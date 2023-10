Alternativas para ayudar a tus finanzas si no ganaste el Powerball 1:24

Nueva York (CNN) -- Luego de que ningún boleto acertara todos los números del más reciente sorteo de la lotería Powerball la noche de este miércoles, cualquiera que se sienta con suerte tiene otra oportunidad de ganar el premio mayor, que ahora asciende a nada menos que US$ 1.400 millones, en el sorteo del sábado.



Por supuesto, no hay nada de malo en fantasear con la idea de ganar el premio mayor, o en gastar entre US$ 5 y US$ 10 para comprar billetes de lotería o raspaditos de vez en cuando. De hecho, los estadounidenses gastaron casi US$ 108.000 millones en billetes de lotería el año pasado, según la Asociación Norteamericana de Loterías Estatales y Provinciales.

Sin embargo, dadas las escasísimas probabilidades que tiene todo el mundo de ganar a lo grande (es más probable que te caiga un rayo encima), gastar cientos o miles de dólares al año con la esperanza de hacerte millonario rápidamente es un poco como prender fuego a tu dinero.

Si tu verdadero objetivo es mejorar tu situación financiera y disfrutar más de la vida, aquí tienes unas cuantas formas fáciles de hacerlo con la misma cantidad de dinero que gastarías jugando a tus números, pero con una rentabilidad garantizada.

Crea tu propio fondo de diversión

Seamos realistas: si estás dispuesto a gastar cientos de dólares en billetes de lotería, rasca y gana y otros juegos de azar, puede que no te entusiasme la idea de redirigir ese dinero a un fondo de jubilación, ya que la recompensa puede llegar dentro de décadas.

Si ese es tu caso, ¿por qué no gastar la mayor parte de tu dinero de la lotería en experiencias que sabes que te gusta hacer ahora?

"Simplemente disfruta del dinero. Guárdalo en un fondo de 'diversión'. Para salir a una cena de lujo o ir de vacaciones", dijo la educadora de finanzas personales Tiffany Aliche, fundadora de TheBudgetnista.com y la Academia Live Richer. "Si ese dinero se va a ir de todas formas, prefiero que vivas experiencias bonitas. Que se vaya de una forma que enriquezca tu vida de forma holística".

Date un aumento

Si tienes deudas de tarjetas de crédito, una de las mejores formas de quedarte con más dinero es saldar, o al menos reducir sustancialmente, tu deuda con intereses más altos. Y, en realidad, todas las deudas de tarjetas de crédito son caras hoy en día, ya que las tasas están en máximos históricos.

Por lo tanto, redirigir la mayor parte de los dólares que gastas en la lotería hacia ese fin puede mejorar tu vida notablemente al aliviarte de algunas tensiones financieras.

"Tendrás más dinero para gastar en lo que te gusta", dice Aliche. O, incluso si no es algo que te guste per se, puede ayudarte a pagar lo que necesitas, como la vivienda.

Gana rentabilidad con tu dinero de la lotería

En general, las probabilidades de ganar un premio Powerball de cualquier importe son de 1 entre 24,9, según la lotería. Pero las probabilidades de ganar el premio mayor son tan bajas (1 entre 292 millones) que, ¿por qué no invertir la mayor parte de lo que sueles gastar en lotería en una cuenta de ahorro en línea de alto rendimiento, muchas de las cuales pagan entre un 4,5% y un 5% de interés?

Piénsalo así: digamos que gastas US$ 35 a la semana en billetes de lotería (US$ 1.820 al año). Y, con todo, tal vez ganes US$ 100 en el transcurso de un año. Eso significa que perdiste US$ 1.720.

Si en lugar de eso hubieras depositado esos US$ 1.820 al 5%, tendrías más de US$ 1.900.

Las cuentas de alto rendimiento de los bancos en línea asegurados por la FDIC te permiten guardar dinero del que puedes disponer cuando lo necesites. Y cuando veas crecer tu saldo mediante depósitos regulares y automáticos, es posible que te aficiones a este hábito.

Eso, a su vez, te situará en una mejor posición financiera, sean cuales sean tus objetivos.

-- Chris Isidore, de CNN, contribuyó a este reportaje.