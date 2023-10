Opinión | "Oscuro, aterrador, claustrofóbico": cómo es el interior de los túneles de Hamas

Túneles construidos por Hamas bajo Gaza, ahora son importantes 2:59

Nota del editor: Peter Bergen es analista de seguridad nacional de CNN, vicepresidente de New America, profesor de prácticas en la Universidad Estatal de Arizona y presentador del podcast de Audible "In the Room With Peter Bergen", también en Apple y Spotify. Las opiniones expresadas en este comentario son suyas. Lee más opiniones en CNN.

(CNN) -- Es probable que los túneles construidos por Hamas en Gaza sean un objetivo clave de la ofensiva israelí desencadenada por el ataque terrorista del 7 de octubre contra el sur de Israel. Se cree que Hamas alberga bajo tierra un número considerable de combatientes y armas, junto con un número indeterminado de los 239 rehenes que, según el Gobierno israelí, Hamas ha tomado.

Una de las expertas en túneles es la Dra. Daphné Richemond Barak, autora de "Underground Warfare", un libro que hasta hace tres semanas interesaba sobre todo a los estudiantes de historia militar.

Ella es profesora de la Escuela Lauder de Gobierno, Diplomacia y Estrategia de la Universidad Reichman de Herzliya (Israel) y fundó el Grupo Internacional de Trabajo sobre Guerra Subterránea.

Durante la guerra de Vietnam, el Viet Cong utilizó ampliamente los túneles para esconderse y luchar contra las tropas estadounidenses, mientras que durante la Primera Guerra Mundial, los británicos lanzaron ataques a gran escala desde túneles contra los alemanes, como uno en la batalla de Messines, en Bélgica, en 1917, en el que murieron unos 10.000 soldados alemanes.

Richemond Barak comenzó a escribir su libro en 2013, cuando Hamas excavó un sofisticado túnel transfronterizo de unos dos kilómetros de longitud y hasta 18 metros de profundidad desde Gaza hasta territorio israelí, donde fue descubierto posteriormente.

En la década transcurrida desde entonces, ha investigado a fondo el sistema de túneles de Hamas, así como la red subterránea construida por Hezbollah.

Será importante comprender esta última en caso de que los intercambios regulares de disparos de este mes entre el grupo extremista respaldado por Irán e Israel se intensifiquen hasta convertirse en una guerra total en la frontera norte de Israel con Líbano.

Peter Bergen: ¿Cómo es el interior de un túnel de Hamas? ¿Qué se siente? ¿A qué huele?

Daphné Richemond Barak: Te encuentras en un entorno húmedo, oscuro, aterrador y claustrofóbico en el que nunca sabes lo que hay a la vuelta de la esquina, literalmente.

Además, por la noche puede hacer mucho frío y es sofocante. No hay mucho aire. Si vas a estar allí mucho tiempo, necesitas oxígeno, sobre todo si eres soldado. Y en algunos de los túneles, tienes que agacharte porque no son muy altos.

Cuando entras en uno de estos túneles muy rápidamente, pierdes completamente el sentido de la orientación: de dónde vienes, a dónde vas. Es fácil desorientarse y confundirse rápidamente, y algunas personas tienen grandes problemas con eso.

Además de la claustrofobia, pierdes la noción del tiempo, así que puede parecerte que llevas allí dos horas, pero en realidad sólo han pasado 20 minutos.

Bergen: ¿Cómo se comunica Hamas dentro de estos túneles? Porque, presumiblemente, las comunicaciones por radio y ese tipo de cosas no funcionan.

Richemond Barak: Sí, los teléfonos móviles, por supuesto, están descartados. Tiene implicaciones para Hamas, que, para explotar esta red de túneles necesita encontrar una forma de poder comunicarse entre ellos, pero también tiene implicaciones para las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel). Si bajan al interior de los túneles, ¿cómo mantienen la comunicación entre las unidades subterráneas pero también con las fuerzas en la superficie?

Bergen: Cuéntenos la historia de las instalaciones de entrenamiento en túneles que tienen los israelíes y cómo funcionan.

Richemond Barak: Tras la llamada de atención que supuso en 2014 la Operación Margen Protector en Gaza (la campaña israelí contra Hamas, que incluyó ataques aéreos y terrestres y duró 50 días), Israel empezó a considerar la cuestión de los túneles subterráneos como un asunto estratégico.

Los soldados israelíes entraron en los túneles de Hamas durante la Operación Margen Protector, y no estaban entrenados ni equipados, y hubo combate en los túneles.

Como resultado de la Operación Margen Protector, Israel tomó muchas medidas no sólo para las técnicas de detección de túneles, sino también para entrenarse en este entorno subterráneo.

Crearon unidades de élite muy versadas en todos los aspectos de la guerra subterránea.

Además, iniciaron una formación básica en guerra subterránea para que los soldados supieran cómo sortear un túnel o neutralizarlo y qué equipo necesitarían si tuvieran que bajar allí. Hay que estar preparado para un entorno diferente, pero también para un tipo de combate diferente.

Las FDI también utilizaban simuladores en los que te ponías unas gafas de realidad virtual que te llevaban al interior de un túnel virtual. Pero no es lo mismo que estar en un túnel. Para experimentarlo, tienes que estar dentro de un túnel real, y uno de los retos a los que te enfrentas allí es la toma de decisiones: ¿Qué haces si encuentras una puerta? ¿Atraviesas la puerta? ¿Cómo la abres?

Bergen: ¿Por qué túneles?

Richemond Barak: ¿Por qué túneles? La excavación de túneles es un trabajo que requiere mucho tiempo y recursos. Lleva mucho tiempo excavarlos. Hay que mantener en secreto la ubicación de los túneles. La cuestión es que hay una gran inversión. Cuando entras en el túnel, esta inversión te impacta de una manera muy fuerte, especialmente en los túneles de Hezbollah, porque están cerca de la frontera norte de Israel, donde hay roca dura a través de la cual hay que hacer un túnel –o más exactamente en este caso– excavar.

Los túneles neutralizan la capacidad militar de un enemigo más sofisticado. Sirve como un gran ecualizador entre los dos bandos.

Bergen: Respecto a Gilad Shalit, el soldado israelí que fue rehén de Hamas entre 2006 y 2011. Leyendo su libro, me doy cuenta de que los túneles desempeñaron un papel importante cuando se lo llevaron. ¿Puede explicar cómo sucedió?

Richemond Barak: Lo que hizo Hamas fue utilizar túneles de contrabando para llevar a Shalit al cautiverio, y fue una sorpresa porque no era para lo que se habían utilizado estos túneles hasta entonces. E Israel se sorprendió y de repente se dio cuenta de que, un momento, quizá deberíamos prestar más atención a estos túneles porque el secuestro de un soldado de las FDI se considera un acontecimiento estratégico importante. Después de todo, Israel tuvo que liberar a unos 1.000 prisioneros palestinos para recuperar a Shalit.

Bergen: Para los israelíes, una de sus mayores preocupaciones ahora debe ser sin duda que estos túneles puedan ser utilizados para tomar como rehenes a más soldados.

Richemond Barak: Por supuesto. Los secuestros de soldados siempre se perciben en Israel como un acontecimiento de tipo estratégico. Por tanto, secuestros adicionales serían devastadores en este momento.

Bergen: ¿Qué importancia tendrán los túneles en esta guerra?

Richemond Barak: Israel entiende que para eliminar o destruir las capacidades militares de Hamas, es necesario eliminar esta red subterránea de túneles, donde Hamas tiene su arsenal y su mando y control. No diré totalmente eliminada porque creo que es imposible. Pero tiene que ser un golpe significativo a esta capacidad, mucho más severo que lo que se hizo durante la Operación Borde Protector.

Es un terreno que Hamas conoce muy bien, en el que maniobra con facilidad, y no se pierden dentro de sus túneles. No es tan diferente de lo que hizo el ISIS en Mosul, Iraq, o Raqqa en Siria; esta fue la última medida de recurso del ISIS cuando se trataba de combatir a la coalición que luchaba contra el ISIS. La lucha se trasladó a la clandestinidad.

Pero para lograr el objetivo estratégico, que es eliminar la infraestructura militar subterránea de Hamas, la forma de hacerlo no es mediante una incursión en la superficie.

Bergen: ¿Usa Israel una fuerza canina dentro de los túneles?

Richemond Barak: Sí, los perros están adiestrados para entrar en este entorno.

Bergen: ¿Y los robots?

Richemond Barak: Lo que se necesita para un robot de este tipo es la capacidad de caminar por terreno húmedo, porque suele haber agua en el fondo de un túnel. Está húmedo. Se necesita que puedan subir escaleras.

Bergen: ¿Qué más podría funcionar?

Richemond Barak: El agua a alta presión provocaría el colapso de las estructuras de los túneles. Ataca la estructura del túnel de una manera mucho más significativa que simplemente inundarlo con agua normal. Recuerde que el suelo puede absorber parte del agua.

Ahora, podría haber civiles en los túneles, y muy probablemente, podría haber rehenes; necesitas despejar los túneles primero. Si están dentro del túnel, entonces es obviamente más difícil. Y yo no usaría el agua a alta presión.

Bergen: ¿Qué pasaría con los túneles de Hezbollah si la guerra se extendiera?

Richemond Barak: Para ilustrar lo difícil que es detectar túneles, remítase a la Operación Escudo del Norte. Esta es la operación que Israel lanzó en 2018 para exponer los túneles transfronterizos que Hezbollah había excavado.

Esto es después de que Israel hubiera mejorado drásticamente sus técnicas de detección, pero esto es en un tipo de terreno diferente porque Hezbollah debe hacer túneles a través de roca dura, mientras que en Gaza es suelo blando.

Israel tardó seis semanas –a pesar de que no había hostilidades– en detectar seis túneles.

Aunque se disponga de información de inteligencia, aunque se haya delimitado la zona en la que se sospecha que hay túneles, aunque se disponga de los medios más sofisticados y disponibles para detectar túneles, se tardará un tiempo considerable en encontrarlos.