Otorgan el Premio Nobel de Economía a Claudia Goldin por su trabajo sobre la mujer en el mercado laboral

(CNN) -- Claudia Goldin, profesora de la Universidad de Harvard, fue galardonada este lunes con el Premio Nobel de Economía por su contribución al conocimiento de la mujer en el mercado laboral.

La Real Academia Sueca de las Ciencias declaró que Goldin había "proporcionado la primera descripción exhaustiva de los ingresos de las mujeres y su participación en el mercado laboral a lo largo de los siglos".

El premio de economía se conoce oficialmente como Premio Sveriges Riksbank de Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel.

