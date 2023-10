Salma Hayek dice que hacer 'Fools Rush In' con Matthew Perry fue "significativo" en un conmovedor tributo

Matthew Perry habla sobre sus problemas con las drogas 0:55

(CNN) -- Salma Hayek recordó el “vínculo especial” que compartía con Matthew Perry en un emotivo homenaje que publicó en Instagram este lunes.

“Hace dos días, me desperté con la impactante noticia de que Matthew Perry ya no está con nosotros. Me tomó un par de días procesar esta profunda tristeza”, escribió Hayek. "Existe un vínculo especial que se produce cuando compartes sueños con alguien y juntos trabajamos para lograrlos".

Perry murió el 28 de octubre en su casa del área de Los Ángeles. Tenía 54 años.

“Me conmovió mucho el año pasado cuando Matthew compartió en sus historias de Instagram cuánto amaba 'Fools Rush In' y cómo pensaba que esa película que hicimos juntos era probablemente su mejor película”, escribió.

Hayek y Perry protagonizaron juntos la comedia romántica de 1997. En él, interpretan a una pareja que se casa después de que una aventura de una noche desemboca en un embarazo no planificado.

La actriz publicó una captura de pantalla de la publicación original de Perry que hacía referencia a su amor por la película, junto con algunas fotos antiguas de Hayek y Perry juntos.

Perry había escrito sobre su experiencia al filmar “Fools Rush In” con Hayek en sus memorias “Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing”, publicadas en 2022, recordando en broma sus “ideas prolijas” sobre cómo podía meterse en personaje como un “protagonista”.

“A lo largo de los años, él y yo nos encontramos recordando ese momento significativo de nuestras vidas con un profundo sentido de nostalgia y gratitud”, escribió Hayek este lunes.

Al final de su publicación, Hayek escribió que Perry “se fue demasiado pronto, pero continuaré apreciando tu tontería, tu perseverancia y tu hermoso corazón”, y agregó: “Adiós, dulce Matthew, nunca nos olvidaremos de ti".