suba al estrado Weisselberg, quién cumplió condena en Rikers Island en virtud de un acuerdo de culpabilidad por fraude fiscal relacionado con su etapa en la empresa.

¿Cuánto durará el juicio?

Engoron será el único que decida en este juicio civil en lugar de un jurado de neoyorquinos.

El juez reservó tres meses para el juicio, pero no está claro si el caso durará tanto tiempo, ahora que Engoron declaró a Trump y a sus codemandados responsables de fraude.

Está previsto que el juicio comience a las 10:00 A.M., hora de Miami, y termine a las 4:30 P.M. todos los días excepto los viernes, cuando se suspenderá a la 1 P.M. para que el juez atienda otros asuntos del tribunal.

Se ha reforzado la seguridad en el centro de Manhattan antes del juicio, dijo a CNN un portavoz del Sistema Judicial Unificado del Estado de Nueva York.

La apretada agenda de litigios de Trump

El expresidente, que está en activa campaña para un segundo mandato, se enfrenta a un calendario cada vez más cargado de litigios penales y civiles a medida que se acercan las elecciones de 2024.

Cuando los abogados de Trump en este caso civil trataron de retrasar el juicio, la fiscal general de Nueva York argumentó que incluso un breve retraso "causaría estragos" en el calendario del juicio, ya que podría causar conflictos con sus próximos casos en otros tribunales.

Trump se enfrenta a cuatro acusaciones penales dictadas este año, así como a otros litigios civiles.

En enero está previsto que se celebre un segundo juicio contra la escritora E. Jean Carroll en un tribunal federal de Manhattan por difamación. Trump, que ya fue declarado responsable de difamación por un jurado en un caso similar con Carroll el año pasado, puede renunciar a comparecer en ese juicio civil.

Dos causas penales contra Trump se juzgarán en marzo en Nueva York y Washington.

En Washington, se espera que el caso federal de interferencia electoral presentado por el abogado especial Jack Smith vaya a juicio a principios de marzo.

En Nueva York, el expresidente se enfrenta a 34 cargos de falsificación de registros comerciales para ocultar el reembolso de los pagos de dinero por silencio realizados a una actriz de cine para adultos. El juez de ese caso ha señalado que podría cambiar la fecha de inicio del juicio para adaptarse a la acción en Washington.

El caso de Smith, que alega que Trump manejó indebidamente documentos clasificados, está programado para ir a juicio en un tribunal federal de Florida a finales de mayo.

Aún no se ha fijado la fecha del juicio en el caso de subversión electoral contra Trump y más de una docena de coacusados en el condado de Fulton, Georgia. Sin embargo, el juez de primera instancia ha determinado que no comenzará antes de finales de este año, lo que abre la posibilidad de conflictos de calendario adicionales en pleno ciclo electoral de 2024.

Trump se ha declarado inocente en los cuatro casos.