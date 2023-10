5 razones para ser optimistas sobre la economía de EE.UU. 1:27

Nueva York (CNN) -- Para muchas personas, la economía estadounidense está en un punto pésimo. Así que uno pensaría que unas noticias muy, muy, sorprendentemente buenas sobre el mercado laboral levantarían el ánimo de los estadounidenses.



Pero no será así y esta es la explicación: la inflación sigue haciendo estragos. Los precios siguen subiendo más rápido de lo que nos gustaría. Aunque el aumento anual de los precios no es tan galopante como cuando la inflación superó el 9% el año pasado, la inflación sigue por encima del 3%, lo que no es saludable para la economía, según la Reserva Federal y varios economistas (la Reserva Federal cree que una inflación del 2% es ideal a largo plazo).

Cuando vemos los precios de la gasolina a US$ 3,75 de media (y por encima de US$ 4 en muchos lugares del país), las tasas hipotecarias por encima del 7% y en máximos de 23 años, los precios de los alimentos que siguen aumentando en el supermercado y un reinicio de los pagos de los préstamos estudiantiles para millones de estadounidenses, es por lo que la mayoría de los estadounidenses dicen que las políticas del presidente Joe Biden han empeorado las condiciones económicas, según una encuesta de CNN realizada por SSRS.

Mientras los precios siguen al alza, los salarios apenas mantienen el ritmo. Crecieron un 4,2% el año pasado, el ritmo de crecimiento más lento desde los primeros días de la pandemia en 2020.

Así que un mercado laboral sólido no hará que la mayoría de la gente sienta que la economía es fuerte.

De hecho, un mercado laboral fuerte puede, en última instancia, hacer que muchos estadounidenses se sientan peor.

¿Cómo? La Reserva Federal está trabajando para frenar la economía subiendo las tasas de interés, la única herramienta que tiene para luchar contra la inflación. Un mercado laboral aún robusto, ejemplificado por los 336.000 empleos añadidos el mes pasado, significa que el banco central podría seguir subiendo las tasas sin temor a enviar la economía a una recesión.

"La economía está rugiendo con la demanda de trabajadores literalmente por las nubes. Es probable que las tasas de interés sigan más altos durante más tiempo para asegurar que se apaga el fuego de la inflación", dijo Chris Rupkey, economista jefe de FwdBonds, en una nota a clientes este viernes.

El CEO de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, repitió en las últimas semanas su temor a que las tasas lleguen al 7%. Los rendimientos de la deuda pública están subiendo a máximos de varios años a la espera de que suban las tasas, y los préstamos vinculados a esos rendimientos, incluidas las hipotecas y las tasas de las tarjetas de crédito, también van a subir.

Las tasas de las tarjetas de crédito superan ampliamente el 20% de media, el nivel más alto en dos décadas. Las personas que mantienen un saldo mes a mes están pagando una prima considerable en intereses, lo que significa que tardarán aún más en pagar lo que deben.

Mientras tanto, las tasas hipotecarias estadounidenses subieron esta semana al 7,49%, frente al 6,66% de hace un año, y el nivel más alto en más de dos décadas. Esto ha mantenido el mercado de la vivienda en un punto muerto, impidiendo que la clave del crecimiento de la riqueza de la clase media esté al alcance de muchos aspirantes a compradores de vivienda.

Nunca deberíamos alegrarnos de un mal mercado laboral. Pero un mercado laboral que se ha mantenido tan saludable durante tanto tiempo no es una excelente noticia para los estadounidenses medios que luchan por pagar sus facturas. Mientras tanto, seguimos en un enigma de "buenas noticias son malas noticias" que hace que la mayoría de la gente sienta que la economía estadounidense está en un mal momento.