Estados Unidos y sus aliados instan a Israel a establecer objetivos claros si lanza una invasión terrestre de Gaza

(CNN) -- Estados Unidos y sus aliados han instado a Israel a ser estratégico y claro sobre sus objetivos en caso de que lance una invasión terrestre de Gaza, advirtiendo contra una ocupación prolongada y haciendo especial hincapié en evitar víctimas civiles, según dijeron funcionarios estadounidenses y occidentales a CNN.



En conversaciones privadas con sus homólogos israelíes, los responsables de defensa occidentales no han tratado de disuadir a Israel de entrar en Gaza con fuerzas terrestres, dijeron las fuentes. Pero han hecho hincapié en que Israel debe tener objetivos claros cuando se trata de degradar a Hamas y tratar de evitar una ocupación a largo plazo de Gaza.

"Nuestro consejo para ellos no es 'No lo hagas', porque respetamos completamente su derecho a perseguir Hamas y eso significa ir tras ellos dondequiera que estén", dijo un ministro de Defensa de la OTAN a CNN. "Así que no es 'No lo hagas', sino 'Piensa en lo que pasa y ten una estrategia, no solo una maniobra táctica'. Esperamos que Israel actúe dentro del derecho humanitario internacional, pero entendemos que se enfrentan a un enemigo".

El presidente Joe Biden expresó un sentimiento similar en una entrevista con "60 Minutes" la semana pasada. Aunque afirmó que "acabar con los extremistas es un requisito necesario" para Israel, "Hamas y los elementos radicales de Hamas no representan a todo el pueblo palestino. Y creo que sería un error que Israel volviera a ocupar Gaza".

Y este miércoles, durante su estancia en Tel Aviv, Biden advirtió en declaraciones públicas que el liderazgo en tiempos de guerra "requiere claridad sobre los objetivos y una evaluación honesta sobre si el camino que se está siguiendo permitirá alcanzar esos objetivos".

Un funcionario israelí confirmó que se están manteniendo estas conversaciones con Estados Unidos y otros aliados. Otro alto funcionario israelí declaró este viernes que "Israel es muy consciente de los problemas humanitarios y está tomando medidas para abordarlos en cooperación con el gobierno estadounidense. Es Hamas quien ha convertido a los 2 millones de habitantes de Gaza en un escudo humano".

A principios de esta semana, el embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, declaró a CNN que Israel no tiene "ningún interés" en ocupar Gaza, aunque las autoridades israelíes han advertido que la operación allí será larga.

También se cree que Hamas retiene a más de 200 rehenes, que podrían correr peligro si Israel invade la zona. El grupo liberó este viernes a dos rehenes estadounidenses, una madre y su hija.

Los funcionarios estadounidenses aún no tienen una idea clara de las intenciones de Israel en Gaza y creen que será difícil erradicar por completo a Hamas.

Al menos públicamente, los funcionarios israelíes han articulado sus planes solo a grandes rasgos, diciendo que el objetivo es eliminar a Hamas y su infraestructura.

"Nuestra responsabilidad ahora es entrar en Gaza, ir a los lugares donde Hamas organiza, opera, planea y lanza", declaró el domingo el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Herzi Halevi, según el diario israelí Haaretz. "Golpearlos duramente en todas partes, a cada comandante, a cada operativo, y destruir las infraestructuras. En una palabra: ganar".

En 2014, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se propuso debilitar a Hamas con la última invasión terrestre a Gaza. Aunque esa guerra asestó a Hamas un golpe importante, supuso un enorme desafío, e Israel no ha vuelto a intentar otra incursión desde entonces.

Preocupación por avivar aún más las tensiones

Los funcionarios explicaron que también aumenta la preocupación de que una invasión terrestre pueda exacerbar aún más las tensiones en la región, que se intensificaron tras la explosión de un hospital en Gaza de la que Israel y Hamas se culparon mutuamente. Estados Unidos ha determinado que Israel no es responsable, pero aún no ha identificado de forma concluyente al culpable.

Las protestas han estallado en todo el mundo árabe tras la explosión del hospital, y una incursión terrestre israelí a gran escala y aparentemente indiscriminada en Gaza podría avivar aún más los disturbios, según declararon funcionarios estadounidenses y de Medio Oriente a CNN.

Las tropas estadounidenses han sido atacadas en múltiples ocasiones en los últimos días en Iraq y Siria, con drones y cohetes dirigidos contra las bases de la coalición en esos países. Y Hezbollah, el grupo combatiente libanés respaldado por Irán, ha amenazado con emprender nuevas acciones si Israel se adentra en Gaza.

"Creo que todos comprendemos la importancia de la guerra de la información", dijo una fuente familiarizada con la inteligencia estadounidense. "Hagan lo que hagan, tiene que ser meditado y deliberado".

Los funcionarios estadounidenses también temen que un asalto especialmente sangriento contra Gaza pueda suponer el riesgo de atraer a Hezbollah, al norte, o incluso a Irán al conflicto. En estos momentos, según afirman varios funcionarios familiarizados con los servicios de inteligencia estadounidenses y occidentales, parece que ni Teherán ni Hezbollah tienen especial interés en intervenir directamente. Pero si se produce un desfile de imágenes de palestinos sufriendo bajo un asalto israelí, su política interna podría cambiar.

Un alto funcionario estadounidense declaró a CNN que uno de los beneficios del viaje de Biden a Israel esta semana era que "nos hace ganar algo de tiempo" ante una posible incursión terrestre israelí. En general, antes del viaje se entendía que Israel no escalaría en Gaza mientras Biden estuviera de visita, dijo el funcionario.

El funcionario añadió que cuanto más se demoren los israelíes en este tipo de operación militar, mejor, porque permite a Israel planificar más estratégicamente y no responder tan emocionalmente a los horrores del 7 de octubre.

Jonathan Panikoff, exanalista de inteligencia especializado en la región, declaró a CNN que "la buena noticia es que (las fuerzas israelíes) se han tomado su tiempo. No fueron inmediatamente y lanzaron una operación terrestre al día siguiente. Creo que el presidente merece cierto crédito por ganar tiempo".

Pero Panikoff añadió que cualquier tipo de operación terrestre no será rápida ni fácil, porque la guerra urbana en una zona tan densamente poblada es un desafío único, especialmente en un lugar donde Hamas está integrado con la población civil.

"No creo que necesariamente el objetivo (del viaje de Biden) fuera impedir una invasión a gran escala", dijo. "Creo que el objetivo era mostrar un apoyo claro (y) comprender la estrategia de Israel sobre lo que viene después de una invasión si Israel consigue diezmar a Hamas. ¿Cuál es el plan de gobierno en Gaza?".

-- Alex Marquardt de CNN contribuyó con este reportaje.