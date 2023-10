Lo que informó la NASA en su investigación sobre ovnis 3:02

(CNN) -- Existe el sonido del miedo en una voz: un jadeo repentino, un tartamudeo o un grito reprimido. Y luego está el sonido del terror absoluto: un adulto que pierde todo el control, lloriqueando y jadeando como un niño que se enfrenta a su peor pesadilla.

Ese sonido de terror inimaginable es lo que grabó un psiquiatra cuando sometió a una hipnosis a un hombre llamado Barney Hill en su consulta un día de 1964. Hill era veterano de la Segunda Guerra Mundial, un tipo corpulento con voz de barítono a lo Darth Vader y un coeficiente intelectual de 140.

Sin embargo, cuando el psiquiatra le pidió que reviviera una fatídica noche de tres años atrás, rompió en sollozos histéricos. Contó que una noche él y su esposa, Betty, fueron seguidos por una luz misteriosa en una carretera aislada de las montañas de Nueva Hampshire y secuestrados en un ovni por criaturas humanoides que les obligaron a someterse a exámenes médicos.

El relato de los Hill se convertiría en la que podría considerarse la historia más famosa de las abducciones de ovnis. Un historiador dijo que los Hill fueron los "Adán y Eva de las historias de abducciones alienígenas". La historia de la pareja se convirtió en el libro más vendido y en una película protagonizada por James Earl Jones, y desde entonces ha servido de modelo para casi todas las representaciones de encuentros con extraterrestres en la cultura pop.

Sin embargo, un nuevo libro afirma que la historia no trata de extraterrestres sino de racismo. Los Hill, una pareja interracial que también era activista por los derechos civiles, contaron una historia que reflejaba su creciente desencanto con la lentitud del movimiento por los derechos civiles, afirma el historiador Matthew Bowman en "The Abduction of Betty and Barney Hill: Alien Encounters, Civil Rights, and the New Age in America".

Mientras Estados Unidos se prepara para celebrar Halloween, el libro de Bowman ofrece una inesperada dimensión racial a la famosa historia. Él, y otros, lo transformaron en uno de los relatos más espeluznantes sobre el racismo en la historia de Estados Unidos.

Bowman dijo en una entrevista reciente que las luchas de Barney Hill contra el racismo como hombre negro a mediados del siglo XX eran una "parte profunda de este encuentro". Hill era dirigente de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por sus siglas en inglés) en Nueva Hampshire en el momento de su supuesto secuestro; su esposa, blanca, era también activista de los derechos civiles y trabajadora social.

"Cuando está hipnotizado y recupera todos estos recuerdos, el lenguaje que utiliza está muy, muy teñido por el miedo a la persecución racial", dijo Bowman en la reciente entrevista. Ambos Hill recordaron el encuentro bajo hipnosis, pero Barney Hill se aterrorizó al revivir el suceso. En un momento dado, sollozó al recordar al ovni acercándose a él, diciendo: "Dios, ¿qué es? ... ¡Dios, tengo miedo!".

La historia de los Hill cambió la forma en que la gente veía los encuentros con extraterrestres. Antes de su historia, la mayoría de la gente informaba de encuentros amistosos con ovnis y extraterrestres. Pensemos en el noble y sagaz visitante alienígena retratado en la exitosa película de 1951 "The Day the Earth Stood Still".

Sin embargo, los Hill añadieron un elemento de horror a estas historias, incluyendo detalles como alienígenas de piel gris con grandes cabezas y ojos negros, periodos sin memoria y exámenes médicos forzados. Estos detalles se convirtieron en elementos básicos de películas como "Close Encounters of the Third Kind" y programas de televisión como "The X-Files".

Pero el elemento racial de la historia de los Hill siempre estuvo presente, señalaron algunos, al sugerir que reflejaba sus miedos subconscientes. El año en que Hill fue sometido a hipnosis fue 1964, un año en el que las tensiones raciales y de la Guerra Fría se cocinaban a fuego lento en Estados Unidos.

"Tenemos una pareja birracial en una época en la que, obviamente, no era fácil ser una pareja birracial", dijo en una entrevista Christopher Bader, profesor de sociología de la Universidad Chapman de California. "Mira lo que eran esos extranjeros: una mezcla de blanco y negro. Eso me parece muy significativo".

Otro ensayista dijo que la historia de la pareja se parecía a una novela gótica de terror. "El relato encajaba perfectamente en la tradicional narrativa occidental. Con una noche oscura, apariciones fantasmales y un trasfondo sexual, tenía muchos rasgos góticos victorianos, y compartía el tema común del folclore occidental de ser secuestrado y hostigado por una criatura de otro mundo", dijo Margalit Fox en un ensayo para The New York Times.

Los Hill se aferraron a su historia a pesar de las dudas de los científicos. Barney Hill murió de un derrame cerebral en 1969, y Betty continuó afirmando que la abducción ocurrió. Murió en 2004.

A medida que pasa el tiempo, su historia puede ser menos conocida como la de un abducido por un ovni y más como algo de un género diferente: el horror, reflejado en películas como "Candyman" y "Get Out", que indagan en los miedos raciales.

Estas películas reflejan una experiencia que Barney Hill y otras personas de color conocen bien: hay momentos en los que provocas terror en la gente porque te ven como un alienígena.

John Blake es autor de “More Than I Imagined: What a Black Man Discovered About the White Mother He Never Knew".