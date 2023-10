¿Quién es Mike Johnson, el nuevo presidente republicano de la Cámara de Representantes?

Republicanos, sin acuerdo sobre liderazgo legislativo 5:32

Washington (CNN) -- Mike Johnson fue elegido este miércoles como nuevo presidente de la Cámara de Representantes con el apoyo unánime del Partido Republicano. Johnson es el último candidato de los republicanos para presidir la Cámara de Representantes, ha apoyado abiertamente al expresidente Donald Trump y fue una figura clave del Congreso en los esfuerzos fallidos para anular las elecciones de 2020.



El republicano de Louisiana fue elegido por primera vez a la Cámara en 2016 y se desempeña como vicepresidente de la Conferencia Republicana de la Cámara, así como vice presidente adjunto del Partido Republicano, un papel de liderazgo asistente. Abogado especializado en derecho constitucional, Johnson se unió a un grupo de republicanos de la Cámara para votar a favor de mantener la objeción a los votos electorales el 6 de enero de 2021. Durante el primer juicio político de Trump en enero de 2020, Johnson, junto con un grupo de otros legisladores del Partido Republicano, desempeñó un papel en gran medida ceremonial en el equipo de juicio político de Trump en el Senado.

Johnson también envió un correo electrónico desde una cuenta de correo electrónico personal en 2020 a todos los republicanos de la Cámara solicitando firmas para un informe amicus curiae en la larga demanda de Texas que busca invalidar los votos del colegio electoral de múltiples estados.

Después de que se declararan las elecciones a favor de Joe Biden el 7 de noviembre de 2020, Johnson publicó en X, entonces conocido como Twitter: "Acabo de llamar al presidente Trump para decirle esto: '¡Manténgase fuerte y siga luchando, señor! La nación depende de su determinación. Debemos agotar todos los recursos legales disponibles para restaurar la confianza de los estadounidenses en la imparcialidad de nuestro sistema electoral'".

Aunque Trump dijo que no respaldará a nadie en la carrera por la presidencia de la Cámara este miércoles, prestó apoyo a Johnson en una publicación en Truth Social: "En 2024, tendremos una victoria aún mayor y más importante. Mi fuerte SUGERENCIA es ir con el candidato principal, Mike Johnson, ¡y HACERLO, RÁPIDO!", publicó Trump.

Johnson es miembro de la comisión judicial y de la comisión de las Fuerzas Armadas. También fue presidente de la Comisión de Estudios Republicanos.

Tras graduarse en Administración de Empresas por la Universidad Estatal de Louisiana y doctorarse en Derecho por el Centro Jurídico Paul M. Hebert, Johnson desempeñó funciones como profesor universitario y locutor conservador de radio. Comenzó su carrera política en la legislatura de Louisiana, donde sirvió de 2015 a 2017, antes de ser elegido para el Congreso en el Cuarto Distrito de Louisiana.

El representante Kevin Hern, un republicano de Oklahoma que preside la influyente Comisión de Estudios Republicanos, abandonó la carrera por la presidencia del Congreso este martes por la noche y dio su respaldo a Johnson.

"Quiero que todo el mundo sepa que esta carrera ha llegado a un punto de locura. Ahora se trata más de la gente de lo que debería", dijo. "Esto debería ser sobre Estados Unidos y su grandeza. Por eso, me hice a un lado y le di todo mi apoyo a Mike Johnson. Creo que sería un gran presidente".

La victoria de Johnson en la contienda de voto secreto para el candidato de la Conferencia Republicana de la Cámara para presidente de la Cámara siguió a la decisión del representante de Minnesota Tom Emmer de abandonar la carrera horas después de que los republicanos lo eligieran tras la resistencia del flanco derecho de la conferencia y una reprimenda de Trump. Los representantes Steve Scalise y Jim Jordan también se retiraron después de haber aspirado a la presidencia.

Johnson se unió a la carrera por la presidencia en un mensaje publicado el sábado en X, antes conocido como Twitter.

"Me siento muy honrado de que tantos miembros de nuestra Conferencia me hayan animado a presentar mi candidatura a la presidencia de la Cámara. Hasta ayer, nunca me había puesto en contacto con nadie para hablar de esto, y nunca antes había aspirado al cargo", dijo en una carta publicada. "Sin embargo, después de mucho rezar y deliberar, doy ahora un paso al frente".

-- Jack Forrest y Kristen Holmes de CNN contribuyeron con este reportaje.