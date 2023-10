Una conmoción o contusión cerebral se clasifica como una lesión cerebral traumática leve y debe tomarse en serio, según Julie Stamm, profesora asistente clínica de la Universidad de Wisconsin-Madison.

(CNN) -- Médicos, investigadores y expertos han recorrido un largo camino en la comprensión de las conmociones o contusiones cerebrales. La afección, que alguna vez fue representada con personajes de dibujos animados viendo estrellas, finalmente está recibiendo la atención que merece, con estrictos protocolos de conmoción cerebral establecidos para los deportes amateur y profesionales.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés), una conmoción cerebral ocurre después de un “golpe o sacudida en la cabeza” o “un golpe en el cuerpo que hace que la cabeza y el cerebro se muevan rápidamente hacia adelante y hacia atrás”. Cualquiera de estos movimientos repentinos puede causar que “el cerebro rebote o se tuerza en el cráneo”, “cambios químicos en el cerebro” y/o el “estiramiento y daño” de las células cerebrales, dicen los CDC.

Esos cambios pueden provocar síntomas como sentirse mareado o desorientado en el momento, o problemas en el largo plazo como dificultades para dormir, de memoria, del aprendizaje e incluso cambios de personalidad.

Y lejos de ser algo que deba tomarse a la ligera, las conmociones cerebrales se clasifican como lesiones cerebrales traumáticas, dijo Julie Stamm, autora del libro "The Brain on Youth Sports: The Science, the Myths, and the Future", al corresponsal médico jefe de CNN, el Dr. Sanjay Gupta en el podcast 'Chasing Life'.

“Uso a menudo el término conmoción cerebral porque se utiliza con mucha frecuencia, especialmente en el deporte. Pero es una lesión cerebral traumática y a menudo se clasifica como una lesión cerebral traumática leve, e incluso eso parece que minimiza la lesión”, dijo Stamm, profesora clínica asistente en el Departamento de Kinesiología de la Universidad de Wisconsin-Madison.

“No nos preocupa que alguien tenga una hemorragia en el cerebro y que en ese momento sea algo crítico y que ponga en peligro su vida. Pero aun así puede tener consecuencias muy importantes, síntomas duraderos y alterar enormemente la vida de una persona. Entonces es una lesión grave”.

Las conmociones cerebrales pueden ocurrir al practicar deportes de forma amateur o profesional, pero también pueden ser el resultado de caídas, accidentes automovilísticos, lesiones militares y agresiones, incluida la violencia de pareja y el abuso infantil.

Es difícil precisar el número de conmociones cerebrales que ocurren anualmente, porque las personas a menudo no buscan ayuda, pero el Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh estima que cada año ocurren entre 1,7 millones y 3 millones de conmociones cerebrales relacionadas con deportes y recreación, la mitad de las cuales quedan no reportadas o no detectadas. Esa estimación ni siquiera cuenta las conmociones cerebrales por otras causas.

Las lesiones repetidas en la cabeza pueden aumentar el riesgo de desarrollar encefalopatía traumática crónica o CTE, una afección asociada con pérdida de memoria, confusión, problemas de control de impulsos, agresión, depresión, deterioro del juicio y comportamiento suicida, así como demencia de aparición temprana.

Entonces, ¿qué se puede hacer para identificar y tratar una conmoción cerebral? Stamm ofrece estos cinco apuntes.

Las conmociones cerebrales pueden ocurrir sin perder el conocimiento

No es necesario perder el conocimiento para sufrir una conmoción cerebral, dijo Stamm por correo electrónico. "Menos del 10% de las conmociones cerebrales provocan la pérdida del conocimiento", anotó.

Las conmociones cerebrales pueden ocurrir sin un golpe directo en la cabeza

De manera similar, una conmoción cerebral puede ocurrir en ausencia de un golpe directo en la cabeza. "Un golpe en el cuerpo que hace que la cabeza se mueva hacia adelante y hacia atrás, como un latigazo cervical, puede causar una conmoción cerebral porque el cerebro se mueve y golpea contra el cráneo", dijo Stamm, explicando que en los deportes "esta es una de las razones por las que se usan cascos. (...) No podemos prevenir todas las conmociones cerebrales”.

No pases por alto los síntomas de conmoción cerebral menos obvios

La confusión, los mareos o los problemas de equilibrio y una apariencia aturdida son signos y síntomas de una conmoción cerebral, dijo Stamm. Pero añadió que los padres, tutores, entrenadores y compañeros de equipo deben estar atentos a síntomas comunes que a menudo se pasan por alto. "Estos incluyen dificultad para dormir o no dormir lo suficiente, ser apático o demasiado emocional", dijo, y señaló que es posible que tampoco aparezcan de inmediato.

Hacer ejercicio ligero

"Aunque solíamos decir que el descanso es mejor después de una conmoción cerebral, ahora sabemos que el ejercicio ligero es útil para la recuperación de una conmoción cerebral", dijo Stamm. Ella recomienda comenzar con un ejercicio fácil, como caminar ligeramente o andar en bicicleta estática, 24 a 48 horas después de una conmoción cerebral. Lo importante es hacerlo a “un nivel que no exacerbe los síntomas, o solo lo haga levemente (no más de dos puntos en una escala de 10 puntos)”, escribió, porque eso “aumenta el flujo sanguíneo al cerebro y puede ayudar al cerebro a recuperarse más rápido”.

Evitar golpes en los deportes

"Minimizar o eliminar los impactos en la práctica o esperar a que un niño sea mayor para que comience a entrenar en deportes de contacto son estrategias que no solo ayudan a reducir el riesgo de conmoción cerebral, sino también a minimizar las consecuencias del trauma cerebral repetitivo en los deportes", dijo Stamm. "La mejor manera de prevenir una conmoción cerebral es evitar los golpes".