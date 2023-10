Acusan a propietario de crímenes de odio después de apuñalar fatalmente a un niño de 6 años e herir a su madre porque era musulmana, dicen las autoridades

La oficina de Chicago del Consejo de Relaciones Islámicas-Estadounidenses (CAIR) identificó a las víctimas como Wadea Al-Fayoume, de 6 años, que aparece aquí, y su madre, Hanaan Shahin, que se encuentra en el hospital. (Crédito: Archivo familiar/CAIR-Chicago)

(CNN) -- Un propietario del área de Chicago fue arrestado y acusado de asesinato y crímenes de odio después de que las autoridades dijeran que apuñaló y mató a un niño de 6 años e hirió gravemente a su madre, supuestamente porque los inquilinos son musulmanes.

Joseph M. Czuba, de 71 años, fue acusado de asesinato en primer grado, intento de asesinato en primer grado, dos cargos de crimen de odio y agresión agravada con un arma mortal, dijo la oficina del Sheriff del condado de Will, Illinois, en un comunicado de prensa. El Departamento de Justicia de Estados Unidos también abrió una investigación federal por crimen de odio sobre el ataque, anunció este domingo el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland.

La oficina del Sheriff dijo que Czuba no hizo ninguna declaración a los detectives, pero los investigadores determinaron que las víctimas eran "el objetivo del sospechoso debido a que eran musulmanes y al conflicto en curso en Medio Oriente que involucra a Hamas y los israelíes".

La familia es palestina y “vino a Estados Unidos buscando lo que todos buscamos: un refugio para vivir, aprender y orar en paz”, según la Casa Blanca.

El presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden dijeron que estaban “conmocionados y asqueados” por el ataque y ofrecieron sus condolencias a la familia en un comunicado emitido por la Casa Blanca este domingo.

Las autoridades fueron llamadas a la residencia en la zona no incorporada de Plainfield Township, aproximadamente a 64 km al suroeste de Chicago, poco antes del mediodía del sábado después de que una mujer llamara al 911 diciendo que su arrendador la había atacado, según la oficina del sheriff.

Cuando llegaron los agentes, encontraron a Czuba sentada en el suelo, cerca del camino de entrada a la casa, según el comunicado. Las dos víctimas fueron encontradas en un dormitorio, cada una con “múltiples puñaladas” y fueron trasladadas al hospital, según el comunicado.

El niño fue apuñalado 26 veces y sucumbió a sus heridas, dijo la oficina del Sheriff.

La mujer de 32 años, que recibió más de una docena de puñaladas, se está recuperando en el hospital y se espera que sobreviva, dijo la oficina.

La oficina de Chicago del Consejo de Relaciones Islámicas-Estadounidenses (CAIR) identificó a las víctimas en un comunicado de prensa como Hanaan Shahin y su hijo, Wadea Al-Fayoume.

Los Biden dijeron que el “horrible acto de odio no tiene cabida en Estados Unidos y va en contra de nuestros valores fundamentales: libertad sin miedo por cómo oramos, qué creemos y quiénes somos”.

"Como estadounidenses, debemos unirnos y rechazar la islamofobia y todas las formas de intolerancia y odio", decía el comunicado de la Casa Blanca. “He dicho repetidamente que no me quedaré callado ante el odio. Debemos ser inequívocos. No hay lugar en Estados Unidos para el odio contra nadie”.

La familia había vivido en la planta baja de la casa durante dos años sin “problemas previos notables” con Czuba, dijo CAIR.

Pero en mensajes de texto enviados al padre del niño desde el hospital después del ataque, Shahin dijo que el propietario "llamó a la puerta y cuando ella abrió, trató de estrangularla y procedió a atacarla con un cuchillo, gritando: 'ustedes, los musulmanes, deben morir'”, según el comunicado de CAIR.

El fiscal general dijo que el Departamento de Justicia “utilizará todas las facultades legales a nuestra disposición para llevar ante la justicia a quienes perpetran actos ilegales de odio”.

"Este incidente no puede evitar aumentar aún más los temores de las comunidades musulmana, árabe y palestina de nuestro país con respecto a la violencia alimentada por el odio", dijo Garland. "El Departamento de Justicia se centra en proteger la seguridad y los derechos civiles de todas las personas en este país".

Después del asesinato de Wadea, la Policía Estatal de Illinois instó a la vigilancia este domingo, pero aseguró a los residentes que “en este momento, no hay información de inteligencia procesable sobre ninguna amenaza masiva creíble en Illinois”.

El Ejército de Israel dijo este sábado que sus fuerzas se están preparando para las siguientes etapas de la guerra en respuesta a los ataques sin precedentes del 7 de octubre por parte del grupo extremista islamista Hamas, que controla Gaza. Al menos 1.400 personas murieron durante el ataque de Hamas, dijeron a CNN este domingo las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

En respuesta, Israel ha bombardeado Gaza con ataques aéreos que han matado a más de 2.600 personas, según el Ministerio de Salud palestino. Y las condiciones allí se han deteriorado hasta convertirse en una “catástrofe total”, dicen los trabajadores humanitarios, mientras decenas de miles de palestinos intentan huir hacia el sur.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, dijo en un comunicado: “Quitar la vida a un niño de seis años en nombre del fanatismo es nada menos que maldad”.

"Todos los habitantes de Illinois, incluidos nuestros vecinos musulmanes, judíos y palestinos, merecen una vida libre de la amenaza de tal mal", dijo el gobernador. "Hoy, MK y yo nos unimos a nuestros hermanos y hermanas musulmanes y palestinos para lamentar esta trágica pérdida y orar por la recuperación de la madre de Wadea".

“Que la memoria de Wadea Al-Fayoume sea una bendición”.

Un niño que acababa de celebrar su cumpleaños

Wadea había celebrado su cumpleaños poco antes de su muerte, dijo Ahmed Rehab, director ejecutivo de CAIR-Chicago, en una conferencia de prensa este domingo.

“Era un niño de 6 años y amaba todo”, dijo Rehab sobre el niño, recordando cómo lo había descrito el padre de Wadea.

“Amaba a todos, amaba sus juguetes, amaba cualquier cosa que tuviera una pelota, baloncesto, fútbol, amaba colorear, amaba balancearse, amaba a sus padres, amaba a su familia y a sus amigos, amaba la vida y esperaba tener una vida larga, saludable y próspera”, añadió durante la conferencia de prensa.

"Él no tiene ni idea de estos problemas más importantes que suceden en el mundo, pero le hicieron pagar por ello", añadió Rehab.

La madre y el padre de Wadea se mudaron a Estados Unidos hace 12 y nueve años, respectivamente, y su hijo nació aquí, agregó Rehab. Eran de un pueblo de la Ribera Occidental, dijo.

En una declaración en X, anteriormente Twitter, CAIR National escribió que estaban “conmocionados y perturbados” al enterarse de la muerte del niño, y dijo: “La retórica islamófoba y el racismo antipalestino que están difundiendo los políticos, los medios de comunicación y las plataformas de redes sociales debe parar".

Czuba fue transportado al centro de detención de adultos del condado de Will y está esperando su comparecencia inicial ante el tribunal, según la oficina del Sheriff. No está claro si tiene un abogado.

-- Christina Maxouris y Nikki Carvajal de CNN contribuyeron a este informe.