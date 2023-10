El alcalde de Nueva York, Eric Adams, dijo que visitó el tapón del Darién este sábado y pide una "respuesta uniforme" a la "crisis global"

Gira de Nueva York a Ecuador para desalentar la migración irregular 4:36

(CNN) -- El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, dijo este sábado que visitó el tapón del Darién, la traicionera región de selva tropical que conecta América del Sur y Central y se ha convertido en un importante cruce para los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos.

Adams dijo que visitó el tapón del Darién con el embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, y otros bajo lo que dijo era “el control total” de la Policía Nacional de Colombia.

En una conferencia de prensa vespertina desde Bogotá, Colombia, Adams se negó a decir exactamente cuánto tiempo él y otros funcionarios de la ciudad pasaron en el área.

“Estábamos bajo órdenes estrictas de la Policía Nacional sobre cómo querían que respondiéramos y cómo querían que interactuáramos y cumplimos con lo que dijeron”, dijo Adams.

El alcalde dijo que tomó un helicóptero para sobrevolar el tapón del Darién hasta la frontera con Panamá, mientras permanecía dentro de Colombia. En el Darién, Adams dijo que vio unos cientos de personas haciendo fila en una playa esperando en fila y con tiendas de campaña. Dijo que "no era una condición en la que debieran estar los niños" y lo describió como "un ambiente descuidado". Adams dijo que la gente dormía al aire libre y en la playa.

"Nos llevaremos una gran cantidad de notas e información que incluiremos en propuestas y políticas una vez que regresemos", dijo Adams a los periodistas. “Esta es una crisis global que estamos experimentando y, nos acercamos al tapón del Darién y pasamos por esta experiencia porque queremos comprenderla mejor e implementar formas adecuadas para garantizar que podamos detener este camino peligroso que mujeres, niños y adultos están tomando”.

A principios de esta semana, Adams dijo que su viaje a América Latina fue parte de un esfuerzo de relaciones públicas para ayudar a combatir la desinformación que él cree es en parte culpable de que los inmigrantes viajen a la ciudad de Nueva York en cantidades récord.

"Al inicio de este viaje dije que era un viaje de investigación", dijo Adams. “Uno que fue una prueba de realidad para todos nosotros y hoy vimos la realidad y la escala de la migración que ocurre aquí a través del tapón del Darién. Colombia y el tapón del Darién sirven como punto de tránsito para los migrantes que huyen de la violencia, la inestabilidad y la pobreza”.

“Aquí hay una empatía genuina y vimos cuánto se preocupan los colombianos”, añadió Adams. “Han apoyado y acogido a casi tres millones de venezolanos con salud, educación, vivienda y beneficios sociales, así como oportunidades laborales”.

“También nos reunimos con personas que han realizado viajes peligrosos aquí en Colombia y que esperan llegar a Estados Unidos. Supimos que sólo este año, más de 375.000 personas han cruzado el tapón del Darién. Son 100.000 personas más que cruzaron el año pasado y 200.000 personas más que en 2021. Y sabemos que muchas no lo logran”.

El tramo de selva que conduce al lado colombiano de la frontera es uno de los lugares más peligrosos de Colombia, según las autoridades locales.

“Debemos ser honestos acerca de la realidad de realizar el peligroso viaje a Estados Unidos. Queremos asegurarnos de que la gente venga a la ciudad de Nueva York y sepa qué esperar”, dijo Adams. “Tienen la oportunidad de una migración segura y digna. Uno que pueda conducir al sueño americano. Todos queremos ayudar a la mayor cantidad de personas posible. Queremos defender nuestros valores como ciudad de inmigrantes. Pero para lograrlo necesitamos estabilizar la situación”.

"El embajador y yo estamos comprometidos a trabajar juntos para ayudar a disuadir la migración peligrosa y no legal desde Colombia hacia Estados Unidos".

Adams dijo sobre su viaje a América Latina esta semana: “Este viaje me abrió los ojos. He tenido el placer de conocer a tanta gente dedicada a resolver la crisis migratoria internacional. Me he reunido con solicitantes de asilo que lo arriesgan todo por una nueva vida. He visto su desesperación y su deseo de mantener a sus familias y vivir una vida libre de miedo. Está más claro que nunca que necesitamos que todos trabajemos juntos en esto a nivel local, regional, nacional e internacional”.

Durante su visita al tapón del Darién, Adams dijo que no pudo reunirse con familias migrantes y reiteró que su viaje estaba bajo el control de la Policía Nacional de Colombia.

"Había cierto nivel de desgana a la hora de permitirnos entrar, en primer lugar, debido a graves preocupaciones de seguridad", dijo Adams. “Les dijimos que seguiríamos sus pautas y nos aseguraríamos de cumplir con los procedimientos que ellos implementaron. Tenían una gran cantidad de personal de la Policía Nacional que estaba ahí, querían que entrásemos e hiciésemos una observación, pero no que interactuásemos con la gente que estaba ahí”.

“Después de que hicimos la observación, hicimos una declaración a los medios de comunicación, la prensa local estaba allí y salimos del lugar según sus pautas”.

Adams dijo que el comisionado Manuel Castro, de la Oficina de Asuntos de Inmigrantes del Alcalde, pudo reunirse con una familia en el Darién, lo que Adams describió como “una interacción extremadamente impactante”.

Castro dijo a los periodistas que habló con una familia con cuatro hijos. Dijo que estaban allí esperando un lugar en uno de los botes que los llevaría a través del río hasta la entrada del tapón del Darién.

Castro dijo: “Fue muy emotivo. Yo mismo era un niño migrante y no pude evitar hablar con ellos”. Y añadió: "Este es el tipo de experiencia que nunca olvidaré".

Adams dijo que él y funcionarios de la ciudad sobrevolaron varias áreas del Darién. "Está claro que debemos tener una respuesta uniforme no sólo a nivel nacional sino también aquí en esta región", afirmó.