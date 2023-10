El presidente Joe Biden habla desde la Oficina Oval de la Casa Blanca el jueves 19 de octubre de 2023, en Washington. (Crédito: Jonathan Ernst/AP)

(CNN) -- Los presidentes demócratas recientes han buscado la reelección limitando las campañas abiertas y, en cambio, asegurándose de que se los vea centrándose en los aspectos prácticos de su trabajo.

El presidente Bill Clinton, en su exitoso intento de reelección en 1996, pasó los últimos meses de su campaña negociando acuerdos legislativos con un Congreso de mayoría republicana. Y el presidente Barack Obama, a finales de octubre de 2012, se tomó un tiempo fuera de la campaña electoral en su intento finalmente ganador de liderar la respuesta federal al huracán Sandy en el noreste.

A poco más de un año del día de las elecciones de 2024, el presidente Joe Biden está adoptando un enfoque similar, a fuerza de un par de crisis internacionales morbosas y trágicas. Al realizar una visita relámpago a Tel Aviv el miércoles después de una visita similar a Ucrania en tiempos de guerra unos meses antes, y al hacer un llamamiento en horario de máxima audiencia a los votantes estadounidenses este jueves para que apoyen tanto a Israel como a Ucrania en sus guerras contra las fuerzas del mal, Biden está cosechando dividendos políticos jugando al estadista.

Los esfuerzos de Biden se destacan aún más de lo habitual ya que su probable oponente republicano en 2024, el expresidente Donald Trump, ha sido torpe e ineficaz al tratar de insertarse en estos eventos noticiosos, como cuando elogió a Hezbollah, el grupo terrorista respaldado por Irán y con base en el Líbano, tras el ataque de Hamas a Israel. Al mismo tiempo, los republicanos en el poder están en desorden a medida que una lucha por el liderazgo republicano cada vez más vergonzosa en la Cámara de Representantes ha paralizado el Capitolio.

Biden, por el contrario, parece capaz y firme. Durante 20 meses, ha sido un defensor constante de Ucrania en su guerra defensiva contra Rusia. Y durante casi dos semanas, Biden demostró un apoyo férreo a Israel mientras la única democracia de Medio Oriente responde a los ataques de Hamas del 7 de octubre que se cobraron unas 1.400 vidas, entre ellas 32 estadounidenses en ese momento. Señaló durante su discurso televisivo que su rápido viaje a Israel es el primero de un presidente estadounidense al país durante tiempos de guerra, mientras que su aterrizaje en Ucrania en febrero fue la primera vez que un presidente estadounidense entró en una zona de guerra no controlada por Estados Unidos.

Cualquiera que sea el efecto que tengan en el frente diplomático, el viaje de Biden a Israel y el discurso televisivo del jueves por la noche en horario de máxima audiencia sólo pueden ayudar a sus esfuerzos de reelección en este momento, especialmente si se enfrenta a Trump. Ambos muestran un comandante en jefe confiado y experimentado que proyecta seriedad y un profundo conocimiento de la historia, habiendo realizado visitas oficiales a Israel que se remontan a 1973 como senador novato de Delaware.

Biden hizo el largo viaje a pesar de las predecibles críticas de que se ha inclinado demasiado hacia Israel a expensas de los palestinos. Los aliados árabes con los que esperaba reunirse lo desairaron, y manifestantes musulmanes han salido a las calles en ciudades de todo el mundo en oposición a Israel y sus patrocinadores estadounidenses.

Muchos observadores también dijeron que no logró mucho, pero en la visita de aproximadamente siete horas y media de Biden a Israel el miércoles, en la que se reunió con funcionarios del Gobierno, socorristas y familiares de víctimas del terrorismo, entre otros, pudo asegurar sus dos objetivos principales: asegurar al público israelí que está a su lado y contra los terroristas, dándoles fuerza para la lucha y espacio para exigir concesiones si fuera necesario. Y también elaboró un plan limitado para llevar ayuda humanitaria a Gaza desde Egipto para los civiles efectivamente atrapados en el pequeño territorio, que se espera sirva como modelo para más cosas por venir.

Pero el público clave de Biden era el interno. Quería ganarse al público estadounidense, y específicamente a la comunidad proisraelí, razón por la cual las imágenes del presidente abrazando al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, son tan políticamente potentes. El viaje a Medio Oriente de Biden, quien cumplirá 81 años el 20 de noviembre, también ofreció una réplica nada sutil a las críticas del Partido Republicano de que es demasiado mayor para un segundo mandato. (Por supuesto, tener el Air Force One a disposición del presidente es una forma más fácil de viajar para el vuelo de 12 horas de Washington a Tel Aviv que un asiento económico en El Al).

Biden hace una rápida pero importante visita a Israel 5:05

Algunos republicanos incluso elogiaron a regañadientes el viaje de Biden a Israel. Su urgente misión diplomática contrasta marcadamente con las luchas internas de los republicanos de la Cámara de Representantes en Washington, donde la incapacidad del partido mayoritario para seleccionar un presidente entre sus propios miembros significa que el organismo no puede tomar ninguna medida para ayudar en el esfuerzo bélico. El representante republicano Tim Burchett de Tennessee incluso calificó el viaje de Biden como una “medida valiente y audaz”.

Biden también recibió algunos aplausos de la derecha por su discurso televisivo, en el que pidió directamente a los estadounidenses que lo apoyaran en las guerras de Israel y Ucrania, incluido un paquete de ayuda de US$ 100.000 millones que planea enviar al Congreso en breve (si es que hay un Congreso). También subrayó el compromiso de Estados Unidos con su papel de liderazgo en el mundo y los valores que históricamente ha promovido.

“Puede ser recordado como uno de los mejores, si no el mejor, discurso de su presidencia. Fue firme, inequívoco, fuerte”, dijo el analista político de Fox News, Brit Hume, sobre Biden, ofreciendo un raro elogio.

Por supuesto, muchos conservadores prominentes todavía encontraron motivos para criticar al presidente demócrata. Su viaje provocó el desprecio de los candidatos presidenciales republicanos de 2024, como el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y el senador de Carolina del Sur, Tim Scott, así como las burlas de la presentadora de Fox News, Laura Ingraham. "Estaba murmurando, leyendo sus tarjetas y llamó a Hamas 'el otro equipo'", escribió Ingraham en X, antes conocido como Twitter.

Biden tampoco se ha librado de las críticas de algunos demócratas. Los miembros de la extrema izquierda del partido han culpado efectivamente a Israel por tomar medidas militares defensivas contra Hamas en Gaza después de que sus ataques terroristas terminaran con el mayor número de víctimas judías desde el Holocausto. Y el ala progresista ha ido logrando avances en el apoyo del Partido Demócrata a Israel en su conjunto. Según Gallup, el apoyo demócrata a Israel ha ido disminuyendo durante años. Según una encuesta de CBS News, la mayoría de los demócratas no están a favor de enviar armas y suministros adicionales a Israel en este momento.

Sin embargo, en términos más generales, Biden está aprovechando un terreno político sólido. Grandes mayorías apoyan el envío de ayuda humanitaria a Israel y, según una encuesta publicada por la Universidad de Quinnipiac el martes, aproximadamente el 61% dijo que simpatizaba con Israel. Aún más votantes (alrededor del 65%) están de acuerdo con Biden en que apoyar a Ucrania redunda en el interés nacional de Estados Unidos.

Así que, en conjunto, es probable que el decidido apoyo de Biden a Israel ayude más que perjudique, especialmente porque fortalece sus credenciales centristas. Y los votantes indecisos son los que Biden realmente necesita para ganar la reelección en 2024. Al mismo tiempo, hay poca evidencia hasta la fecha de que los progresistas romperán con él en cuanto al apoyo a Israel si Trump es el candidato republicano para 2024.

Las medidas de política exterior podrían ayudar particularmente a los votantes de los estados indecisos si las interpretan como una reacción contra los elementos más extremos de su partido, como lo han hecho algunos miembros demócratas proisraelíes del Congreso. Es una fórmula política dominada por predecesores presidenciales demócratas como Clinton y, a su manera, Obama, antes de sus victorias en la reelección: Clinton acordó compromisos con el Congreso republicano sobre la reforma de la asistencia social, la Ley de Defensa del Matrimonio y una serie de otras cuestiones. Mientras tanto, Obama en algunos momentos de su campaña de 2012 promocionó la austeridad del gasto, la reducción del déficit y la extensión de los recortes de impuestos de la era de George W. Bush.

Por ahora, los votantes están dando a Biden críticas razonablemente buenas por su manejo tanto de Israel como de Ucrania. Tiene un año para lograrlo, una tarea desafiante ya que la mayoría de las elecciones presidenciales desde el final de la Guerra Fría se han decidido sobre cuestiones internas, más que sobre asuntos exteriores. Además, la situación es volátil, y Biden podría terminar quedando mal si aumenta el sufrimiento en Gaza, se produce una guerra más amplia, mueren fuerzas estadounidenses, hay ataques terroristas en suelo estadounidense o suceden cualquier otra serie de posibilidades negativas. Pero Biden, por ahora, está logrando una parte clave de su tarea, tal como lo hicieron Clinton y Obama antes que él: ser presidencial.