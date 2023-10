Hong Kong paga US$ 2.500 a padres primerizos por tener un bebé, pero con eso no se paga ni un mes de alquiler

China registra su menor índice de natalidad 0:27

(CNN) -- Hong Kong les pagará a los nuevos padres más de US$ 2.500 por tener un bebé, en un intento de impulsar su decaída tasa de natalidad, pero muchos residentes de la ciudad, notoriamente cara, dicen que apenas es suficiente para cubrir el alquiler de un mes.

El jefe del Ejecutivo hongkonés, John Lee Ka-chiu, anunció la medida durante su discurso político anual este miércoles, en el que dijo que habría una ayuda de 20.000 dólares hongkoneses (US$ 2.556) para los padres de cada bebé nacido desde ahora hasta 2026, en un esfuerzo por elevar la "persistentemente baja tasa de natalidad" de la ciudad, que se desplomó a un mínimo histórico de 0,9 nacimientos por mujer, muy por debajo de los 2,1 necesarios para garantizar una población estable.

"La maternidad es una decisión vital importante que implica muchas consideraciones", dijo Lee al presentar una serie de medidas económicas que también incluían una rebaja del impuesto del timbre del 15% al 7,5% para los compradores de viviendas.

La ayuda se suma a los incentivos fiscales existentes para los nuevos padres, que reciben deducciones fiscales anuales por cada hijo, con una deducción adicional para los recién nacidos.

Aunque la ayuda pueda parecer generosa, se queda corta en comparación con algunos de los incentivos que se ofrecen en otros países de Asia Oriental que también luchan contra las bajas tasas de natalidad.

publicidad

Singapur (cuya tasa de natalidad es de 1,05) ofrece una ayuda de US$ 8.036 por el primer y el segundo hijo, y de US$ 9.497 por el tercero, junto con cuatro semanas de permiso de paternidad (hasta 16 semanas por maternidad), un permiso no remunerado para el cuidado del bebé y desgravaciones fiscales para las madres trabajadoras.

En Corea del Sur (que tiene una tasa de natalidad del 0,78) se pagan actualmente US$ 518 al mes hasta que el niño cumple un año, y se espera que esa cifra aumente a US$ 740 el año que viene.

En Japón (con tasa de natalidad de 1,3), los padres reciben una ayuda mensual de US$ 107 por cada recién nacido hasta los dos años. Por cada hijo entre los tres años y el bachillerato, los padres reciben US$ 66,7 al mes.

1 mes de alquiler, 3 meses de guardería

La mayoría de los padres que hablaron con CNN consideraron que la nueva medida no sería suficiente para animarles a tener más hijos, señalando el alto coste de la vida en una ciudad que suele encabezar las listas de los lugares más caros de Asia.

"Ni siquiera puede cubrir un mes de mi hipoteca, además de las facturas de gas y electricidad", declaró Ken Lau, padre de un niño que está pensando en tener un segundo, poco después de que se anunciara la medida.

"¿Qué tal una limosna al año?", dijo Kristy Chan, una madre con una hija que afirmó que la medida apenas le haría cambiar de opinión sobre la idea de tener un segundo hijo.

Según Midland Realty, una agencia inmobiliaria de Hong Kong, el alquiler medio mensual de un piso de 46 metros cuadrados con dos dormitorios en la ciudad cuesta unos US$ 2.253 este año, lo que engulliría más del 90% del dinero que el Gobierno va a repartir.

Con los precios de la vivienda entre los más caros del mundo (un piso de tamaño similar puede alcanzar fácilmente los US$ 1,3 millones), los elevados tipos de interés y el aumento de los gastos de manutención en productos como leche maternizada y pañales, muchas parejas se sienten demasiado agobiadas para plantearse tener bebés.

"Los que saben hacer cuentas saben que esto no funciona", afirma Lau.

Kim Yeung, madre a tiempo completo y que decidió no tener un segundo hijo, afirmó que la ayuda cubriría aproximadamente tres meses de guardería para su hijo de 2 años, con un coste medio de US$ 766. Las mejores guarderías pueden costar más del doble, añade.

Hong Kong subvenciona la educación desde el jardín de infancia hasta el bachillerato, pero la guardería, uno o dos años antes del jardín de infancia, no suele estar cubierta.

En Hong Kong y otras ciudades chinas también es habitual contratar a una niñera de confinamiento (o "pui yuet") durante el primer mes para que prepare las comidas y haga las tareas domésticas mientras la nueva madre se recupera del parto. De nuevo, la paga del Gobierno no llegaría muy lejos.

"Contratar a una niñera de confinamiento ya habría costado la totalidad de US$ 2.556", dijo Yeung.

Un panorama más amplio

El catedrático Paul Yip Siu-fai, que estudia la salud de la población en la Universidad de Hong Kong, afirmó que una única ayuda en metálico no resolvería los problemas económicos de los padres a largo plazo.

"Hay que tener en cuenta tres aspectos a la hora de tener un hijo: el parto, la crianza y la educación", explicó.

En su opinión, Hong Kong tiene que hacer más para ayudar a los padres en las dos segundas etapas, como fomentar entornos de oficina favorables a los padres que, por ejemplo, ofrezcan turnos flexibles.

"El parto no debe ser sólo cosa de los padres. Debería ser una responsabilidad compartida por la sociedad", afirmó Yip.

Sze Lai-shan, subdirectora de la Sociedad para la Organización Comunitaria, una ONG que atiende a algunos de los más pobres de la ciudad, afirmó que muchas personas con rentas bajas se enfrentan a una elección imposible, ya que no pueden permitirse el cuidado de los hijos, pero tampoco pueden permitirse ausentarse del trabajo para cuidarlos.

El Gobierno de Hong Kong también se comprometió a acelerar el acceso de las familias con hijos a la vivienda pública y a aumentar la capacidad de los servicios públicos de guardería, aunque Sze afirmó que esto no era suficiente.

Pidió al Gobierno que concediera ayudas para la vivienda y subvenciones a las guarderías, a fin de hacer más accesibles los servicios de guardería diurnos.

Lau, padre de un niño, se mostró de acuerdo e instó al Gobierno a ampliar también los permisos de paternidad y maternidad.

"Las que quieren dar a luz no lo hacen por 20.000 dólares de Hong Kong. Y las que consideran que las condiciones económicas son un obstáculo, no van a cambiar de opinión sólo por 20.000 dólares hongkoneses", afirma.

"El Gobierno debería pensar en cómo convencernos de que Hong Kong favorece la crianza de los hijos", afirmó Lau.