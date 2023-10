El multimillonario colombiano Jaime Gilinksi toma el control del Metro Bank británico que está en dificultades

(CNN) -- Jaime Gilinski Bacal, un empresario colombiano del sector bancario e inmobiliario, tomó el control de Metro Bank como parte de un acuerdo de rescate más amplio para llenar un agujero en las finanzas del prestamista británico.

Metro Bank informó en un comunicado a última hora de este domingo de que había obtenido 325 millones de libras (unos US$ 396 millones) de los inversores, repartidos entre 150 millones de libras (equivalentes a US$ 183 millones) de capital y 175 millones de libras (más de US$ 213 millones) de deuda.

De los nuevos fondos propios captados, Spaldy Investments, de Gilinski Bacal, aportará 102 millones de libras (US$ 124 millones), con lo que aumentará su participación del 9 % actual al 53 %.

Metro Bank abrió sus puertas en 2010 como el primer banco que desafiaba a los principales bancos británicos —incluidos Lloyds, Barclays y HSBC— en más de 100 años.

La ampliación de capital se produce después de que la semana pasada se vendieran las acciones del banco, a raíz de las informaciones que apuntaban a la búsqueda de nuevos fondos. Las acciones de Metro Bank subieron un 22 % este lunes, pero han perdido un 55 % en lo que va de año.

Las acciones emitidas como parte de la ampliación de capital tendrán un precio de 30 peniques por acción, un descuento sobre el precio de cierre de 45 peniques del banco, el pasado viernes.

El Banco de Inglaterra acogió favorablemente la operación, que también permitirá a Metro Bank refinanciar 600 millones de libras esterlinas (US$ 731 millones) de deuda, lo que causará pérdidas a algunos tenedores de bonos.

El consejero delegado de Metro Bank, Daniel Frumkin, declaró que la operación "marca un nuevo capítulo" para la entidad, que ha registrado pérdidas durante varios años. Frumkin invertirá hasta 2 millones de libras (US$ 2,4 millones) en la ampliación de capital.

Gilinski Bacal, inversor en Metro Bank desde 2019, añadió: "La oportunidad de convertirme en el principal accionista del banco está impulsada por mi creencia en la necesidad de una banca física y digital apuntalada por un enfoque en un servicio al cliente excepcional".

Según Forbes, Gilinski Bacal ha construido uno de los mayores imperios bancarios de América Latina a través de una serie de fusiones y adquisiciones. La publicación estima su patrimonio neto en US$ 5.300 millones.

Su hija, Dorita Gilinski, forma parte del consejo de administración de Metro Bank.

Advertencia de Fitch Ratings

Metro Bank ha tenido unos años complicados. Después de registrar pérdidas en 2019, se embarcó en un cambio de rumbo al año siguiente, solo para ser golpeado por la pandemia de covid-19. El empeoramiento de la economía impulsó un aumento de las deudas incobrables, y el banco registró una pérdida de 311 millones de libras (US$ 377 millones) en 2020.

La racha de pérdidas continuó durante los dos años siguientes, pero el banco dijo este lunes que obtuvo beneficios en el trimestre hasta el 30 de septiembre.

Las acciones del banco se han visto sometidas a una presión creciente desde mediados de septiembre, cuando los reguladores británicos rechazaron su petición de mantener menos capital frente a sus hipotecas residenciales.

También la semana pasada, la agencia de calificación Fitch puso al banco bajo vigilancia por una posible rebaja de su calificación crediticia, citando riesgos para su posición de capital, financiación y modelo de negocio.

El banco tiene docenas de sucursales en toda la nación y dice que su ambición es ser el principal "banco comunitario" del Reino Unido.