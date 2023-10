Asistentes a un festival, niños, soldados: lo que sabemos sobre los rehenes israelíes tomados por Hamas

Militantes toman como rehenes en un festival cerca de la frontera entre Gaza e Israel 0:58

(CNN) -- Se cree que decenas de personas fueron capturadas en Israel por combatientes de Hamas durante el fin de semana. Se encuentran retenidos en lugares de toda Gaza, lo que complica la represalia de Israel al mortal ataque del grupo militante el sábado.

Israel intenta establecer el número exacto de rehenes que han sido tomados en Gaza, un enclave costero aislado de casi 2 millones de personas hacinadas en 362 kilómetros cuadrados, uno de los lugares más densamente poblados del mundo.

El teniente coronel Richard Hecht, portavoz internacional del ejército, dijo a CNN el domingo que “docenas” habían sido capturados y enfatizó cuán compleja era la situación cuando el ejército lanzó ataques aéreos contra Gaza en represalia. En una sesión informativa anterior había dicho que "civiles, niños y abuelas" se encontraban entre los rehenes.

Además de los cautivos israelíes, se cree que hay otras nacionalidades tomadas como rehenes. Dos ciudadanos mexicanos, una mujer y un hombre, "presumiblemente" han sido tomados como rehenes por Hamas, dijo el domingo la ministra de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena. Al menos tres ciudadanos brasileños también están desaparecidos, según las autoridades brasileñas.

Las Brigadas Al Qassam, el brazo armado de Hamas, han advertido que los ataques israelíes en la zona podrían afectar a los rehenes, y su portavoz, Abu Obaida, aseguró en un mensaje de audio grabado el sábado que estaban “presentes en todos los ejes de la Franja de Gaza”.

El teniente coronel Jonathan Conricus, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), dijo a Wolf Blitzer de CNN que “no tiene precedentes en nuestra historia que tengamos tantos ciudadanos israelíes en manos de una organización terrorista”.

Han pasado más de 17 años desde que un soldado israelí fue hecho prisionero de guerra en un asalto a territorio israelí. E Israel no ha visto este tipo de infiltración en bases militares, ciudades y kibutzim desde los combates ciudad por ciudad en la guerra de independencia de 1948.

Esto es lo que sabemos sobre algunos de los rehenes tomados por Hamas.

Festival de Música

Cientos de asistentes al festival de música Nova corrieron por las llanuras del desierto de Negev cerca de Urim, una comunidad cercana a la Franja de Gaza, tratando de escapar de los pistoleros de Hamas que los perseguían en vehículos. Algunos fueron asesinados y otros fueron capturados por actores armados, según muestran videos en las redes sociales.

Los detalles de los rehenes del ataque comienzan a surgir a medida que los familiares reconocen a sus parientes en los videos que circulan en línea.

En uno de esos que se volvió viral, se mostraba a una mujer israelí y su novio, identificado como Noa Argamani y Avinatan Or, siendo secuestrados. En él, Argamani fue subida a la parte trasera de una motocicleta y se la llevaron mientras Or era detenido y obligado a caminar con las manos detrás de la espalda. CNN no pudo verificar el video de forma independiente.

"Es muy difícil cuando ves que alguien que es tan cercano a ti y es tratado así", dijo a CNN Amir Moadi, un compañero de cuarto de Noa Argamani, y agregó que conocía a unas cinco o seis personas que habían estado en el festival y desde entonces han desaparecido.

En otro vídeo verificado por CNN, se podía ver a una mujer inconsciente que estaba en el festival siendo exhibida por militantes armados en Gaza mientras los espectadores gritaban “Allahu Akbar”.

CNN confirmó más tarde la identidad de la mujer como la ciudadana alemana-israelí Shani Louk.

Su prima confirmó al Washington Post que Louk asistió al festival de música.

CNN no conoce el paradero ni el estado de Louk en este momento. Tampoco transmite el video porque es explícito e inquietante.

"La reconocimos por los tatuajes y tiene largas rastas", dijo el primo de Louk al Washington Post. "Tenemos algún tipo de esperanza... Hamas es responsable de ella y de los demás".

Comunidades fronterizas israelíes

Los combatientes de Hamas tomaron rehenes en la comunidad fronteriza de Be’eri y en la ciudad de Ofakim, a a 32 kilómetros al este de Gaza, dijo el portavoz de las FDI, el Brig. general Daniel Hagari, y agregó que los dos lugares eran los “principales puntos focales” de la crisis en desarrollo.

En un discurso televisado, indicó que había fuerzas especiales con altos comandantes en las dos comunidades y que se estaban librando combates en 22 lugares.

Un video, geolocalizado por CNN en Be’eri, parece mostrar a militantes de Hamas tomando cautivos a varios israelíes.

Los residentes de Be’eri y de otra comunidad en la frontera de Israel con Gaza, Nir Oz, dijeron al Canal 12 de televisión del país que los agresores iban de puerta en puerta, intentando irrumpir en sus casas.

El Canal 12 también informó que infiltrados habían tomado rehenes en Netiv HaAsara. Las autoridades israelíes no confirmaron de inmediato ningún detalle sobre esos informes.

Un vídeo muestra enfrentamientos armados en una autopista israelí 0:40

Una madre israelí le dijo a CNN que hablaba por teléfono con sus hijos, de 16 y 12 años, que estaban solos en casa cuando escucharon disparos afuera y gente tratando de entrar. Luego, por teléfono, escuchó que la puerta se rompía.

“Escuché a terroristas hablar en árabe con mis hijos adolescentes. Y el más joven les decía ‘soy muy joven para ir'”, dijo la madre. “Y se cortó el teléfono, se cortó la línea. Esa fue la última vez que supe de ellos”. CNN no identifica a la madre ni a sus hijos por razones de seguridad.

Otro padre israelí le dijo a CNN que sospecha que su esposa y sus hijas pequeñas pueden haber sido secuestradas mientras visitaban Nir Oz. Afirmó que reconoció a su esposa en un video viral que muestra a un grupo de personas siendo cargadas en la parte trasera de una camioneta flanqueada por militantes de Hamas, mientras se escuchan cánticos de “Allahu Akbar”.

"Ni siquiera sé cuál es la situación con respecto a los rehenes, y la situación no pinta bien", dijo Yoni Asher, y agregó que rastreó el teléfono de su esposa y descubrió que estaba ubicado en Gaza.

En otro video, geolocalizado por CNN en el barrio Shejaiya de Gaza, un hombre armado saca a una mujer descalza del maletero de un jeep y luego la obliga a sentarse en el asiento trasero del vehículo. Le sangra la cara y parece que tiene las muñecas atadas con cables a la espalda. El jeep también parece tener una matrícula de las FDI, lo que sugiere que pudo haber sido robado y llevado a Gaza.

Soldados

Las Brigadas Al Qassam afirmaron haber capturado “decenas” de soldados israelíes el sábado.

"Traemos buenas noticias a nuestros prisioneros (palestinos) y a nuestro pueblo de que las Brigadas al Qassam tienen en sus manos a docenas de agentes y soldados (israelíes) capturados", dijo el portavoz del grupo Abu Obaida en una publicación en Telegram. "Han sido asegurados en lugares seguros y túneles de resistencia".

Un video geolocalizado y verificado por CNN muestra al menos un soldado israelí siendo hecho prisionero.

El video, publicado en las cuentas oficiales de redes sociales de Hamas, muestra a militantes sacando a dos soldados claramente aterrorizados y aturdidos de un tanque inutilizado. En el video no queda claro cómo se desactivó el tanque, pero Hamas utilizó drones para lanzar bombas sobre tanques israelíes antes.

Video muestra a un soldado israelí presuntamente capturado por Hamas 0:48

En un breve fragmento de video se ve a uno de los soldados siendo pateado en el suelo por los militantes. En el siguiente clip, se ve al soldado tendido inmóvil en el suelo.

Se observa al segundo soldado siendo llevado por militantes de Hamas. Se ve a un tercer soldado, con el rostro muy ensangrentado, tendido en el suelo, inmóvil, cerca de la vía del tanque. CNN no conoce el paradero ni el estado actual de los tres soldados.

Un segundo video, tomado posteriormente, muestra a varios hombres armados alrededor del tanque. Los tres soldados no aparecen por ninguna parte.

Luego se ve a los hombres armados sacando a un cuarto soldado israelí del tanque. El soldado permanece inmóvil mientras lo arrastran por el costado del tanque hasta el suelo. Se ve a los hombres armados pisoteando su cuerpo.

Gianluca Mezzofiore, Ibrahim Dahman, Niamh Kennedy, Sharif Paget, Mohammed Tawfeeq, Francesca Giuliani Hoffman, Claudia Rebaza, Elis Barreto, Lucas Mendes, Mia Alberti y Sophie Jeong de CNN contribuyeron a este informe.