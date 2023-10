Travis Kelce dice que él y Taylor Swift están "aprendiendo" a vivir con tanta atención pública

"Swifties" elevan audiencia de la NFL 1:12

(CNN) -- Travis Kelce, estrella de los City Chiefs de Kansas, dijo que él y la cantante Taylor Swift están "aprendiendo" a vivir con la atención pública adicional que surgió tras las especulaciones acerca de su relación.

"Estamos aprendiendo a lidiar con los paparazzi tomándonos fotos en todos lados, pero sabemos que, al mismo tiempo, es lo que viene con esto", dijo estae viernes el dos veces campeón del Super Bowl.

"Hay mucha gente que se preocupa por Taylor y por una buena razón. Ya sabes, hay que seguir viviendo, aprendiendo y disfrutando los momentos". Kelce no entró en detalles sobre la relación.

El jugador de la NFL admitió que 2023 fue un buen año para él.

"Estuve en la cima del mundo después del Super Bowl (en febrero pasado) y ahora mismo estoy aún más en la cima del mundo, así que es divertido", comentó Kelce.

Madre de Travis Kelce habla sobre la atención por Taylor Swift

Donna Kelce, madre de Travis Kelce, conversó con CNN este viernes y dijo que está plenamente consciente de lo que el mundo quiere saber.

Aunque, aclaró, protege completamente a su hijo y su vida personal.

"No hablo mucho de eso", dijo. "Es, básicamente, ya sabes, su vida personal, y yo simplemente me mantengo al margen".

Donna Kelce también estuvo bajo el foco de atención después de que se le viera sentada con Swift en los juegos de la NFL.

En ese sentido, le dijo a CNN que había sido demasiado.

"Es irreal", dijo Kelce. "Les digo a todos que me encuentro en una especie de universo alternativo. Como si atravesara una tercera pared hacia otra dimensión. Así se siente".

Pero señaló que entendía la situación. "Sé que mis hijos dijeron que es demasiado, pero no se puede culpar a nadie por querer sacar provecho de una situación", dijo. "Así que eso es lo que siento".

Travis y Jason Kelce, su hermano y compañero de fútbol, dijeron en su podcast "New Heights" esta semana que creen que la NFL está "exagerando" cuando se trata de capitalizar el posible romance de Travis Kelce con Swift.

La NFL respondió a eso afirmando: "Las noticias sobre Taylor Swift y Travis Kelce han sido un momento de la cultura pop en el que nos hemos apoyado en tiempo real, ya que es una intersección entre el deporte y el entretenimiento, y hemos visto un efecto increíblemente positivo en torno al deporte".

Todos los ojos estarán puestos en el partido de este domingo en Minnesota cuando el equipo de Travis Kelce se enfrente a los Vikings para ver si Swift asistirá por tercera vez a un juego. Pero quien no irá es la mamá de Kelce. Dijo que intenta dividir su tiempo equitativamente entre los partidos de sus dos hijos cuando juegan en sus estadios locales, por lo que este fin de semana estará en un bar con múltiples pantallas donde puede ver ambos juegos y disfrutar de algunos de los bocadillos que lleva en su bolso.

La familia lo es todo para ella, lo que plantea la pregunta: ¿qué está buscando en una potencial nuera nueva?

"A quien sea que Travis ame", dijo. "No importa a quién elija. Mientras él esté feliz, no me importa".