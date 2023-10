¿Es real la relación de Taylor Swift y Travis Kelce? Esto contestó la Casa Blanca 0:35

(CNN) -- Antes de que enloquezcas con el titular, tienes que calmarte.

Mucho se ha hablado de cómo Taylor Swift ha ayudado a "poner a Travis Kelce" en el mapa. Con el debido respeto a Swift, Kelce no era un completo desconocido para el mundo antes de que comenzaran a pasar tiempo juntos.

Sin embargo, es cierto que desde que Swift empezó a aparecer en los partidos del jugador de fútbol americano de los City Chiefs de Kansas, Kelce ha ganado seguidores en redes sociales, las ventas de sus camisetas han aumentado casi en 400% y los índices de audiencia de los partidos de su equipo se han disparado.

Todo ello plantea la pregunta: ¿qué gana Taylor Swift con ello?

Aunque ni Swift ni Kelce han dicho públicamente si son algo más que amigos, aquí hay algunas posibles teorías de por qué ella puede estar disfrutando de la compañía de Kelce.

publicidad

Teoría 1: Puede que Swift se sintiera halagada por la iniciativa de Kelce

No es fácil invitar a alguien a salir, especialmente a una superestrella del pop.

Pero eso es justo lo que hizo Kelce.

En julio, el jugador de futbol americano compartió en su podcast "New Heights with Jason and Travis Kelce" —que conduce con su hermano y compañero jugador de la NFL Jason Kelce— que había intentado darle su número a la cantante durante uno de sus conciertos.

"Me decepcioné al saber que ella no habla antes o después de sus espectáculos porque tiene que guardar su voz para las 44 canciones que canta", le dijo a su hermano después de que Jason mencionara que sabía que Travis había ido al espectáculo. "Así que me dolió un poco no poder entregarle una de las pulseras que hice para ella".

¿No es tierno que Kelce utilizara las pulseras de la amistad que han formado parte de la gira "The Eras Tour" de Swift para intentar acercarse a ella? Si a nosotros nos parece un lindo gesto, probablemente a Swift también.

Teoría 2: Simplemente hace sentido

Si la vida fuera la escuela secundaria, Swift seguramente sería la líder de las porristas.

No se puede ser más popular que ella en este momento, y ¿con quién iba a salir la líder de las animadoras si no es con el jugador estrella de fútbol americano?

Kelce era una estrella antes de la Swift-manía. Desde sus bailes en la zona de anotación hasta su sentido de la moda, el hombre simplemente destaca.

Son la reina y el rey del baile.

Además, Swift no puede salir con cualquiera. Necesita a alguien que pueda soportar la fama y la vida bajo los reflectores. Una superestrella que sale con un profesor o un arquitecto tímido puede ser lo que vemos en las películas de Hallmark, pero en la vida real las grandes celebridades suelen limitarse a salir con otras estrellas.

Teoría 3: Es lo que pasaría en las canciones de Swift

En el primer partido al que asistió Swift para animar a Kelce, su equipo ganó por goleada y la pareja desapareció por la noche en el automóvil convertible de él.

Suena como una canción y un video musical de Swift.

Sus canciones son en parte fantasía, en parte realidad (al menos en lo que se refiere a sus ex) y todo lo que tiene que ver con conectar con su público. ¿Y a quién no le gusta el amor?

Cuando una persona se hace tan rica y famosa como Swift, es más difícil que la gente normal se identifique con ella. Pero ¿qué hay más cercano que una posible historia de amor?

Teoría 4: Puede que sepa que necesitamos una vía de escape

Con la agitación política, la crisis climática, e incluso el estrés del día a día, obsesionarse con una posible relación entre Swift y Kelce se siente como un respiro. Cuando hasta la Casa Blanca se mete en el asunto, es definitivamente "algo".

Desde fiestas privadas hasta muestras de apoyo tras una tragedia, Swift siempre ha estado al lado de sus fans. Sabe lo que les hace felices y decide hacerlo. ¿Podría ser que ahora esté ampliando su red mágica para conectar con nosotros?

Teoría 5: La razón más obvia

Porque es una mujer adulta y es libre de salir con quien quiera.