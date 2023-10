Smartmatic demanda a Fox News y otros por acusar de fraude 1:30

(CNN) -- La exabogada de Donald Trump Sidney Powell se declaró culpable en el caso de subversión electoral de Georgia, un día antes de que comenzara su juicio.



Como parte de su declaración de culpabilidad, Powell admitió su papel en la violación de los sistemas electorales en el condado rural de Coffee, Georgia, en enero de 2021. Con la ayuda de funcionarios locales del Partido Republicano, un grupo de partidarios de Trump accedió y copió información de los sistemas electorales del condado con la esperanza de demostrar de alguna manera que las elecciones estaban amañadas contra Trump.

Los fiscales del condado de Fulton recomiendan una condena de seis años de libertad condicional. Powell también tendrá que testificar en futuros juicios, escribir una carta de disculpa a los ciudadanos de Georgia, pagar casi US$ 9.000 en restitución y multas y entregar documentos.

Trump, un coacusado en el caso del condado de Fulton, no aparece en los documentos de declaración de culpabilidad de Powell y no fue mencionado en la breve audiencia de declaración de culpabilidad de este jueves.

Después de las elecciones de 2020, Powell había difundido teorías conspirativas sobre un supuesto fraude y afirmaciones falsas sobre millones de votos que fueron cambiados en un esquema global contra Trump que involucró a Venezuela y otras potencias extranjeras.

Ahora es la segunda persona en el extenso caso de chantaje que se declara culpable. El mes pasado, el agente de fianzas Scott Hall se declaró culpable y aceptó testificar en futuros juicios. Los otros 17 acusados, incluido Trump, se han declarado inocentes.

Powell admitió haber tomado medidas después de las elecciones de 2020 "con el propósito de manipular deliberadamente los marcadores de boletas electrónicas y las máquinas de tabulación" y "con la intención de tomar y apropiarse de información, datos y software, propiedad de Dominion Voting Systems Corporation", según las nuevas presentaciones judiciales.

También admitió haber contratado a una empresa de análisis forense de datos y haber enviado a sus empleados al condado de Coffee para que pudieran acceder ilegalmente a las computadoras del gobierno con el fin de "examinar los datos personales de los votantes, a sabiendas de que dicho examen no estaba autorizado", según los documentos.

Sus abogados habían rechazado con vehemencia las afirmaciones de los fiscales de que ella orquestó la filtración del condado de Coffee. En las audiencias previas al juicio dijeron que los fiscales están "equivocados" y que "las pruebas demostrarán que ella no fue la fuerza impulsora" del incidente.

"Este es realmente un gran avance para los fiscales", dijo el analista legal sénior de CNN Elie Honig en "News Central".

"Y es muy importante entender que no existe la cooperación a medias. Si fueras fiscal, no llegarías a este acuerdo con Sidney Powell a menos que estuvieras completamente convencido de que A: ella dice la verdad, B: ella va a ser capaz de testificar a tu favor de forma creíble de manera que puedas ponerla delante de un jurado, y justificar y ver que ella no va a andar con rodeos", añadió Honig, exfiscal federal.

Solo otra acusada de Georgia es mencionada por su nombre en los documentos de este jueves: Misty Hampton, que fue supervisora electoral del condado de Coffee durante el ciclo electoral de 2020. Powell admite haber entrado en una conspiración criminal con Hampton y tendría que testificar contra ella si va a juicio. Hampton se declaró inocente de siete delitos graves.

El juicio estaba pautado para este viernes

El juez McAfee, del condado de Fulton, había denegado en repetidas ocasiones las peticiones de Powell para que se desestimara el caso o al menos se desvirtuaran algunas de las acusaciones más graves, incluida la presunta violación de la ley RICO.

Su fallo más reciente se produjo este miércoles por la noche, cuando rechazó los argumentos de Powell de que la acusación violaba sus derechos de la Primera Enmienda.

La declaración de último momento cambia drásticamente el juicio que debía comenzar este viernes, con la selección del jurado para Powell y el coacusado Kenneth Chesebro. Ambos invocaron su derecho a un juicio rápido y se convirtieron en el primer enfrentamiento en la sala de audiencias del extenso caso, pero ahora parece que Chesebro seguirá adelante por su cuenta.

Chesebro se declaró inocente de siete delitos relacionados con su papel en la trama de los falsos electores.

Peligro legal en otros lugares

Más allá del caso de Georgia, Powell sigue enfrentándose a dolores de cabeza legales.

Es una supuesta cómplice no acusada en el caso federal de subversión electoral que el fiscal especial Jack Smith presentó contra Trump. Esa investigación ha seguido en curso en los últimos meses, y ha seguido escudriñando a Powell, informó previamente CNN. Ella no ha sido acusada en ese caso.

Además, Powell se enfrenta a enormes demandas por difamación de dos empresas de tecnología de votación, que la demandaron por acusarlas falsamente de amañar las elecciones de 2020 contra Trump. Las empresas, Dominion Voting Systems y Smartmatic, presentaron las demandas en 2021, y los casos están todavía en la fase de descubrimiento previa al juicio.

-- Morayo Ogunbayo, Nick Valencia, Hannah Rabinowitz, Zachary Cohen, Katelyn Polantz y Devan Cole de CNN contribuyeron a este reportaje.