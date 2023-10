Powerball: el premio mayor sube a US$ 1.730 millones y estos son los números ganadores del 9 de octubre

Alternativas para ayudar a tus finanzas si no ganaste el Powerball 1:24

(CNN) -- Una vez más, no hubo ningún ganador del premio mayor en Powerball después del sorteo de este lunes por la noche.

La Asociación de Lotería Multiestatal dice que el próximo gran premio será de aproximadamente US$ 1.730 millones, el segundo premio mayor de lotería en la historia de Estados Unidos, superado sólo por el premio Powerball de US$ 2.040 millones ganado hace casi un año.

Los números ganadores de este lunes fueron 16-34-46-55-67, con un Powerball de 14.

El Powerball no se ha ganado desde el 19 de julio, cuando se reclamó un premio de US$ 1.080 millones. Esta es la primera vez en la historia del juego que dos premios mayores consecutivos superarán los US$ 1.000 millones.