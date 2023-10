Taylor Swift anima (otra vez) a Travis Kelce en un partido de la NFL, uniéndose a Ryan Reynolds, Hugh Jackman y otras estrellas

(CNN) -- Taylor Swift estaba claramente lista para más fútbol estedomingo, al igual que Deadpool, Wolverine y Ant-Man.

Más sobre las estrellas de Marvel en un momento.

Como era muy esperado/especulado, Swift estuvo entre la multitud en el estadio MetLife en Nueva Jersey este domingo por la noche para animar al jugador Travis Kelce y los Kansas City Chiefs mientras jugaban como visitantes contra los New York Jets.

Swift, quien recientemente conoció a Kelce y despertó la creatividad de los especialistas en marketing de marcas en todas partes, apareció en la transmisión de NBC unos 30 minutos antes del juego, junto a Blake Lively; el esposo de Lively, Ryan Reynolds (famoso por "Deadpool"); y Sophie Turner.

Hugh Jackman, Ryan Reynolds and Shawn Levy tonight at New York Jets football game 📸 pic.twitter.com/d5T55C4BpH

publicidad

— Deadpool Updates (@DeadpoolUpdate) October 2, 2023