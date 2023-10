Video relacionado: ¿Se afecta mi pensión si cobro la de mi país de origen? 5:18

(CNN) -- Los beneficiarios de la Seguridad Social recibirán un ajuste anual del costo de la vida del 3,2% para 2024, un incremento mucho menor que los aumentos impulsados por la inflación de los últimos dos años, anunció este jueves la Administración de la Seguridad Social de Estados Unidos.

Los pagos mensuales de los jubilados aumentarán en US$ 59, hasta una media estimada de US$ 1.907, a partir de enero.

El menor ajuste refleja el hecho de que la inflación se ha moderado este año. Los beneficiarios habían recibido aumentos del 8,7% para 2023 y del 5,9% para 2022, que fueron los mayores desde principios de la década de 1980.

"Es una cantidad pequeña, pero está proporcionando cierto colchón. Tenemos la esperanza de que las cosas van a ser más asequibles", dijo Mary Johnson, analista de políticas de Seguridad Social en The Senior Citizens League, un grupo de defensa.

El aumento se mantiene muy por encima de la media de las dos últimas décadas, que es del 2,6%, dijo. El ajuste anual se basa en un indicador de la inflación entre agosto y octubre, que se ha enfriado tras haber alcanzado hace un año máximos de cuatro décadas.

Un indicador relacionado, el Índice de Precios al Consumo, aumentó un 3,7% en septiembre de 2023, en comparación con hace un año, según anunció este jueves la Oficina de Estadísticas Laborales.

Aunque el ritmo de aumento se ha ralentizado, los precios siguen siendo altos.

Aún con dificultades

Aunque el ajuste anual tiene por objeto ayudar a los más de 71 millones de beneficiarios de prestaciones de la Seguridad Social y de la Seguridad de Ingreso Suplementario a hacer frente a la subida de los precios, en realidad las prestaciones no han seguido el mismo ritmo durante años. Muchos estadounidenses mayores dependen en gran medida de sus pagos mensuales para cubrir sus gastos de subsistencia.

La inflación ha hecho que las prestaciones de la Seguridad Social pierdan un 36% de su poder adquisitivo desde 2000, según un estudio publicado a principios de este año por la Liga de Ciudadanos Mayores. Las prestaciones mensuales tendrían que aumentar en US$ 517 para mantener el mismo nivel de poder adquisitivo que en 2000.

Tom y Susan Freyer, de Palmdale, California, están sufriendo las consecuencias. La pareja, que depende en gran medida de la Seguridad Social y de la pequeña pensión de maestra de ella, pudo ahorrar lo suficiente hace cinco años para celebrar su aniversario con un fin de semana en Newport Beach. Este año ni hablar.

"Ese dinero se acabó. Va al depósito de gasolina. Va a la cuenta del supermercado", dice Tom Freyer, de 72 años, que trabajaba en publicidad.

El aumento del 8,7% en sus prestaciones mensuales para este año ayudó, pero no es suficiente para cubrir el mayor costo de los medicamentos y las cuotas de la comunidad de propietarios, además de la gasolina y los comestibles. Tom Freyer ha empezado a escribir guiones con la esperanza de ganar algo de dinero extra, aunque la reciente huelga de guionistas ha paralizado temporalmente sus esfuerzos. Si no consigue vender uno pronto, cree que tendrá que buscarse un trabajo.

"Si nos ocurriera alguna catástrofe, otra emergencia médica o que mi hija sufriera una crisis o algo parecido, nos hundiríamos", afirma Freyer, que hasta hace poco luchaba contra el cáncer.

A algunos defensores de la pensión les gustaría que el aumento anual de las prestaciones se vinculara a un índice experimental que midiera la inflación experimentada por los ancianos, en lugar de la métrica actual, que refleja los cambios de precios para los asalariados urbanos y los trabajadores administrativos. El primero tiene más en cuenta el aumento de los costes sanitarios, que representan una parte mucho mayor del gasto de los mayores.

Nancy Portz, una viuda que vive en Sun City Center, Florida, está de acuerdo. A medida que envejece, su salud se deteriora, lo que le deja más facturas médicas.

"Es muy difícil planificarlo, a menos que uno esté muy bien económicamente. En este país, es vergonzoso que paguemos tanto por la medicina y la atención médica", dice Portz, de 74 años, profesora de educación especial jubilada y abogada que representó a víctimas de abusos infantiles.

Esos gastos se comen su paga mensual de la Seguridad Social, lo que le dificulta cubrir otras necesidades, incluida la alimentación. Ella es vegetariana y hace poco se sorprendió al ver que un pimiento rojo costaba US$ 2.

"Si quieres comprar comida saludable, ahora es una fortuna. Simplemente parece estar subiendo y subiendo y subiendo", dijo Portz, que también ha visto su factura de electricidad más que triplicarse y su factura de agua aproximadamente duplicarse desde 2016, cuando compró su pequeña casa en la comunidad de jubilados.

Los beneficiarios de la Seguridad Social también tienen que tener en cuenta sus primas de la Parte B de Medicare, que se deducen automáticamente de sus beneficios mensuales. Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid aún no han anunciado las primas para 2024.

Este año, las primas mensuales estándar ascienden a US$ 164,90, lo que supone un descenso de US$ 5,20 respecto a 2022, año en el que se produjo un gran aumento de las primas.

Los inconvenientes de los grandes aumentos

Los cuantiosos aumentos anuales de las prestaciones podrían acabar perjudicando a algunas personas mayores, ya que podrían situarlas por encima de los umbrales de determinados programas de asistencia pública, como los cupones de alimentos, Medicaid y las ayudas al alquiler. Según las encuestas realizadas por la Liga de Ciudadanos Mayores, un "número significativo" de ancianos estadounidenses con rentas bajas ha perdido el acceso a algunos de estos programas de protección social en el último año.

Carl Brown, de 70 años, que vive en una vivienda pública en Nueva York, lo sabe muy bien. Su alquiler está vinculado a sus ingresos y va a subir US$ 74 al mes a partir de noviembre debido al aumento de su prestación de la Seguridad Social. Le costará aún más pagar sus facturas médicas y de alimentación, así como el tipo de interés más alto de la deuda de su tarjeta de crédito.No cree que el ajuste para 2024 le ayude demasiado.

"Mis ingresos no me dejan mucho después de pagar las facturas y comprar alimentos. No sé si alguna vez tendré suficiente", dijo Brown, que trabajaba como representante de atención al cliente y está divorciado.