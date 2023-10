Ucrania afirma que murió un alto comandante ruso en Sebastopol 2:35

(CNN) -- Varias imágenes satelitales muestran que Rusia ha reubicado algunos buques de la Marina del puerto de Sebastopol, en Crimea, tras una serie de ataques ucranianos en el mar Negro. Entretanto, trascendieron los planes de Moscú para abrir una nueva base en una región separatista de Georgia.



Hasta una docena de embarcaciones, entre fragatas, buques de desembarco y submarinos, parecen estar amarrados ahora más al este de Novorossiysk, según muestran las imágenes de las últimas semanas.

CNN pudo confirmar que algunos de los buques procedían de Sebastopol, el puerto base de la Flota del Mar Negro, pero otras imágenes satelitales revisadas por CNN muestran que otras embarcaciones militares permanecen en ese puerto.

El Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW, por sus siglas en inglés) comentó que las imágenes de los días 1 y 3 de octubre "al parecer muestran que las fuerzas rusas trasladaron recientemente a Novorossiysk las fragatas Almirante Makarov y Almirante Essen, tres submarinos diésel, cinco buques de desembarco y varios pequeños buques lanzamisiles".

Al menos otro buque había sido trasladado al puerto de Feodosia, en el este de Crimea.

El ISW señaló que las imágenes satelitales tomadas el 2 de octubre muestran cuatro buques de desembarco rusos y un submarino de clase Kilo que permanecen en Sebastopol.

Ucrania ha lanzado varios ataques con misiles contra Sebastopol, incluido uno devastador contra el cuartel general de la Flota del Mar Negro y otro que dañó al menos dos buques de guerra en dique seco.

Dmytro Pletenchuk, portavoz de la Marina ucraniana, declaró el jueves que la Flota del Mar Negro "dispersa constantemente sus buques. Se dan cuenta de que son nuestros objetivos y los desplazan todo el tiempo entre varios puertos".

"Estos son Feodosia, Novorossiysk y Sebastopol, en menor medida porque esta zona de agua es menos segura".

Dijo que algunos barcos rusos estaban apareciendo ahora en el mar de Azov. "Podemos ver un ligero cambio en el panorama, pero en general la situación es estable".

Pletenchuk declaró este miércoles que los buques rusos "cambiaban constantemente de ancladero, [y] no estaban presentes en gran número en el mar Negro".

Dijo que cuatro buques se encontraban actualmente en el mar Negro.

También señaló que "se han reforzado de nuevo las iniciativas de defensa y seguridad rusas en torno al llamado Puente de Crimea... Ahora vemos allí nueve unidades: cuatro barcos y cinco lanchas del Servicio de Guardia de Fronteras, la guardia marítima del FSB. Están vigilando esta instalación desde el norte y desde el sur".

Aun así, Pletenchuk afirmó: "Yo no descartaría a la Flota del Mar Negro. Es una agrupación bastante seria en la que se ha invertido mucho tiempo y dinero".

"Ahora vemos que los rusos han cambiado un poco más su táctica y están dispersando sus unidades todo lo posible. Por supuesto, temen ser alcanzados. Sin embargo, sus aviones siguen operando en nuestras aguas, que hemos liberado de la presencia de buques de guerra".

Un instituto con sede en Moscú, el Center for Analysis of Strategies and Technologies, afirmó que el movimiento de buques era normal.

"La Flota del Mar Negro volvió a realizar una maniobra tradicional de Sebastopol a Novorossiysk: los tres submarinos operativos del proyecto 06363, las dos fragatas del proyecto 11356, un patrullero del proyecto 1135M, cinco grandes buques de desembarco y, al parecer, el grueso de los pequeños buques lanzamisiles se han trasladado a Novorossiysk".

El instituto dijo que "algunos otros buques: un gran buque de desembarco, dos pequeños barcos con misiles y los dos nuevos dragaminas del Proyecto 12700, se trasladaron de Sebastopol a Feodosia".

Por otra parte, el líder de la región de Abjasia, territorio prorruso en el mar Negro que se separó de Georgia, afirma que habrá una base militar rusa en su costa.

Aslan Bzhania declaró: "Hemos firmado un acuerdo, y en un futuro próximo habrá una base permanente de la Marina rusa en la región de Ochamchira".

"Todo esto está dirigido a aumentar el nivel de capacidad de defensa tanto de Rusia como de Abjasia, y este tipo de interacción continuará, porque está garantizando los intereses fundamentales tanto de Abjasia como de Rusia, y la seguridad es lo primero", dijo Bzhania.

Por su parte, Georgia afirmó que tales acciones "representan una grave violación de la soberanía y la integridad territorial de Georgia", según Reuters.