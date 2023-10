Destrucción, caos y muerte en Israel: la guerra declarada contra Hamas 7:24

(CNN) -- Acontecimientos cataclísmicos como la embestida de Hamas contra Israel desencadenan profundas conmociones políticas y transformaciones estratégicas que nadie pudo predecir en su momento.

Los ataques con cohetes, la toma de rehenes y los asesinatos en masa dentro de Israel se produjeron cuando el orden mundial ya se encontraba en un punto de inflexión, con la era posterior a la Guerra Fría arrasada por la invasión rusa de Ucrania y el ascenso de China como superpotencia.

La cruda conmoción por lo que acaba de suceder —las escenas de civiles abatidos a tiros en un festival de música israelí, los desgarradores relatos de familias destrozadas y la feroz primera ráfaga de ataques de represalia israelíes en Gaza— están paralizando al mundo.

Pero la política nunca está quieta mucho tiempo. La repentina y sangrienta ruptura de un raro interregno de calma y esperanza de avances diplomáticos en Oriente Próximo ya está modificando los cálculos en Israel, Estados Unidos, el mundo árabe y en todo el planeta.

El asalto de Hamas se ha comparado con los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, como un asalto de baja tecnología contra civiles que penetró en el territorio de un adversario más poderoso y sofisticado, en parte desafiando la imaginación de los evaluadores de amenazas de un sistema político y de seguridad nacional complaciente.

La lección de aquel trauma histórico fue que las medidas políticas y militares adoptadas por los dirigentes estadounidenses y de otros países cuando la política normal volvió a la vida no sólo cambiaron el mundo mediante la acción militar. Desataron fuerzas políticas extraordinarias dentro de naciones como Estados Unidos y Gran Bretaña, creando condiciones que todavía influyen en la sociedad y en las elecciones.

Puede que Israel se encuentre ahora en esta situación. El Estado judío no es ajeno a los ataques con cohetes desde Gaza o Líbano ni a los atentados suicidas y con autobuses. Pero los invasores de Hamas acaban de destrozar las ilusiones de los israelíes sobre su propia seguridad más profundamente que en ningún otro momento desde la guerra del Yom Kippur en 1973, cuando atacaron las fuerzas egipcias y sirias. Esta sensación de violación emocional condicionará la respuesta de Israel en los próximos días e influirá en cómo reaccione el resto del mundo a su contraataque.

Para agravar la herida nacional de Israel está el desafío político extremo al que se enfrenta ahora el primer ministro Benjamin Netanyahu, que se erigió en garante último de la seguridad israelí pero cuya larga guardia será ahora recordada sobre todo por una de las derrotas y fallos de inteligencia más devastadores de la historia de su nación. Por ahora, los cismas en la sociedad israelí, provocados por la coalición de extrema derecha de Netanyahu y sus intentos de reformar el sistema judicial de una forma que, según los críticos, amenazaba la democracia, se han cerrado en la causa más amplia de la unidad nacional. Pero el veterano dirigente israelí tiene un incentivo para lanzar una respuesta devastadora al atentado, tanto para cubrir sus vulnerabilidades políticas como para vengar la agonía de Israel. La atroz realidad de que Hamas mantiene rehenes israelíes que puede utilizar como palanca contra Netanyahu hace que la situación sea aún más intensa. Las consecuencias políticas a largo plazo son imposibles de predecir.

"Lo que hagamos a nuestros enemigos en los próximos días resonará en ellos durante generaciones", dijo Netanyahu en un discurso nacional este lunes.

Los comentarios del dirigente israelí suscitaron la pregunta inmediata de si un implacable contraataque israelí podría prácticamente eliminar a Hamas en Gaza en los próximos días. Pero otra lección del 11-S es que las guerras lanzadas en las oscuras semanas posteriores a un atentado no siempre resultan como se esperaba y corren el riesgo de volver contra los líderes que las lanzan. Israel ya experimentó el precio de una incursión en la densamente poblada Gaza, un laberinto urbano de campos de refugiados en expansión, por ejemplo. Y después del 11-S, la guerra contra el terrorismo de la administración Bush causó secuelas durante años, como la fatiga de la guerra y el cinismo sobre el Gobierno, que ayudaron a alimentar las presidencias de Barack Obama y Donald Trump.

Esos sentimientos perduran. En el lanzamiento de su candidatura independiente a la presidencia estel lunes, que podría tener consecuencias impredecibles en los estados indecisos críticos, Robert F. Kennedy Jr. criticó repetidamente el complejo militar industrial y la "larga cadena de guerras continuas" más de 20 años después del 11-S.

El mundo tendrá que reaccionar a la reacción de Israel

Los próximos movimientos de Israel serán decisivos. Hasta ahora, las emociones dominantes han sido la empatía y el horror. Pero si el contraataque de Israel contra Hamas provoca aún más víctimas civiles en Gaza o si el enclave se queda sin agua ni electricidad durante días en un asedio israelí, la política incluso dentro de las naciones aliadas —donde las luces blancas y azules embadurnan los monumentos públicos— puede empezar a cambiar.

Se espera que Joe Biden, uno de los presidentes demócratas más inequívocamente proisraelíes que se recuerdan, aborde los atentados en declaraciones televisadas este martes. Hasta ahora, enterró su animadversión con Netanyahu, que todavía no ha visitado la Casa Blanca durante el mandato de Biden. El líder israelí dijo este lunes que ha estado en "contacto continuo" con Biden desde los atentados. Estados Unidos está enviando a Israel material de defensa antiaérea y municiones y ofreció apoyo de inteligencia para las operaciones de rescate de rehenes. Como muestra de apoyo y disuasión a los enemigos de Israel, Washington está trasladando un grupo de portaaviones al Mediterráneo oriental.

Pero en algún momento de las próximas semanas, los intereses de Estados Unidos e Israel pueden divergir. Si surgen pruebas, por ejemplo, de que Irán desempeñó un papel directo en la planificación de los asaltos por parte de su apoderado Hamas, la presión sobre Netanyahu para que ataque directamente a la República Islámica será intensa. Washington estará preocupado por la magnitud de cualquier acción de este tipo, ya que lo último que necesita Biden en su carrera hacia la reelección es que Estados Unidos se vea arrastrado a otra guerra en Oriente Próximo.

El presidente estadounidense también necesita proteger sus flancos políticos, especialmente de un Partido Republicano que intenta presentarlo como viejo y débil. Los republicanos, encabezados por el expresidente Donald Trump, se abalanzaron sobre los atentados de Hamas, tratando de culpar a Biden de sus intentos de desactivar la confrontación de Estados Unidos con Irán. Trump también trató de fusionar un tema interno de Estados Unidos —la frontera sur— con los acontecimientos de Oriente Próximo, afirmando sin pruebas que "la misma gente" que atacó a Israel estaba entrando en Estados Unidos. Otro candidato presidencial del Partido Republicano, el senador por Carolina del Sur Tim Scott, repitió su afirmación de que Biden era "cómplice" en "esta guerra real contra Israel".

Los republicanos han aprovechado la descongelación de US$ 6.000 millones en fondos iraníes en virtud de un acuerdo para liberar a los rehenes estadounidenses el mes pasado. La administración insiste en que el dinero aún no se ha gastado y que sólo puede utilizarse para comprar suministros humanitarios y médicos bajo estricta supervisión internacional. Pero al difuminar los hechos, los republicanos están creando una narrativa pública perjudicial diseñada para influir en la opinión de los votantes. Este tipo de política de mano dura puede funcionar. La incesante cobertura de los medios de comunicación conservadores sobre la gestión de Biden de la caótica retirada militar estadounidense de Afganistán sigue siendo frecuentemente mencionada en los actos de campaña republicanos por votantes que pueden no estar profundamente familiarizados con los detalles de la salida estadounidense, pero que ven el drama como una abreviatura de incompetencia.

Biden también debe ser consciente de las consecuencias políticas a su izquierda. Los demócratas progresistas se han mostrado cada vez más críticos con Israel en los últimos años, tanto por su trato a los palestinos de Gaza, controlada por Hamas, y la Ribera Occidental, dirigida por la Autoridad Palestina, como por la extrema inclinación de la coalición de Netanyahu, que es el Gobierno más derechista de la historia israelí. Biden, cuyo propio partido ha cuestionado su candidatura a la reelección, no puede permitirse perder el apoyo progresista el próximo año.

Consecuencias de largo alcance en política exterior

El legado de Biden también podría verse afectado por la agitación israelí. Su intento de normalizar las relaciones entre Israel y Arabia Saudita, que podría renovar la geopolítica de Oriente Próximo, parece, en el mejor de los casos, estancado. Arabia Saudí no tendrá margen político para negociar con Netanyahu mientras cientos de palestinos mueren en ataques de represalia israelíes en Gaza. Netanyahu tiene aún menos ancho de banda para hacer concesiones territoriales difíciles a los palestinos en la Ribera Occidental que el acuerdo probablemente requeriría para superar la línea. La naturaleza histórica del acuerdo propuesto es una de las razones por las que Irán puede haber tenido un fuerte incentivo para apoyar el ataque de Hamas, aunque Estados Unidos diga que en este momento no hay pruebas concretas que demuestren su implicación.

Las consecuencias del ataque contra Israel también podrían afectar negativamente a otra prioridad de Biden: la guerra en Ucrania. Aunque Israel obtendrá de EE.UU. armas de mayor tecnología que Kyiv —como interceptores para el Domo de Hierro—, una guerra regional prolongada podría sobrecargar aún más los arsenales de reserva de EE.UU., ya agotados por los envíos a Ucrania. Biden podría intentar establecer paralelismos entre el apoyo estadounidense a Israel y su respaldo a Ucrania, otra nación democrática soberana que se enfrenta a un ataque exterior. Pero es probable que los republicanos, que ya se oponen a una mayor ayuda a Kyiv, argumenten que Washington debe dar prioridad a su viejo amigo y no puede permitirse ayudar a ambos.

Todos estos acontecimientos podrían precipitar repercusiones políticas estratégicas más amplias. Estados Unidos lleva una década y media tratando de alejarse de Oriente Medio y acercarse a Asia. Pero cualquier sensación en Beijing y Moscú de que Estados Unidos se está distrayendo de nuevo con la región ofrecerá oportunidades a los adversarios estadounidenses. La posibilidad de que China, Rusia e Irán encuentren una causa común contra Estados Unidos preocupa desde hace tiempo a los expertos estadounidenses en política exterior. No existe ninguna alianza formal contra Estados Unidos en la que participen esos tres grandes adversarios. Pero a medida que el mundo parece organizarse en bloques democráticos y autocráticos, los líderes autoritarios de los tres países han descubierto sinergias militares, económicas y estratégicas a través de su antipatía común hacia Washington. Y si Estados Unidos se ve desafiado o debilitado en Europa, Oriente Medio o la región Asia-Pacífico, los tres podrían salir beneficiados.

En política y relaciones internacionales, todo está conectado y una acción desencadena reacciones contrarias. Así que la guerra en Israel y Gaza tendrá una resonancia mucho más amplia que un rincón maldito de Oriente Medio.