Video | Camp Nou, antigua casa de Messi, en plena reconstrucción 0:43

(CNN Español) -- Durante más de 65 años, el estadio Spotify Camp Nou, hogar del Fútbol Club Barcelona, ha ofrecido incansables emociones a los amantes de ese deporte que se han sentado en sus gradas. Conocedores de la historia que se ha vivido en su interior y aprovechando una nueva vía para generar ingresos, desde el club han puesto a la venta una serie de artículos que permitirán a los aficionados hacerse con un pedazo del estadio. Eso sí, por precios que pueden no estar al alcance de todos los bolsillos.

Bajo el nombre “Lleno de historia. Lleno de Futuro”, el club azulgrana vende desde asientos de las graderías hasta pedazos de césped con presentaciones muy particulares.

Pedazos del estadio a la venta

Llama la atención, entre otros, la posibilidad de adquirir diamantes producidos con el carbono del césped usado en el último partido que acogió el lugar, que enfrentó a los de Xavi Hernández con el Real Club Deportivo Mallorca. Estos minerales han sido puestos a la venta acompañados de certificados de autenticidad, con pesos que van desde 1 a 0,10 quilates y precios que oscilan entre 499 euros (equivalentes a US$ 527) y 15.000 euros (US$ 15.812).

Aquellos que quieran llevarse un asiento original de las graderías podrán hacerlo desde los 99 euros (US$ 104) hasta los 299,99 euros (US$ 316). Sin embargo, el club dará prioridad a los socios abonados hasta el próximo 12 de noviembre para que consigan su propia silla. Posteriormente, del 14 al 27 de noviembre, se abrirá la venta a los no abonados.

El césped y las redes de los dos arcos también estarán disponibles y se ofrecerán en ediciones numeradas. Los precios, según la presentación del producto, variarán de los 49,99 euros iniciales (US$ 52) hasta los 419,99 euros (US$ 441).

publicidad

Por último, aquellos que quieran hacerse con un producto firmado por alguno de los jugadores que han pasado por el club, como Lionel Messi, podrán hacerse con él si están dispuestos a desembolsar hasta 2.999,99 euros (US$ 3.160).

El nuevo Camp Nou se inaugura en 2024

Las obras de demolición del Camp Nou comenzaron en el último trimestre de 2022, aprovechando la ventana que ofrecía el Mundial de Qatar. Las obras que se centraron en el derribo de la tercera gradería del estadio.

No obstante, no fue hasta junio de 2023, cuando terminó la temporada deportiva, que el club azulgrana cerró las instalaciones e inició la remodelación completa del lugar.

La intención del Fútbol Club Barcelona es que las obras se agilicen para poder inaugurar el nuevo estadio el 29 de noviembre de 2024, para hacerlo coincidir con el 125 aniversario de la fundación del club.

Las obras todavía se alargarán unos meses más. Desde el club estiman que la remodelación de todas las instalaciones culminará en 2026. El costo total de la renovación, así como la construcción del Campus, un conjunto de zonas verdes que rodearán al estadio, es de 1.070 millones de euros (US$ 1.127 millones).