(CNN) -- Louise Glück, poeta estadounidense laureada y ganadora del Premio Nobel de 2020 cuyos poemas engañosamente simples revelaban verdades viscerales sobre el amor, la pérdida y la supervivencia, falleció a los 80 años. La muerte de Glück fue confirmada por la editorial Farrar, Straus & Giroux a la agencia Associated Press en la tarde de este viernes.

Louise Glück fue una de las poetas estadounidenses más premiadas de su tiempo, ganando el Premio Pulitzer de Poesía en 1993 por su colección "The Wild Iris", el Premio Nacional del Libro de Poesía en 2014 por "Faithful and Virtuous Night" y la Medalla Nacional de Humanidades en 2015, entregada por el entonces presidente Barack Obama, entre otros honores. A menudo fue elogiada como una escritora accesible, cuyo trabajo "hace universal la existencia individual", según el comité del Premio Nobel que la homenajeó.

Glück nació en la ciudad de Nueva York en 1943 y creció en Long Island. El arte era considerado una "vocación noble" en su casa, escribió Glück en su biografía para el Nobel. Su padre, un inmigrante judío que cofundó el imperio de herramientas de corte X-Acto, animó a Glück y a sus hermanos a abrazar sus pasiones creativas, escribir historias y tomar clases de música, teatro y danza. Envió su primer libro completo a las editoriales a los 16 años. Aunque no fue publicado entonces, las líneas que escribió en su adolescencia han reaparecido "ligeramente reconstituidas" en sus obras posteriores, también se señala en su biografía del Nobel.

Louise Glück fue retirada de la escuela secundaria durante su último año para recibir tratamiento por un trastorno alimentario. Después de aproximadamente un año de tratamiento, se matriculó en talleres de poesía en la Universidad de Columbia en su Nueva York natal.

Tenía 23 años cuando completó su primera colección de poesía publicada, "Firstborn", de 1968, pero a partir de entonces cayó en un período de intenso bloqueo de escritor: ella lo llamó el "largo silencio". Ese silencio persistió hasta los veintitantos años, momento en que la invitaron a enseñar en Goddard College en Plainfield, Vermont, después de que el interés por sus primeros trabajos reviviera durante un momento de "nueva curiosidad por las mujeres poetas". Ella definió su nueva profesión como un "milagro" que la inspiró a volver a tomar su propia pluma.

publicidad

"El sentimiento de obligación que sentía hacia mis propios poemas... Sentía la misma obligación hacia el trabajo de los demás, lo que significaba que podía trabajar incluso cuando no tenía trabajo propio", dijo en una aparición en un episodio de 1988 del programa "Poetvisión".

Fue durante este período de productividad que tuvo un hijo, Noah, a los 30 años. Como madre soltera, Glück se desafió a sí misma a ampliar su obra para que abarque desde meditaciones sobre el amor y la pérdida hasta otros episodios ricamente representados de la experiencia humana, a menudo basándose tanto en la naturaleza como en obras del canon literario clásico (como en "El triunfo de Aquiles" de 1985) y de sus propias experiencias, desde la maternidad hasta la disolución de su segundo matrimonio (como en "Vita Nova" de 1999) y la muerte de su hermana.

Pero al igual que las obras que la atrajeron cuando era niña, los poemas por los que es más conocida estaban destinados a ser diálogos privados entre el escritor y el lector. Como explicó en su discurso de aceptación del Nobel de 2020, "me gustó la sensación de que lo que hablaba el poema era esencial y también privado, el mensaje recibido por el sacerdote o el analista".

Su verso es a menudo sencillo, preciso y claro. Los poemas de Louise Glück se dirigen directamente a sus lectores como participantes activos. Escribió sobre el cambio, el dolor y la supervivencia. Este último tema se convirtió en el eje central de las "Recetas de invierno del colectivo" de 2022, gran parte del cual fue escrito durante el verano de 2020, en el apogeo de la pandemia de covid-19. En "Song", un poema agridulce de la colección de 2022, un personaje llamado Leo Cruz inspira a Glück a soñar con un mundo después de la pandemia, en el que el arte no sea simplemente una forma de supervivencia.

"Sí, el mundo se está desmoronando", dijo en una entrevista de 2022 con Sam Huber del Nation. "Pero aquí estamos todos, seguimos vivos. Y de ese hecho, de cualquier cosa, surge una sensación de posibilidad: sólo esa obstinada necesidad humana de tener esperanza".

Louise Glück continuó escribiendo y enseñando hasta el final de su vida, más recientemente como profesora de poesía en la Universidad de Yale en New Haven, Connecticut, y en el programa de escritura creativa de la Universidad de Stanford. Ganar el Premio Nobel de Literatura le generó "pánico", como dijo en su discurso de aceptación, pero también la inspiró a renunciar a parte del control que sentía que tenía sobre su trabajo. Y aunque temía que la nueva atención pudiera hacer que escribir fuera más difícil, no complicó su proceso creativo, al menos no más de lo que ya lo hacía.

"Excepto cuando es increíblemente fácil, escribir sigue siendo difícil de alcanzar", escribió en 2020. "Siempre soy alguien que anhela ser poeta, hacer algo nunca antes escuchado, sacarlo de mí misma. Que haya sucedido es un milagro".