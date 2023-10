(CNN) -- Leonardo Da Vinci fue pintor, inventor y anatomista, por nombrar sólo algunos de sus talentos, y ahora también se puede agregar que fue un químico innovador. Resulta que el artista experimentó con su famosa "Mona Lisa" más de lo que se pensaba, y probablemente fue el creador de una técnica que utilizaron obras creadas un siglo después, de acuerdo con un nuevo estudio.

Mediante el uso de difracción de rayos X y espectroscopía infrarroja, un equipo de científicos de Francia y Gran Bretaña detectó un raro compuesto mineral dentro de la icónica obra. El hallazgo proporciona una nueva visión de cómo se pintó el cuadro de principios del siglo XVI, según el estudio publicado recientemente en el Journal of the American Chemical Society.

Junto con el pigmento blanco de plomo y el aceite, se encontró un compuesto conocido como plumbonacrita, en la capa base de la pintura. Un estudio publicado en 2019 había identificado el mineral en varias obras de Rembrandt del siglo XVII, pero los investigadores no lo habían encontrado en obras del Renacimiento italiano hasta el nuevo análisis.

La plumbonacrita se forma cuando los óxidos de plomo se combinan con el aceite. Mezclar estas dos sustancias en una paleta es una técnica que artistas posteriores como Rembrandt utilizaron para ayudar a que la pintura se secara, según el estudio. La detección del raro compuesto en la "Mona Lisa" sugiere que Leonardo Da Vinci podría haber sido el precursor original de este enfoque, dijo Gilles Wallez, autor del estudio y profesor de la Universidad de la Sorbona en París, quien también fue coautor del informe de 2019.

"Todo lo que viene de Leonardo es muy interesante, porque él era un artista, por supuesto, pero también era un químico, un físico; tenía muchas ideas y era un experimentador… intentando mejorar el conocimiento de su tiempo", dijo Wallez.

"Cada vez que descubres algo sobre sus procesos, descubres que claramente estaba adelantado a su tiempo", dijo.

La "Mona Lisa", como muchas otras pinturas del siglo XVI, fue creada sobre un panel de madera que requería una capa base gruesa, dijo Wallez. Los investigadores creen que Da Vinci había hecho su mezcla de polvo de óxido de plomo con aceite de linaza para producir la gruesa capa de pintura necesaria para la primera capa, mientras, sin saberlo, creaba el raro compuesto.

Analizando la "Mona Lisa"

Hoy en día, a los investigadores no se les permite tomar muestras de la obra, que se encuentra en el Louvre de París y está protegida detrás de un vidrio, explicó Wallez. Sin embargo, utilizando una micromuestra de 2007 que se tomó de un área justo detrás del marco, los científicos pudieron analizar la pintura utilizando una máquina de alta tecnología llamada sincrotrón. El acelerador de partículas permitió al equipo estudiar la composición de la muestra a nivel molecular.

"Estas muestras tienen un valor cultural muy alto", dijo Wallez. "No puedes permitirte el lujo de tomar grandes muestras de una pintura, por lo que un sincrotrón es la mejor manera de analizarlas".

Según el estudio, también se descubrió que la capa base del mural de Da Vinci "La última cena" tenía la misma composición química que la "Mona Lisa", aunque el mural estaba pintado en una pared. Los científicos tenían una gama mucho más amplia de muestras de "La última cena" para observar, 17 en total, que procedían de la pintura que se desconchaba de la pared con el tiempo, dijo Wallez.

La "Mona Lisa" y "La última cena" son dos de las menos de 20 pinturas conocidas que Da Vinci hizo durante su vida. Los investigadores esperan poder descubrir más sobre el artista y sus obras con el tiempo.

"Sabemos desde hace mucho tiempo que Leonardo era un experimentador empedernido", dijo William Wallace, distinguido profesor y catedrático de historia del arte y arquitectura en la Universidad de Washington en St. Louis.

"Por lo tanto, no sorprende que lo veamos experimentando con otros medios, especialmente dada su dedicada búsqueda de las mejores técnicas pictóricas (a menudo no tradicionales) para crear sus obras de arte 'vivas'", dijo Wallace, un experto en arte renacentista. y arquitectura que no participó en el estudio.